Экскурсии в Неман из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Неман» в Светлогорске, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)
На автобусе
11 часов
39 отзывов
Групповая
Начало: Г. Светлогорск, ул Ленина 8а (остановка у Часовни)
«Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит»
3600 ₽ за человека
Приозёрье, Советск и Неман: на автобусе из Светлогорска
На автобусе
10 часов
Групповая
Посетить два бывших прусских города и знаменитый Свято-Елисаветинский женский монастырь
Начало: У здания ж/д вокзала
«Мы покажем вам немецкие дома, реку Неман и руины средневекового замка Рагнит, построенного Тевтонским орденом»
Расписание: в воскресенье в 10:00
22 мар в 10:00
29 мар в 10:00
2900 ₽ за человека
Путешествие одного дня на восток: Неман и Советск
9 часов
Групповая
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск...
«🏰 Неман порадует нас духом рыцарства — здесь мы побываем в замке Рагнит, одном из крупнейших замков Тевтонского ордена»
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Ирина
    25 октября 2025
    Великолепная экскурсия!
    Елена
    13 октября 2025
    Экскурсия хорошо организована. Автобус комфортабельный. Экскурсовод очень позитивный, рассказывала много интересных фактов. Несмотря на очень большую группу все было комфортно. Спасибо!
    Людмила
    18 августа 2025
    Увидели город Неман и Советск. Вместо дегустации сыра в Немане мы предпочли погулять по самому городу в районе пруда и
    Церкви Новомучеников. Иначе бы кроме развалин замка больше ничего не увидели. Сам Немецкий дом, где проходила дегустация, заслуживает внимания, но я бы предпочла экскурсию в Музей рыцарей Риттербух.
    Мост Королевы Луизы - это визитная карточка города Советска. Понравилась Набережная и пешеходная улица.

    Лидия
    18 августа 2025
    Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод Светлана
    Алексей
    9 августа 2025
    Отличная экскурсия, девушка-гид рассказала очень много полезной и интересной информации. Неман смотрели не сильно долго, Советск изучили уже гораздо подробнее.
    Дегустация сыра и экскурсия по сыроварне (а точнее только в цех с производством яблочного сыра) немного скромные, но зато вкусно, музей в Советске интересный, а дегустация пива – вообще класс! В общем, всё понравилось. Из небольших советов: считайте людей перед отъездом более внимательно, пожалуйста😂

    Егорова
    21 июля 2025
    Отличные экскурсовод и водитель. Было комфортно и интересно
    Светлана
    14 июля 2025
    Очень интересная и, что важно, познавательная экскурсия. Понравился город Советск со своей богатой историей, красивой восточно-прусской архитектурой. Порадовало, что здания
    восстанавливают, ремонтируют. Необычный музей, по мотивам подписания Тильзитского мирного договора. Конечно мост королевы Луизы на реке Неман - путь в Литву. Чувствуется соприкосновение с историей. Для любителей пива интересно посетить дегустацию на местной пивоварне. Конечно интересно посетить сыроварню в Немане. На обоих производствах работают действительно заинтересованные своим делом люди, которые с энтузиазмом реализуют свои проекты и очень интересно об этом рассказывают. Сыр вкусный, но цены в магазинчике выше, чем на сыроварне Шаакен. Экскурсовод от туроператора тоже с удовольствием и со знанием дела сопровождает в течении всего дня. Большое ей спасибо! Рассказывает очень много и интересно. Любоваться замком Рагнит немного помешал дождь, но руины замка впечатляют. Надеюсь у команды "сыроварни" получится его восстановить. Успехов ребятам.

    Светлана
    12 июля 2025
    Очень понравилось, экскурсовод Светлана очень интересно и подробно рассказала. Обязательно посетите эту экскурсию с ЮНОНА

Сейчас в Светлогорске в категории "Неман" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 3600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
