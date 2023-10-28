Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске

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Приехали отдохнуть в Светлогорск Раушн и думаете, как сохранить впечатления и оставить память об этом прекрасном отдыхе? Хотите красивые и креативные фотографии себя и своих родных в Светлогорске и его окрестностях на Балтийском море? Отличное решение — сделать свою авторскую фотосессию в Светлогорске!
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Светлогорск
  • Променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Я, Анастасия Шафранова, сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, хочу предложить вам душевную фотосессию в Светлогорске и на Светлогорском побережье.
  • Для вас — более 100 красивых фотографий в самых интересных локациях и местах Светлогорска за 2 часа фотосессии.
  • Давайте творить вместе! Я помогу вам запечатлеть удивительные воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Я знаю, как сделать красивые фотографии в самых впечатляющих местах в Светлогорске и на Балтийском побережье.
  • Вы и ваши близкие будете выглядеть потрясающе на этих фотографиях — они идеально подойдут для того, чтобы вставить их в рамку и повесить на стену.
  • Запланируйте фотосессию сегодня, и Вы будете иметь прекрасные снимки Вас и Вашей семьи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия и прекрасные впечатления от Светлогорска
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, Вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

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