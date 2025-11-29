Нас ждет путешествие на восток Калининградской области, где на ваших глазах оживет история! Вы посетите Советск — город подписания знаменитого Тильзитского мира, погуляете по его уютным улочкам, увидите мост Королевы
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииИстория, романтика и дух старины — всё это в одном маршруте! Отправляемся в путешествие по восточной части Калининградской области — туда, где переплелись великие имена, судьбоносные события и рыцарские легенды. ✨ Советск (бывший Тильзит) — город, ставший ареной встречи Наполеона и Александра I, где был подписан знаменитый Тильзитский мир. Здесь по сей день витает дух романтики и королевской утончённости. Мы прогуляемся по уютной главной улице, полюбуемся изысканной архитектурой, заглянем в зелёный парк и обязательно остановимся у памятника королеве Луизе — символу женственности, силы и любви. Завершит прогулку осмотр пограничного моста её имени — исторического символа на границе времён. 🏰 Неман порадует нас духом рыцарства — здесь мы побываем в замке Рагнит, одном из крупнейших замков Тевтонского ордена. Замок переживает второе рождение, и вы станете свидетелем этого захватывающего процесса восстановления. Каменные стены, башни, бойницы — всё дышит легендами!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Советск
- Памятник королеве Луизе
- Мост королевы Луизы
- Неман
- Замок Рагнит
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
