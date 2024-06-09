Представьте себе прогулку по живописным улицам Светлогорска, где каждый уголок скрывает историю, а архитектура города играет с солнечным светом, создавая идеальные условия для фотосессии.Предлагаем вам не просто фотосессию, а настоящее

путешествие по самым красивым и фотогеничным местам города. Выберите один из двух популярных маршрутов или предложите свой, и позвольте профессиональному фотографу запечатлеть ваши эмоции и впечатления от этого чарующего места. Вас ждут кадры, полные жизни и света, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. В течение двух недель после съемки вы получите коллекцию из 40 профессионально обработанных фотографий, которые будут храниться в облачном хранилище для вашего удобства. И не волнуйтесь о погоде - небольшой дождь только добавит атмосферности вашим снимкам, а в случае необходимости съемку можно будет перенести. Забронируйте свою фотопрогулку в Светлогорске и позвольте этому городу показать себя во всей красе на ваших фотографиях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы предлагаем 2 популярных маршрута в фотогеничных локациях. Вы можете выбрать один из них или предложить свой вариант:

Маршрут № 1. Немецкие дома 1920-х годов — водонапорная башня — озеро Тихое — центральная башня — органный зал

Маршрут № 2. Побережье Балтийского моря

Фотограф сделает разноплановые кадры: от общих — на фоне города, до портретных — с фокусом на ваши эмоции. Опыт позирования не обязателен — во время съёмки мы вам поможем.

Организационные детали