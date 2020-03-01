Экскурсии по пригородам Светлогорска

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Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом

Лариса
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Лариса – ваш гид
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей.

За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А.

Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
6900 ₽
5865 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Ленина
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Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых

Что вас ожидает

Древние легенды Куршской косы
Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись Nehrung Krajebieter (Кусатели ворон) и зачем они кусали ворон.

Коса глазами любимых сказочников
Невероятные пейзажи косы во все времена манили писателей, поэтов и режиссёров. Я расскажу, какие сказки сочинялись и какие фильмы снимались на Балтийском побережье. Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику. А позже, уже в Зеленоградске, мы заглянем с мостика Мальвины в пруд черепахи Тортиллы, пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, зайдем в кошачий музей «Мурариум».

День наедине с природой
Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).
А еще во время путешествия мы можем отведать свежеприготовленную рыбу, прусский деликатес — копченную камбалу — или угря в рыбном трактире поселка Рыбачий.

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет идеально для семей с детьми, а также для путешественников, которые увлекаются мифами и легендами.

Организационные детали

Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека, а также посещение (по желанию) Музея суеверий и Музея кошек оплачиваются отдельно.

Дополнительные опции

  • Начать и закончить экскурсию возможно в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
  • Если у вас есть шенгенская виза, мы можем продлить экскурсию, посетив литовскую часть косы
  • Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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