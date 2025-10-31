Это путешествие — возможность почувствовать Восточную Пруссию без машины времени. Мы проведём день среди немецкой архитектуры Зеленоградска, услышим истории о жизни в Кранце, а затем окажемся на настоящей ремесленной сыроварне. Там вы не только узнаете секреты прусской гастрономии, но и сможете всё попробовать! Вкусно, атмосферно и очень душевно. Важная информация:

• Дегустация на сыроварне оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека • Поездка проходит на туристическом автобусе • Экскурсию проводит один из наших опытных гидов Пожалуйста, не забудьте взять с собой:

Купальные принадлежности в летнее время, чтобы искупаться в море (будет свободное время на экскурсии) • Пустую бутылочку для минеральной воды.