Полезная информация о Суздале
Что нужно знать о Суздале: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 94 экскурсии
Местное время в Суздале
13:2922
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Суздаль
|По-английски
|Suzdal
|Население города
|11 183 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Суздаль на карте
Популярные экскурсии в Суздале
1080
₽
за чел.
В Суздале начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует
4300
₽
за всё
Хотите узнать о Суздале, о
5
2 отзыва
5200
₽
за всё
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
от
3900
₽
за всё
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
5
2 отзыва
от
6000
₽
за всё
Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе
5
15 отзывов
4900
₽
за всё
Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир
4.9
26 отзывов
2700
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
от
4688
₽
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от
5469
₽
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от
9500
₽
за всё
5
4 отзыва
1755
₽
за чел.
Погулять по живописным местам города, посетить монастыри и узнать о них интересные факты
от
7500
₽
за всё
5
2 отзыва
от
5000
₽
за всё
Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город
4
3 отзыва
7800
₽
за всё
Прокатиться по городу на колоритном транспорте и почувствовать себя персонажем из прошлого