Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу

По размерам, высоте дюн, эстетике ландшафтов и богатству природы Куршская коса стоит особняком среди других заповедников Европы.
На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес и высоту Эфа, а ещё, возможно, увидите лис и кабанов.
На экскурсии вы оцените красоту этого места, посетите Танцующий лес и высоту Эфа, а ещё, возможно, увидите лис и кабанов.
Описание экскурсии
«Дорога в дюны»: прогулка по Куршской косе
Узкой полосой коса разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Путешественников привлекает необычайно чистая природа и самые высокие в Европе дюны. Здесь растут эндемичные растения, а леса богаты дикими животными и редкими птицами. Исследуем этот потрясающий уголок!
- Танцующий лес. Вы погуляете по знаменитому хвойному лесу, где растут причудливые деревья с изогнутыми стволами
- Высота Эфа. По экотропе дойдёте до высшей точки Ореховой дюны (62 м) и услышите о происхождении её названия. Со смотровой площадки вам откроется чарующий вид на окрестности
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 547 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
7 мар 2025
Отличная экскурсия. Все четко, без лишнего свободного времени. Погуляли, пофотографировались. Экскурсовод отлично рассказывает информацию. Рекомендуем
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