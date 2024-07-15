По размерам, высоте дюн, эстетике ландшафтов и богатству природы Куршская коса стоит особняком среди других заповедников Европы. На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес, высоту Эфа и музей.
А после отправитесь в Зеленоградск, где полюбуетесь сохранившейся немецкой архитектурой и представите, каким был город во времена Восточной Пруссии.
А после отправитесь в Зеленоградск, где полюбуетесь сохранившейся немецкой архитектурой и представите, каким был город во времена Восточной Пруссии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
«Дорога в дюны»: прогулка по Куршской косе
Узкой полосой коса разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Путешественников привлекает необычайно чистая природа и самые высокие в Европе дюны. Здесь растут эндемичные растения, а леса богаты дикими животными и редкими птицами. Исследуем этот потрясающий уголок!
- Танцующий лес. Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами
- Высота Эфа. По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и узнаете о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности
- Визит-центр «Музейный комплекс». Кроме того, вы посетите музей, где познакомитесь с историей Куршской косы, её флорой и фауной
Зеленоградск
На прогулке по балтийскому городу-курорту вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и архитектурой, сохранившейся с немецких времён. Пройдёте по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту, где увидите здание почтамта, старую аптеку, доходный дом сестёр Шутц, гостиницу «Курхаус Кранц», скульптуру «Курортница». А ещё заглянете в забавный сквер «Котофейня».
Организационные детали
- Участники экскурсии из Светлогорска будут присоединены к группе, выезжающей из Калининграда — автобус проходит город транзитом
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 08:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 900 ₽
|Льготный
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 309 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
15 июля 2024
Добрый день, все организовано очень четко и отдельное спасибо гиду! Водители из Светлогорска в Зеленоград и обратно очень аккуратные и внимательные!! Спасибо!!!
Диана
13 июля 2024
Ездили на экскурсию вдвоём с мужем, все очень понравилось, маршрут, трансфер, гид, места. Все было доступно, понятно, интересно. Из Светлогорска доставили на автобусе до Зеленоградска, оттуда пересели в экскурсионный автобус.
Похожие экскурсии из Светлогорска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
27 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
Завтра в 09:00
22 июля в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
22 июля в 07:00
23 июля в 07:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.