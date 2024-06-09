Профессиональная фотосессия в Светлогорске

Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Представьте себе прогулку по живописным улицам Светлогорска, где каждый уголок скрывает историю, а архитектура города играет с солнечным светом, создавая идеальные условия для фотосессии.

Предлагаем вам не просто фотосессию, а настоящее
читать дальше

путешествие по самым красивым и фотогеничным местам города.

Выберите один из двух популярных маршрутов или предложите свой, и позвольте профессиональному фотографу запечатлеть ваши эмоции и впечатления от этого чарующего места. Вас ждут кадры, полные жизни и света, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии.

В течение двух недель после съемки вы получите коллекцию из 40 профессионально обработанных фотографий, которые будут храниться в облачном хранилище для вашего удобства.

И не волнуйтесь о погоде - небольшой дождь только добавит атмосферности вашим снимкам, а в случае необходимости съемку можно будет перенести.

Забронируйте свою фотопрогулку в Светлогорске и позвольте этому городу показать себя во всей красе на ваших фотографиях

Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы предлагаем 2 популярных маршрута в фотогеничных локациях. Вы можете выбрать один из них или предложить свой вариант:

Маршрут № 1. Немецкие дома 1920-х годов — водонапорная башня — озеро Тихое — центральная башня — органный зал

Маршрут № 2. Побережье Балтийского моря

Фотограф сделает разноплановые кадры: от общих — на фоне города, до портретных — с фокусом на ваши эмоции. Опыт позирования не обязателен — во время съёмки мы вам поможем.

Организационные детали

  • В течение 2 недель вы получите от 40 кадров в лёгкой цветокоррекции и ссылку на облачный диск, где фото будут храниться 10 дней
  • Ретушь отдельных кадров — дополнительно 1000 руб. /фото
  • Можем провести фотосессию для большего количества человек. За каждого дополнительного участника — 1500 руб.
  • При неблагоприятной погоде съёмку можно перенести один раз на другое время или день по договорённости. Но рекомендуем захватить с собой зонт и наслаждаться атмосферой города.
  • Можем выехать за пределы Светлогорска — в Калининград, Зеленоградск, Пионерский, Донское, Янтарный. Подробности уточняйте в переписке.
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеФотопрогулкиОзеро ТихоеПопулярные местаПрирода и пейзажиАктивностиВодонапорная башня РаушенаОрганный зал «Макаров»

Похожие экскурсии из Светлогорска

Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Светлогорске
ХорошоТам