восстанавливают, ремонтируют. Необычный музей, по мотивам подписания Тильзитского мирного договора. Конечно мост королевы Луизы на реке Неман - путь в Литву. Чувствуется соприкосновение с историей. Для любителей пива интересно посетить дегустацию на местной пивоварне. Конечно интересно посетить сыроварню в Немане. На обоих производствах работают действительно заинтересованные своим делом люди, которые с энтузиазмом реализуют свои проекты и очень интересно об этом рассказывают. Сыр вкусный, но цены в магазинчике выше, чем на сыроварне Шаакен. Экскурсовод от туроператора тоже с удовольствием и со знанием дела сопровождает в течении всего дня. Большое ей спасибо! Рассказывает очень много и интересно. Любоваться замком Рагнит немного помешал дождь, но руины замка впечатляют. Надеюсь у команды "сыроварни" получится его восстановить. Успехов ребятам.