Отправляемся в захватывающую поездку по восточной части Калининградской области, где вы сможете прикоснуться к наследию Восточной Пруссии. Вас ждут старинные города, каждый из которых хранит свою уникальную историю.
Мы познакомимся с
Описание экскурсииЧерняховск плюс Гусев или Гвардейск Отправляемся в увлекательное путешествие на восток Калининградской области, чтобы открыть для себя уникальные городки бывшей восточно-прусской провинции. Мы посетим Черняховск (бывший Инстербург), основанный тевтонскими рыцарями в 1336 году. Этот город хранит память о визитах Петра I и Наполеона, о чем свидетельствуют мемориальные доски. Вы увидите ключевые достопримечательности: руины замков Инстербург и Георгенбург, башню Бисмарка, образцы немецкой архитектуры — кирху и костел. Экскурсия также включает осмотр центральной площади, Свято-Михайловского собора, храма Св. Бруно, Горбатого моста и памятника Барклаю-де-Толли. Далее мы отправимся в город Гусев, прежде известный как Гумбинен. Он по праву считается одним из самых благоустроенных и уютных городов области, сумевших сохранить очарование своей довоенной архитектуры. Мы прогуляемся по центру города, осмотрим памятники, посвященные событиям Первой мировой войны, увидим Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, здание администрации Гумбиннена 1911 года постройки, здание Народного банка 1910 года, а также символ города — скульптуру лося и стелу «Ангел-Хранитель Мира». Альтернативный вариант — посещение города Гвардейск, известного до 1946 года под немецким названием Тапиау. Его главной достопримечательностью считается хорошо сохранившийся замок Тевтонского ордена XIV века. Мы также увидим ратушу Тапиау и православную церковь Святого Иоанна Предтечи, которая гармонично вписалась в местный пейзаж. Прогуляемся по Площади Победы, осмотрим скульптуру легендарного солдата Василия Тёркина и популярный у туристов арт-объект «Кошкин двор».
По вторникам в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Черняховске:
- Католический храм Святого Бруно
- Свято-Михайловский собор
- Памятник Барклаю-Де-Толли
- Замок Инстербург
- В Гусеве:
- Храм Всем Святым
- Гимназия Фридрихшуле
- Здание администрации Гумбиннена
- Здание Народного банка
- Скульптура Лося
- В Гвардейске:
- Ратуша Тапиау
- Церковь Святого Иоанна Предтечи
- Площадь Победы
- Скульптура Василия Теркина
- Кошкин двор
- Замок Тапиау
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Некрасова, д. 3 (отель «Универсал»)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Геннадий
22 окт 2025
Спасибо Универсал-тур за отличные экскурсии! Был тут весной и снова к вам, родолжать знакомство с краем.
И Черняховск и Гусев произвели впечатление. Как будто в прошлое окунулся.
И Черняховск и Гусев произвели впечатление. Как будто в прошлое окунулся.
Г
Григорий
22 окт 2025
Несмотря на удаленность (в дороге много провели), поездка того стоит. Всё было неплохо организовано - санитарные остановки, питание. Ну а сами города конечно впечатлили исторической атмосферой.
Л
Людмила
7 окт 2025
Красивые города с архитектурной точки, с интересным прошлым.
Спасибо за приятную экскурсию и удобный трансфер.
Спасибо за приятную экскурсию и удобный трансфер.
А
Александр
13 сен 2025
Видели то, что было в программе.
Предложение - улучшить логистику (синхронизацию действий мнжду менеджерами, водителяии, экскурсоводами).
Предложение - улучшить логистику (синхронизацию действий мнжду менеджерами, водителяии, экскурсоводами).
Е
Елена
11 сен 2025
Т
Татьяна
5 сен 2025
Тяжело ездить группой43 человека, кто то отстает, претензии больше к себе, что я на это согласилась. Сами локации хорошие, но поехала бы сейчас сама одна, не стоит это таких денег, за эту экскурсию попросили оплатить заранее переводом, хотя по заказе у меня было указано оплата наличными гиду!
Ш
Шевченко
20 авг 2025
Очень познавательная поездка. Эрудит экскурсовод. Четко. Много информационно. И очень насыщенная поездка Благодарю Анохина Алексея за чудесный интересный познавательный день
Л
Лариса
14 июл 2025
Очень интересная экскурсия, экскурсовод всю дорогу туда и обратно расказал столько интересного. очень красивые города посетили, дом пастора в котором жил Кант. Накормили)) Спасибо!
С
Станько
12 июл 2025
Очень понравились замок, города.
Экскурсовод сумела заинтересовать историей края.
Спасибо.
Спасибо.
Экскурсовод сумела заинтересовать историей края.
Спасибо.
Т
Татьяна
21 июн 2025
Хорошая экскурсия. Грамотный экскурсовод. Интересные локации.
Четко организован трансфер.
Четко организован трансфер.
И
Ирина
14 июн 2025
Экскурсовод огонь! Отлично! Еда могла бы быть получше.
А
Анастасия
23 мая 2025
Ездили на экскурсию 21 мая. Очень информативная и красочная экскурсия. Отдельная благодарность экскурсоводу Людмиле! Это человек, болеющий своим делом. Рассказывает все интересно, информации дала очень много. Мы обычно на обратном пути всегда засыпали в автобусе, но на этой экскурсии мы не спали ни минуты, слушали рассказы Людмилы. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и день)
И
Ирина
17 мая 2025
А
Александра
15 мая 2025
О
Оптова
1 июл 2023
Людмила отличный гид
