Погружение в атмосферу Светлогорска начинается с прогулки по его живописным улицам, где морской воздух смешивается с ароматами хвои. Участники экскурсии насладятся видами старинных вилл и узнают о концепции создания города-курорта.
Истории о скачках и утренних газетах, городском освещении и попечительском совете раскроют уникальные страницы прошлого.
Это возможность увидеть Озеро Тихое, Лиственничный парк, Водонапорную башню и другие достопримечательности, которые делают Светлогорск таким особенным
Истории о скачках и утренних газетах, городском освещении и попечительском совете раскроют уникальные страницы прошлого.
Это возможность увидеть Озеро Тихое, Лиственничный парк, Водонапорную башню и другие достопримечательности, которые делают Светлогорск таким особенным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Морской воздух и хвойные ароматы
- 🏛️ Уникальная архитектура вилл
- 📜 История создания курорта
- 🎬 Места съемок известных фильмов
- ☕ Лучший кофе в городе
Что можно увидеть
- Озеро Тихое
- Лиственничный парк
- Водонапорная башня
- Мозаичная лестница
- Переулок Гофмана
- Виллы Хартман и Карла Кюна
- Органный зал Макарова
- Янтарь-холл
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Озеро Тихое и Лиственничный парк
- Водонапорную башню и Мозаичную лестницу
- Переулок Гофмана и макет средневекового Кёнигсберга
- Виллы Хартман и Карла Кюна
- Скульптурную композицию «Морская симфония»
- Органный зал Макарова и Янтарь-холл
Вы узнаете:
- Кто строил и украшал Светлогорск
- Кто и почему велел высадить лес в городе
- Как отель превратился в школу
- Где снимали фильм про Красную Шапочку
- Сколько ролей может сыграть обыкновенный дом
- Что такое «шакотис» и где в городе самый вкусный кофе
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид в Светлогорске
Здравствуйте! Меня зовут Кира, я гид в Светлогорске. Окончила университет им. Канта по специальности «Экскурсоведение», увлекаюсь историей и архитектурой. Со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя и узнать истории людей, живших и живущих здесь. Побродить по тихим улочкам и полюбоваться старинными домами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 янв 2025
Познакомиться со Светлогорском лучше всего на обзорной экскурсии. Наша встреча проходила от озера Тихое, для нас было удобно, т. к. мы поселились рядом. Узнали много интересных фактов, очень удивило, что 100 лет назад озеро замерзало зимой, глядя на него сегодня, даже не верится. Любовались архитектурой, гид интересно рассказывала про историю города. Спасибо большое!
Светлана
21 ноя 2024
Светлогорск прекрасен в любое время года! Воздух насыщен морем и хвоей, красивые дома, интересные истории, строгая Балтика!
Кира - прекрасный рассказчик, любящий свой город! Рекомендую!
Кира - прекрасный рассказчик, любящий свой город! Рекомендую!
Ольга
20 ноя 2024
Впервые оказалась в Светлогорске. Захотелось больше узнать про этот уютный курортный городок. Записалась на ознакомительную экскурсию к Кире. Два часа сплошного позитива! Много занимательной информации. Хорошо структурированный материал преподносится с долей юмора и с любовью к предмету. Рекомендую!
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