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Куршская коса для любителей рыбы

Планета
Планета – Гид из Светлогорска
Национальный парк 🌳 «Куршская коса» — это необычное и потрясающе красивое 🤩 место.

Здесь можно увидеть как хвойный лес сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.

Это место богато редкими деревьями и растениями.

Там вы продегустируете несколько видов рыбы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Куршская коса для любителей рыбы
Куршская коса для любителей рыбы

Что вы увидите

  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа
  • город Пионерский
Национальный паркПервые письменные свидетельства о городке Нойкурен, основанном тевтонцами, относятся к середине XIII века. Во второй трети XIX века Нойкурен из населённого пункта, жившего преимущественно добычей янтаря, стал довольно популярным курортом. Из Пионерского курорта вдоль побережья Балтийского моря 🌊 мы переезжаем в Национальный парк 🌳 «Куршская коса». Рыбные достопримечательности 🏛️ городаНа Куршской косе можно попробовать и продегустировать несколько видов рыбы: Балтийский угорь — это в буквальном смысле рыбная достопримечательность приморского края. Палтус — ещё одна копченость, которую стоит отведать, вкус того деликатеса изумительный. Щука — правильно приготовленная, она просто роскошна. Для гурманов среди прочих рыбных блюд ей нет равных. Дегустировать щуку в самых разных вариациях лучше всего в рыбном ресторане.
Что входит
  • Услуги гида, транспорт, экологический сбор для посещения Национального парка
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 33
Место завершения
🏁 Калининградская обл.,г.Светлогорск, ул.Ленина 33
Куршская коса для любителей рыбы
Куршская коса для любителей рыбы
Куршская коса для любителей рыбы
Куршская коса для любителей рыбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Планета
Планета
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