Присоединяйтесь к нашим экскурсиям по Куршской Косе из Светлогорска

Найдено 15 экскурсий в категории «Куршская Коса» в Светлогорске, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
205 отзывов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах»
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«Все достопримечательности Куршской косы»
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Куршская коса — это также мир птиц»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
«Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
«Пейзажи и хроники Куршской косы»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100 за всё до 4 чел.
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
«С самой высокой точки Куршской косы, названной в честь дюнного инспектора Франца Эфа, вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, лес и уютные домики посёлка Морское»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400 за человека
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
«Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Все краски Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская Коса из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
89 отзывов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
«Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200 за человека
Национальный парк «Куршская коса»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
63 отзыва
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
«Национальный парк «Куршская коса» – это необычное и потрясающе красивое место»
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600 за человека
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
10 отзывов
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«парк «Куршская коса» - визит-центр — эко-маршрут «Танцующий лес» - эко-маршрут «Высота Эфа»- г»
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
«Увидите единственное в этой части Европы озеро эолового происхождения, великолепные виды заповедной части Куршской косы и побережья Куршского залива»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
24 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
«Куршская коса- удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы - море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
  • О
    Олег
    30 мая 2024
    Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
    Дороговато, не могу всем рекомендовать, не все смогут просто потянуть индивидуального гида. Рекомендую только как эксклюзив, для ценителей подобных туров будет отлично!)
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
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    количества новой информации, притом поданной достаточно легко, мы увидели огромное количество прекрасных пейзажей и локаций. Дмитрий настоящий профессионал, знает и любит эти места, готов поделиться своими знаниями. При этом он очень внимателен, всегда интересуется настроением и пожеланиями туристов. Из-за этого длинная экскурсия прошла без усталости и напряжения. Огромное спасибо и удачи в дальнейшем!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
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    на юбилей. Они отдыхали в санатории Светлогорска, Дмитрий забрал их после завтрака и вернул к ужину - очень удобно. Родители остались в восторге как от экскурсии, так и от экскурсовода. Дмитрий сделал все для того, чтобы эта взрослая пара максимально комфортно и без спешки, в своем темпе наслаждалась прогулкой. Как организатор подарка, хочу отметить высокую клиентоориентированность Дмитрия. Он помог сделать этот день максимально комфортным для наших родителей без их участия, весь день держал со мной связь и мы сообща решали организационные моменты по оплате дополнительных экскурсий, рыбного ресторана и прочих индивидуальных нюансов. Мы выбрали максимально полный пакет услуг с посещением орнитологической станции и рыбного ресторана. Ставлю высшую оценку Дмитрию и услугам, которые он оказывает. Это сервис наивысшего уровня. (Отдыхали в мае 2024г.)

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ
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    по дороге домой. С удовольствием поеду с ней и на другие маршруты. Очень понравилось содержание экскурсии. Времени хватило на всё, и всё посмотреть, и покушать, и отдохнуть. Четверку поставила за автобус, микрофон работал плохо, кондиционер с утра вообще не включали, а вечером его мощности не хватало. Утром я сидела с солнечной стороны и реально думала, что не доеду до места, было очень душно и жарко.

  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Экскурсия из Светлогорска «Куршская коса без толпы»
    Всё отлично. Экскурсовод - просто супер.
  • S
    Sergey
    12 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Мы ездили с Оксаной, коллегой Ларисы, и остались полностью довольными. Очень приятно, что сопровождающий не просто компетентен по теме экскурсии,
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    но и умеет его адаптировать под обстоятельства и не боится тактично выражать свою позицию/мнение по разным аспектам. Неожиданно интересной оказалась рекомендованное посещение орнитологической станции и познавательная экскурсия там. Так что, кто стремится за немейнстримовым знакомством с действительно интересным природным объектом, вам сюда!

  • Б
    Богдана
    12 мая 2024
    Национальный парк «Куршская коса»
    Очень хороший экскурсовод, интересно, красиво и много рассказывала. Поездка вышла комфортной и достаточно быстрой. Посмотрели самые популярные места, сделали фото, остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Куршская Коса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  3. Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
  4. Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
  5. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Куршская Коса" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 19 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Светлогорска. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах
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