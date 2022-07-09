Всё о Суздале

Полезная информация о Суздале

Что нужно знать о Суздале: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 94 экскурсии
Местное время в Суздале
13:2922
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСуздаль
По-английскиSuzdal
Население города11 183 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Суздаль на карте

Популярные экскурсии в Суздале

Русь Православная
Русь Православная
1080
за чел.
В Суздале начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале
4300
за всё
Хотите узнать о Суздале, о
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
5
2 отзыва
5200
за всё
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Мастер-класс в Суздале «Печем крендели»
Мастер-класс в Суздале «Печем крендели»
от
3900
за всё
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
5
2 отзыва
от
6000
за всё
Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
5
15 отзывов
4900
за всё
Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
4.9
26 отзывов
2700
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
от
4688
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
Пешеходная экскурсия по Суздалю
Пешеходная экскурсия по Суздалю
от
5469
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
Экскурсия по Суздалю с мастер-классом на выбор
Экскурсия по Суздалю с мастер-классом на выбор
от
9500
за всё
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
5
4 отзыва
1755
за чел.
Погулять по живописным местам города, посетить монастыри и узнать о них интересные факты
Экскурсия по Суздалю с подъемом на Колокольню и посещением музея Колоколов
Экскурсия по Суздалю с подъемом на Колокольню и посещением музея Колоколов
от
6000
за всё
Экскурсия по Суздалю с посещением трех музеев
Экскурсия по Суздалю с посещением трех музеев
от
7500
за всё
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
5
2 отзыва
от
5000
за всё
Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город
По Суздалю на санях да на карете
По Суздалю на санях да на карете
4
3 отзыва
7800
за всё
Прокатиться по городу на колоритном транспорте и почувствовать себя персонажем из прошлого
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