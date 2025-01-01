А Анна

Познакомиться со Светлогорском лучше всего на обзорной экскурсии. Наша встреча проходила от озера Тихое, для нас было удобно, т. к. мы поселились рядом. Узнали много интересных фактов, очень удивило, что 100 лет назад озеро замерзало зимой, глядя на него сегодня, даже не верится. Любовались архитектурой, гид интересно рассказывала про историю города. Спасибо большое!