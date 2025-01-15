Участники прогуляются по древним улицам, заглянут в купеческий дом и гончарную мастерскую, поднимутся на колокольню. Экскурсия включает выступление церковного хора и знакомство с историей города. В программе обсуждение русских пословиц, одежды и сказок. Каждый участник получит радио-гид для комфортного прослушивания. Это идеальный способ узнать больше о русской культуре и традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в атмосферу древнего Суздаля
- 🏛️ Посещение исторических мест и мастерских
- 🎶 Уникальное выступление церковного хора
- 🏰 Подъем на колокольню с видом на город
- 📚 Интересные факты о русских традициях
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Кремль
- Посадские церкви
- Купеческие дома
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
Суздальские тропы — от мастерской до колокольни
Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.
От эмоций — мурашки по коже!
Город-кладезь русской самобытности
Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:
- Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
- Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
- Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
- Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
- Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.
Организационные детали
- Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
- Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — это пожертвование для монастыря. Взрослые — 100 руб., дети — 50 руб. (нужно иметь наличные).
- Программа рассчитана на детей от 7 лет
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды; гид будет в историческом наряде.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
|Школьники
|3000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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образом отметить свои ДР и ни разу не пожалели! Конечно же это необычный способ отметить свой праздник и мы
За правильные ответы на