Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Мы познакомимся с читать дальше Черняховском, где увидим впечатляющие развалины замков Тевтонского ордена, готические кирхи и мемориальные памятники.



Затем отправимся в Гусев, сохранивший очарование довоенной европейской архитектуры, либо посетим один из старейших городов региона – Гвардейск, с его богатым историческим прошлым. Каждый из этих городов готов раскрыть свои тайны и показать уникальные достопримечательности. Отправляемся в захватывающую поездку по восточной части Калининградской области, где вы сможете прикоснуться к наследию Восточной Пруссии. Вас ждут старинные города, каждый из которых хранит свою уникальную историю.Мы познакомимся с 4.9 23 отзыва

Экскурсии Светлогорск Ваш гид в Светлогорске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 23 отзыва Длитель­ность 10 часов На чём проводится На автобусе Когда По вторникам в 09:00 2500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Черняховск плюс Гусев или Гвардейск Отправляемся в увлекательное путешествие на восток Калининградской области, чтобы открыть для себя уникальные городки бывшей восточно-прусской провинции. Мы посетим Черняховск (бывший Инстербург), основанный тевтонскими рыцарями в 1336 году. Этот город хранит память о визитах Петра I и Наполеона, о чем свидетельствуют мемориальные доски. Вы увидите ключевые достопримечательности: руины замков Инстербург и Георгенбург, башню Бисмарка, образцы немецкой архитектуры — кирху и костел. Экскурсия также включает осмотр центральной площади, Свято-Михайловского собора, храма Св. Бруно, Горбатого моста и памятника Барклаю-де-Толли. Далее мы отправимся в город Гусев, прежде известный как Гумбинен. Он по праву считается одним из самых благоустроенных и уютных городов области, сумевших сохранить очарование своей довоенной архитектуры. Мы прогуляемся по центру города, осмотрим памятники, посвященные событиям Первой мировой войны, увидим Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, здание администрации Гумбиннена 1911 года постройки, здание Народного банка 1910 года, а также символ города — скульптуру лося и стелу «Ангел-Хранитель Мира». Альтернативный вариант — посещение города Гвардейск, известного до 1946 года под немецким названием Тапиау. Его главной достопримечательностью считается хорошо сохранившийся замок Тевтонского ордена XIV века. Мы также увидим ратушу Тапиау и православную церковь Святого Иоанна Предтечи, которая гармонично вписалась в местный пейзаж. Прогуляемся по Площади Победы, осмотрим скульптуру легендарного солдата Василия Тёркина и популярный у туристов арт-объект «Кошкин двор».

По вторникам в 09:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? В Черняховске:

Католический храм Святого Бруно

Свято-Михайловский собор

Памятник Барклаю-Де-Толли

Замок Инстербург

В Гусеве:

Храм Всем Святым

Гимназия Фридрихшуле

Здание администрации Гумбиннена

Здание Народного банка

Скульптура Лося

В Гвардейске:

Ратуша Тапиау

Церковь Святого Иоанна Предтечи

Площадь Победы

Скульптура Василия Теркина

Кошкин двор

Замок Тапиау Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ул. Некрасова, д. 3 (отель «Универсал») Когда и сколько длится? Когда: По вторникам в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.