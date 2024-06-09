Представьте себе прогулку по живописным улицам Светлогорска, где каждый уголок скрывает историю, а архитектура города играет с солнечным светом, создавая идеальные условия для фотосессии.
Предлагаем вам не просто фотосессию, а настоящее
Предлагаем вам не просто фотосессию, а настоящее
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы предлагаем 2 популярных маршрута в фотогеничных локациях. Вы можете выбрать один из них или предложить свой вариант:
Маршрут № 1. Немецкие дома 1920-х годов — водонапорная башня — озеро Тихое — центральная башня — органный зал
Маршрут № 2. Побережье Балтийского моря
Фотограф сделает разноплановые кадры: от общих — на фоне города, до портретных — с фокусом на ваши эмоции. Опыт позирования не обязателен — во время съёмки мы вам поможем.
Организационные детали
- В течение 2 недель вы получите от 40 кадров в лёгкой цветокоррекции и ссылку на облачный диск, где фото будут храниться 10 дней
- Ретушь отдельных кадров — дополнительно 1000 руб. /фото
- Можем провести фотосессию для большего количества человек. За каждого дополнительного участника — 1500 руб.
- При неблагоприятной погоде съёмку можно перенести один раз на другое время или день по договорённости. Но рекомендуем захватить с собой зонт и наслаждаться атмосферой города.
- Можем выехать за пределы Светлогорска — в Калининград, Зеленоградск, Пионерский, Донское, Янтарный. Подробности уточняйте в переписке.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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