Национальный паркПервые письменные свидетельства о городке Нойкурен, основанном тевтонцами, относятся к середине XIII века. Во второй трети XIX века Нойкурен из населённого пункта, жившего преимущественно добычей янтаря, стал довольно популярным курортом. Из Пионерского курорта вдоль побережья Балтийского моря 🌊 мы переезжаем в Национальный парк 🌳 «Куршская коса». Рыбные достопримечательности 🏛️ городаНа Куршской косе можно попробовать и продегустировать несколько видов рыбы: Балтийский угорь — это в буквальном смысле рыбная достопримечательность приморского края. Палтус — ещё одна копченость, которую стоит отведать, вкус того деликатеса изумительный. Щука — правильно приготовленная, она просто роскошна. Для гурманов среди прочих рыбных блюд ей нет равных. Дегустировать щуку в самых разных вариациях лучше всего в рыбном ресторане.