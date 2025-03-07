Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу

По размерам, высоте дюн, эстетике ландшафтов и богатству природы Куршская коса стоит особняком среди других заповедников Европы. На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес и высоту Эфа, а ещё, возможно, увидите лис и кабанов.

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Время начала: 09:45

Описание экскурсии

«Дорога в дюны»: прогулка по Куршской косе

Узкой полосой коса разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Путешественников привлекает необычайно чистая природа и самые высокие в Европе дюны. Здесь растут эндемичные растения, а леса богаты дикими животными и редкими птицами. Исследуем этот потрясающий уголок!

Танцующий лес . Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами

. Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами Высота Эфа. По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и услышите о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.