Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)

Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Приглашаю в легкое и приятное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города. А также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Ближайшие даты:
26
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мар31
мар1
апр
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Балтийское море, замки и сыроварня

Вы посетите Зеленоградск и его окрестности. В программе экскурсии:

  • Зеленоградск — уютный курортный город. Вы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум.
  • Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках.
  • Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром.
  • Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7)
    с доплатой, необходимо согласовать с гидом до оплаты.
  • Дополнительные расходы (по желанию): экскурсия в замок Шаакен — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка, дегустация в сыроварне — 400 ₽ за чел.
  • Детям скидки на все входные билеты
  • Замок Шаакен не работает по понедельникам с ноября по февраль. В этот день мы осмотрим его только снаружи и больше времени уделим прогулке в Зеленоградске
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля в Светлогорске и его окрестностей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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