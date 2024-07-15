По размерам, высоте дюн, эстетике ландшафтов и богатству природы Куршская коса стоит особняком среди других заповедников Европы. На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес, высоту Эфа и музей. А после отправитесь в Зеленоградск, где полюбуетесь сохранившейся немецкой архитектурой и представите, каким был город во времена Восточной Пруссии.

Описание экскурсии

«Дорога в дюны»: прогулка по Куршской косе

Узкой полосой коса разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Путешественников привлекает необычайно чистая природа и самые высокие в Европе дюны. Здесь растут эндемичные растения, а леса богаты дикими животными и редкими птицами. Исследуем этот потрясающий уголок!

Танцующий лес . Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами

. Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами Высота Эфа . По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и узнаете о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности

. По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и узнаете о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности Визит-центр «Музейный комплекс». Кроме того, вы посетите музей, где познакомитесь с историей Куршской косы, её флорой и фауной

Зеленоградск

На прогулке по балтийскому городу-курорту вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и архитектурой, сохранившейся с немецких времён. Пройдёте по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту, где увидите здание почтамта, старую аптеку, доходный дом сестёр Шутц, гостиницу «Курхаус Кранц», скульптуру «Курортница». А ещё заглянете в забавный сквер «Котофейня».

Организационные детали