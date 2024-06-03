1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах»
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«Все достопримечательности Куршской косы»
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Куршская коса — это также мир птиц»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
«Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
«Пейзажи и хроники Куршской косы»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
«С самой высокой точки Куршской косы, названной в честь дюнного инспектора Франца Эфа, вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, лес и уютные домики посёлка Морское»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
«Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
«Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
«Национальный парк «Куршская коса» – это необычное и потрясающе красивое место»
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«парк «Куршская коса» - визит-центр — эко-маршрут «Танцующий лес» - эко-маршрут «Высота Эфа»- г»
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
«Увидите единственное в этой части Европы озеро эолового происхождения, великолепные виды заповедной части Куршской косы и побережья Куршского залива»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
«Куршская коса- удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы - море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ООлег30 мая 2024Дороговато, не могу всем рекомендовать, не все смогут просто потянуть индивидуального гида. Рекомендую только как эксклюзив, для ценителей подобных туров будет отлично!)
- ААндрей30 мая 2024Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
- ААнна27 мая 2024Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
- ННаталья19 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ
- ААлексей14 мая 2024Экскурсия из Светлогорска «Куршская коса без толпы»Всё отлично. Экскурсовод - просто супер.
- SSergey12 мая 2024Мы ездили с Оксаной, коллегой Ларисы, и остались полностью довольными. Очень приятно, что сопровождающий не просто компетентен по теме экскурсии,
- ББогдана12 мая 2024Очень хороший экскурсовод, интересно, красиво и много рассказывала. Поездка вышла комфортной и достаточно быстрой. Посмотрели самые популярные места, сделали фото, остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Куршская Коса»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Куршская Коса" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 19 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Светлогорска. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах