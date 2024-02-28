Экскурсии на сыроварню из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварни» в Светлогорске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
«Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
«На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
29 отзывов
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
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    просто идеально было подобрано. Интересно было спускаться в подземелье замка, бояться призраков😀 Я бы даже ещё раз съездила в эти места, было очень здорово!

  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
    Огромное спасибо экскурсоводу Ирине, энциклопедия познаний, знания, душа, великолепно, много раз ездила с экскур на косу, но сегодня с замечательным экскурсом Ириной открыла новую страницу, Сыроварня понравилась, проведение дегустации, ассортимент
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Призрак замка Шаакен + Сыроварня
    Экскурсия безусловно была очень познавательна! Гид Светлана выше всех похвал! Организация на очень высоком уровне. За следующей экскурсией только к вам! Процветания и успехов!
  • С
    Светлана
    9 октября 2023
    Призрак замка Шаакен + Сыроварня
    Экскурсия хорошая, но мало, что можно посмотреть. Гиды все грамотные интересные, что в автобусе, что в замке Шаакен, что на сыроварне. В целом организация достойная.
  • Ш
    Шатилова
    8 октября 2023
    Призрак замка Шаакен + Сыроварня
    Великолепная организация,интересный рассказ,дегустация сыра и шоколада очень хорошо организована,без толкучки,достойно. Советую
  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Светлогорск. Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакендорф»
    В целом задумка экскурсии прекрасная, но толком посмотреть ничего не удалось, рассмотреть и насладиться! Везде очень мало времени, все бегом,
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    просто так сказать отмечались на локациях! Очень мало времени на Высоте Эфа, не хватило времени прогуляться по косе около моря. На сыроварне также очень мало времени, все бегом, еле успели конфет и сыра прикупить. Однозначно стоит увеличить время на экскурсию данную. Гид молодец, очень интересно рассказывала и помогала в процессе экскурсии.

  • М
    Мария
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию
  • M
    Marina
    9 июня 2022
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут
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    под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).

  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2020
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по
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    Куршской косе. По пути на косу я узнала историю косы от момента образования до наших дней. По пути обратно в город Игорь рассказывал местные байки и легенды. Увидела намного больше, чем ожидала, особенно понравилась дикая коса без толп туристов. В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Неринга и морской змей", потрясающе интересная сказка для детей и взрослых. Вернусь обязательно! Ещё раз огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    4 октября 2020
    Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
    Интересная, шикарная экскурсия!!!! Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо,
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    легко, красиво и очень профессионально! По дороге на косу - история косы с момента образования до наших дней. Очень интересно было слушать истории из личной практики, особенно про "первое правило морского волка" и атаку гадюк. Два - три десятка исторических имён и дат, именно ключевых моментов, вполне достаточно для понимания истории косы. Обратный путь - настоящее шоу!!! Потрясающие истории, байки и легенды! Очень понравились высоты Бункер и дикая коса, там где нет толп туристов, плюс купание на закате в местах, где не было никого кроме нас. Игорь мгновенно меняет план экскурсии под интересы гостей. Спасибо огромное, лучшая экскурсия в моей жизни!!!!! Я набралась наглости и выпросила книгу "Тропа Неринги". Невероятно интересно и талантливо!!! Особенно понравилось, что Игорь добросовестно отрабатывает всю экскурсию, не даёт себе никаких поблажек! И невероятный, потрясающий талант рассказчика! Минусы, куда без них: излишняя реалистичность и детализация при описании прусских традиций, особенно похорон. Это надо опустить, не все люди на ваших экскурсиях будут иметь крепкие нервы… С уважением Елена Н., кандидат исторических наук, г. Москва.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Сыроварни»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Сыроварни" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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