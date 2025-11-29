Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Луизы и ощутите атмосферу королевской романтики. Далее вас ждёт суровый дух рыцарства в замке Рагнит в городе Неман. Это один из крупнейших замков Тевтонского ордена, чьи мощные стены и башни хранят древние легенды. Вы станете свидетелем его впечатляющего возрождения. Нас ждет путешествие на восток Калининградской области, где на ваших глазах оживет история! Вы посетите Советск — город подписания знаменитого Тильзитского мира, погуляете по его уютным улочкам, увидите мост Королевы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии История, романтика и дух старины — всё это в одном маршруте! Отправляемся в путешествие по восточной части Калининградской области — туда, где переплелись великие имена, судьбоносные события и рыцарские легенды. ✨ Советск (бывший Тильзит) — город, ставший ареной встречи Наполеона и Александра I, где был подписан знаменитый Тильзитский мир. Здесь по сей день витает дух романтики и королевской утончённости. Мы прогуляемся по уютной главной улице, полюбуемся изысканной архитектурой, заглянем в зелёный парк и обязательно остановимся у памятника королеве Луизе — символу женственности, силы и любви. Завершит прогулку осмотр пограничного моста её имени — исторического символа на границе времён. 🏰 Неман порадует нас духом рыцарства — здесь мы побываем в замке Рагнит, одном из крупнейших замков Тевтонского ордена. Замок переживает второе рождение, и вы станете свидетелем этого захватывающего процесса восстановления. Каменные стены, башни, бойницы — всё дышит легендами!

