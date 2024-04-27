за всё до 4 чел.

10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово

Фотопрогулка

5 часов

Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2 «Приглашаю вас на фотопрогулку в Светлогорск, он же бывший Раушен – хорошее место, чтобы отвлечься от суеты и насладится природой»

Расписание: Каждый день, с 9 до 14