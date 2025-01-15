Экскурсия с суздальским стрельцом

Откройте для себя Суздаль с гидом в образе стрельца. Прогулка по историческим местам, посещение мастерских и колокольни оставят незабываемые впечатления
Путешествие в Суздаль с гидом в образе стрельца обещает быть незабываемым.

Участники прогуляются по древним улицам, заглянут в купеческий дом и гончарную мастерскую, поднимутся на колокольню. Экскурсия включает выступление церковного хора и знакомство с историей города. В программе обсуждение русских пословиц, одежды и сказок. Каждый участник получит радио-гид для комфортного прослушивания. Это идеальный способ узнать больше о русской культуре и традициях
4.94
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Погружение в атмосферу древнего Суздаля
  • 🏛️ Посещение исторических мест и мастерских
  • 🎶 Уникальное выступление церковного хора
  • 🏰 Подъем на колокольню с видом на город
  • 📚 Интересные факты о русских традициях
Экскурсия с суздальским стрельцом
Экскурсия с суздальским стрельцом
Экскурсия с суздальским стрельцом
Ближайшие даты:
15
мар22
мар
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Кремль
  • Посадские церкви
  • Купеческие дома
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание экскурсии

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни

Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.
От эмоций — мурашки по коже!

Город-кладезь русской самобытности

Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

  • Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
  • Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
  • Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
  • Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
  • Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали

  • Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
  • Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — это пожертвование для монастыря. Взрослые — 100 руб., дети — 50 руб. (нужно иметь наличные).
  • Программа рассчитана на детей от 7 лет
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды; гид будет в историческом наряде.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Школьники3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Экскурсия с суздальским стрельцом (Наталья)Экскурсия с суздальским стрельцом (Наталья)Экскурсия с суздальским стрельцом (Наталья)Экскурсия с суздальским стрельцом (Татьяна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Татьяна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Анна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Анна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Анна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Анна)Экскурсия с суздальским стрельцом (Оксана)Экскурсия с суздальским стрельцом (Елена)
Ю
15 янв 2025
Живая, интересная экскурсия. Шутки, загадки и интересные факты сопровождали мероприятие. Организована экскурсия очень хорошо.
А
20 апр 2024
Очень интересный экскурсовод, содержательная и захватывающая экскурсия. Однозначно рекомендую всем?
Екатерина
20 фев 2024
Александр,огромное благодарим за увлекательную экскурсию! Посетили город Суздаль 17.02.2024. Решили таким
образом отметить свои ДР и ни разу не пожалели! Конечно же это необычный способ отметить свой праздник и мы
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очень довольны! Узнали интересные факты о городе, быте людей древнего Суздаля и не только. Программа была очень насыщена и интересна,а поговорки и их расшифровка плавно вплетались в рассказ нашего замечательного гида. Это был не монотонный рассказ,а целое действо с вопросами, полная вовлеченность экскурсантов в процесс, да ещё и заинтересованность,подкрепленная маленькими призами за правильный ответ-шоколадными конфетками. Мелочь, а приятно!)) В такой компании даже зима не помеха пешей экскурсии. Познакомились с потомственным гончаром и увидели как он делает глиняную посуду. Отогрелись в тепле. Прошли небольшой маршрут по городу. А окончание экскурсии-"поющие фрески"-мурашки по коже от такого живого исполнения хористов действующего хора Спасо-Евфимиевского монастыря! Все это нужно обязательно увидеть и услышать. После такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в этот прекрасный город с тысячелетней историей. СПАСИБО!!!

Н
9 мая 2023
Спасибо Александру за рассказ о городе! Гид говорит живым не монотонным голосом, вовлекает разными вопросами в разговор. Информации было достаточно,не перегружал датами. Заходили в старинный дом, где нам поведали о быте и предметах прошлого. Прогулка легкая,не устанете.
Спасибо Александру за рассказ о городе! Гид говорит живым не монотонным голосом, вовлекает разными вопросами вСпасибо Александру за рассказ о городе! Гид говорит живым не монотонным голосом, вовлекает разными вопросами вСпасибо Александру за рассказ о городе! Гид говорит живым не монотонным голосом, вовлекает разными вопросами в
Ольга
7 мая 2023
Экскурсия прошла интересно, насыщенно, организованно, в темпе, особенно интересен хор Спасо-Евфимиева монастыря.
О
10 янв 2023
Александр провел очень интересную экскурсию. Погода была ветренная, но благодаря наушниками, которые нам выдали, все было очень хорошо слышно, даже когда мы немного отставали (были с ребёнком). Содержание экскурсии увлекательное. Я рекомендую эту экскурсию и организатора. Обязательно сходите на эту экскурсию, когда будете в Суздале - не пожалеете!
Е
6 ноя 2022
Потрясающая случилась экскурсия! Уровень вовлечения аудитории был максимальный! Дети с удовольствием сражались ответами за конфеты, родители узнавали много нового и любопытного, причем не только про Суздаль! 2 часа прогулки даже
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на холоде в ноябре пролетели незаметно. По времени экскурсии было очень грамотно распределены места посещения, чтобы была возможность посидеть и отогреться. А поющие фрески в самом начале экскурсии тронули вообще до слез! Спасибо Александру за прекрасное знакомство с Суздалем!

Николай
6 ноя 2022
Понравилось, интересный рассказ, погружающий в историю Суздаля.
О
5 ноя 2022
Это была одна из лучших экскурсий, на которой я была. Александр- чудесный рассказчик. Теперь мы знаем и о секретах русской печи; и о том, почему всё-таки можно свистеть, не заботясь о деньгах (помните: не свисти- денег не будет?), и о том, из чего делали сафьяновые сапоги. Исторические факты переплетались с фольклором. Никакой лишней официальной информации, всё по делу, непринуждённо.
М
9 мая 2022
Спасибо Александру за чудесную экскурсию и прогулку по городу. Были с мужем и сыном 7 лет, все втроем в восторге!! Набили карманы конфетами за правильные ответы на вопросы (мы не
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первый раз на экскурсиях пободного рода, но Александр - отличный рассказчик,интересный детям и взрослым, подкупает разносторонней эрудицией, отличным юмором, артистичностью. Мы много нового узнали про истоки поговорок и пословиц, про быт крестьян, горожан, купцов в Суздале и в России. Оч понравился хор "Поющие фрески", не важно верующий вы человек или нет, это очень красиво и высокое искусство мирового уровня,сходила бы на полноценный концерт, но день был заранее расписан. Всем рекомендую!

Ю
3 мая 2022
Экскурсия менее 2 часов, на колокольню подняться не предлагали. В целом не плохо, гид харизматичный, но фактов маловато, посмотрели далеко не всё, наверное экскурсия больше на детей рассчитана, чтоб они не устали. На заявленный ценник экскурсия честно не тянет.
Т
2 мая 2022
Очень рекомендуем экскурсию с Александром, было интересно и детям и взрослым. Легко и познавательно!
Очень рекомендуем экскурсию с Александром, было интересно и детям и взрослым. Легко и познавательно!Очень рекомендуем экскурсию с Александром, было интересно и детям и взрослым. Легко и познавательно!
Ольга
20 мар 2022
Отличная экскурсия! Александр очень интересно рассказывает, общается с туристами, отвечает на вопросы. Были в холодный день, два раза за время экскурсия заходили в помещения, где можно погреться.
За правильные ответы на
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вопросы даёт конфеты)
Подходит для детей лет семи, я бы сказала, для более маленьких два часа выдержать все-таки довольно проблематично, но тут зависит от самих детей, конечно.
Выдаёт наушники, поэтому нет необходимости подбираться ближе, чтобы услышать.
Единственное, дороговато, для группы 3+ человека уже можно за такую же сумму заказать индивидуально экскурсия, но тут кто что больше любит.
А так не пожалеете, я думаю.

Т
7 фев 2022
Отличная, содержательная и интересная экскурсия
Анна
13 янв 2022
Отличная экскурсия! Александр просто чудесный рассказчик и экскурсовод: заслушивались все, от мала до велика! И так он гармоничен в этом стрелецком образе:) как будто правда сошел с картины XVIII века!)
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Приятный бонус - его сумка с угощениями за правильные догадки:) мелочь, а приятно! Интересный маршрут, на котором кстати можно наметить себе план занятий на время пребывания в городе. Очень, очень рекомендую!

Отличная экскурсия! Александр просто чудесный рассказчик и экскурсовод: заслушивались все, от мала до велика! И такОтличная экскурсия! Александр просто чудесный рассказчик и экскурсовод: заслушивались все, от мала до велика! И такОтличная экскурсия! Александр просто чудесный рассказчик и экскурсовод: заслушивались все, от мала до велика! И такОтличная экскурсия! Александр просто чудесный рассказчик и экскурсовод: заслушивались все, от мала до велика! И так

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