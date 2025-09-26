Отправьтесь в путешествие по дорогам первых переселенцев на северо-восток Калининградской области! Вы познакомитесь с богатой историей города Полесск (бывший Лабиау), основанного в XIII веке.
Описание экскурсии«Дорогой первых переселенцев» Вас ждет большое путешествие на северо-восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249 г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). Вы увидите:
- кирху Нойхаузена (1295 г.), • кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), • маяк Риндерорта (с посещением), • музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), • город Полесск (исторический центр), • пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением). Важная информация:.
- Обед можно заказать заранее за дополнительную плату: 500 руб. /чел.
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик смотрителя маяка
- Маяк Риндерорт в п. Заливино
- Замок Лабиау
- Музей «Вальдвинкель»
- Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна
- Кирха Нойхаузена
- Кирха Гросс Легиттена
- Исторический центр города Полесск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (экскурсионный автобус)
- Посещение пивоварни Альберта Бланкенштейна
- Посещение музея «Вальдвинкель»
Что не входит в цену
- Обед под заказ: 500 руб. /чел.
- Посещение маяка: 200 руб. /чел. (вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета)
Место начала и завершения?
Г. Светлогорск, ул Ленина 8а (остановка у Часовни)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия интересная для тех, кто уже много видел в Калининградской области. Очень интересная немецкая школа, Куршский залив. Спасибо экскурсоводу Ксении за прекрасную и интересную информацию. Сняла балл за организацию транспорта.
Е
Елена
29 авг 2025
H
Hi+79506
29 авг 2025
Н
Наталья
15 авг 2025
О
Ольга
15 авг 2025
Интересная экскурсия, все прошло в спокойной непринужденной обстановке. Гид Ксения очень хорошо рассказывает, все прошло по плану, погода была солнечная и жаркая, но кондиционер в автобусе не давал нам перегреться.
Т
Татьяна
8 авг 2025
Прекрасная экскурсия, которая превзошла все мои ожидания. Инесса Наталич - директор музея Старая немецкая школа Вальдвинкель - потрясающий просветленный человек! Учитель с большой буквы, у неё хочется учиться всему! Тот случай, когда «не место красит человека, а человек место», да так, что вам и не снилось!
И
Ирина
21 июл 2025
Безумно интересная экскурсия! Всем советую! Рассказ в немецкой школе, пивоварня, дегустация просто восторг.
Л
Лукьянчикова
13 июн 2025
С
Светлана
12 июн 2025
А
Алена
16 мая 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Людмилой, интересный и познавательный рассказ о событиях, происходивших в далекие и не очень времена. Спасибо))
А
Алексей
5 мая 2025
Интересная и познавательная экскурсия! Спасибо высокопрофессиональному гиду Людмиле, которая своим обаянием может заинтересовать и заинтриговать любого туриста! Программа насыщенная, но после экскурсии осталась приятная усталость от общения с душевными людьми в музее старой немецкой школы "Вальдвинкель" и пивоварни! Маяк в Заливино выше всяких похвал! Виды со смотровой площадки открываются невероятные!
А
Андрей
9 сен 2024
Нам экскурсия очень понравилась, было интересно, познавательно. Гид очень увлечённо повествовала историю бывшего Кёнигсберга. Самое запоминающееся, стало посещение музея "Старая немецкая школа Вальдвинкель". Я восхищаюсь такими людьми, как Инесса Савельевна.
М
Марина
8 сен 2024
Старая немецкая школа завораживает своей историей.
О
Ольга
26 июл 2024
Н
Наталья
12 июл 2024
Входит в следующие категории Светлогорска
