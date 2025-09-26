Е Елена читать дальше В Зеленоградске ждали полчаса отправления автобуса, даже не дали посетить туалетную комнату… сейчас, сейчас… и откуда появилась цена за обед 600₽? На сайте у вас-500!!! Это недопустимо, если вы работаете с другим турагентом. Хочу выразить личную благодарность водителю Вячеславу, который вез меня из Светлогорска до Зеленоградска!!! Очень чуткий и отзывчивый!!! Спасибо!!! Экскурсия интересная для тех, кто уже много видел в Калининградской области. Очень интересная немецкая школа, Куршский залив. Спасибо экскурсоводу Ксении за прекрасную и интересную информацию. Сняла балл за организацию транспорта.

Е Елена

H Hi+79506

Н Наталья

О Ольга читать дальше Побывали на маяке, прогулялись вдоль Куршского залива, посетили кирху, музей "Старая школа", пивоварню. Всегда интересно общаться с людьми, которые знают историю своего края, увлечены своим делом и заряжают этим нас, туристов. И кстати, обед был вкусный и сытный, большое спасибо организаторам, что предлагают обед. Экскурсию рекомендую. И спасибо водителю, что доставил нас в целости и сохранности. Интересная экскурсия, все прошло в спокойной непринужденной обстановке. Гид Ксения очень хорошо рассказывает, все прошло по плану, погода была солнечная и жаркая, но кондиционер в автобусе не давал нам перегреться.

Т Татьяна Прекрасная экскурсия, которая превзошла все мои ожидания. Инесса Наталич - директор музея Старая немецкая школа Вальдвинкель - потрясающий просветленный человек! Учитель с большой буквы, у неё хочется учиться всему! Тот случай, когда «не место красит человека, а человек место», да так, что вам и не снилось!

И Ирина Безумно интересная экскурсия! Всем советую! Рассказ в немецкой школе, пивоварня, дегустация просто восторг.

Л Лукьянчикова

С Светлана

А Алена Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Людмилой, интересный и познавательный рассказ о событиях, происходивших в далекие и не очень времена. Спасибо))

А Алексей Интересная и познавательная экскурсия! Спасибо высокопрофессиональному гиду Людмиле, которая своим обаянием может заинтересовать и заинтриговать любого туриста! Программа насыщенная, но после экскурсии осталась приятная усталость от общения с душевными людьми в музее старой немецкой школы "Вальдвинкель" и пивоварни! Маяк в Заливино выше всяких похвал! Виды со смотровой площадки открываются невероятные!

А Андрей Нам экскурсия очень понравилась, было интересно, познавательно. Гид очень увлечённо повествовала историю бывшего Кёнигсберга. Самое запоминающееся, стало посещение музея "Старая немецкая школа Вальдвинкель". Я восхищаюсь такими людьми, как Инесса Савельевна.

М Марина Старая немецкая школа завораживает своей историей.

О Ольга