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Фотопрогулка
3.5 часа
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
«Возьмите с собой красивые наряды для фотосессии и пикника»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
«Приглашаю вас на фотопрогулку в Светлогорск, он же бывший Раушен – хорошее место, чтобы отвлечься от суеты и насладится природой»
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
«Можем провести фотосессию для большего количества человек»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от
- ДДинара21 марта 2024Фотопрогулка с фотосессией в СветлогорскеСпасибо, что я могла жить во время фотосессии естественной жизнью. Скажу коротко, если бы мне снова пришлось выбирать фотографа, я бы выбрала Анастасию.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Фотопрогулки»
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