Приглашаем вас в насыщенное и вкусное путешествие из Светлогорска! Мы побываем в Зеленоградске — бывшем Кранце, узнаем, как курорт с прусским характером стал уютным городком на берегу Балтики, и заглянем на семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где варят сыр и делают шоколад по старинным рецептам. История, прогулки и дегустации — всё в одном дне!
Это путешествие — возможность почувствовать Восточную Пруссию без машины времени. Мы проведём день среди немецкой архитектуры Зеленоградска, услышим истории о жизни в Кранце, а затем окажемся на настоящей ремесленной сыроварне. Там вы не только узнаете секреты прусской гастрономии, но и сможете всё попробовать! Вкусно, атмосферно и очень душевно. Важная информация:
• Дегустация на сыроварне оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека • Поездка проходит на туристическом автобусе • Экскурсию проводит один из наших опытных гидов Пожалуйста, не забудьте взять с собой:
Купальные принадлежности в летнее время, чтобы искупаться в море (будет свободное время на экскурсии) • Пустую бутылочку для минеральной воды.
Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 14:30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Зеленоградска (бывшего Кранца)
- Немецкие виллы и улочки старого курорта
- Сыроварню и шоколадную мастерскую «Шаакен Дорф»
- Транспортное обслуживание (современный и комфортный автобус)
- Экскурсионное сопровождение гида во время всей экскурсии
- Дегустация на сыроварне «Шаакен-Дорф»
- Личные расходы
Калининградская область, Светлогорск, улица Ленина, д. 33а
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Дегустация на сыроварне оплачивается отдельно - 400 ₽ с человека
- Поездка проходит на туристическом автобусе
- Экскурсию проводит один из наших опытных гидов
- Пожалуйста, не забудьте взять с собой:
- Купальные принадлежности в летнее время, чтобы искупаться в море (будет свободное время на экскурсии)
- Пустую бутылочку для минеральной воды
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
31 окт 2025
Е
Елена
7 окт 2025
Интересная экскурсия, был прекрасный гид. Особено понравилось посещение сыроварни. Очень интересно и было очень вкусно)))
Е
Екатерина
3 окт 2025
Т
Татьяна
2 окт 2025
К
Кепанова
1 окт 2025
Все понравилось!
Лучше могла быть только погода))
И
Ирина
19 сен 2025
Дегустация сыров, марципана, медовухи, шоколада, экскурсия в сыроварне очень понравились, сыроварня находится около замка Шаакен, туда экскурсии нет, то есть внутри уже отдельная экскурсия, но мы сами туда сходили, пофоткались
Н
Наталья
21 авг 2025
О
Ольга
17 авг 2025
Экскурсия понравилась. На сыроварне подробно рассказали про производство сыра. Была дегустация сыра и сладостей.
Н
Наталия
12 авг 2025
