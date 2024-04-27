Фотосессии в Светлогорске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Светлогорске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
1 отзыв
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
«Возьмите с собой красивые наряды для фотосессии и пикника»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
«Приглашаю вас на фотопрогулку в Светлогорск, он же бывший Раушен – хорошее место, чтобы отвлечься от суеты и насладится природой»
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
«Можем провести фотосессию для большего количества человек»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
    Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от
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    здешнего побережья, чем получаешь в курортных городах. Анастасия - наша любовь с первого взгляда. Очень теплый, приятный человек и отличная рассказчица. Прекрасно пообщались, погуляли, пофотографировались. Великолепно провели день!

  • Д
    Динара
    21 марта 2024
    Фотопрогулка с фотосессией в Светлогорске
    Спасибо, что я могла жить во время фотосессии естественной жизнью. Скажу коротко, если бы мне снова пришлось выбирать фотографа, я бы выбрала Анастасию.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
  2. Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
  3. Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Светлогорска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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