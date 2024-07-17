Рок-опера «Моцарт» в замке Шаакен

В основе сюжета рок-оперы - история молодого гения Моцарта, чья музыка стала известна на весь мир. Калининградская версия короче оригинала, но понятнее.
На сцене средневекового замка Шаакен зазвучат скрипки и виолончели, а голоса артистов впечатлят каждого. В завершении вечера гостей ждёт фаер-шоу, фуршет с шампанским и фотосессия с актёрами. В стоимость включены трансфер, экскурсия по замку и театрально-музыкальная постановка
На сцене средневекового замка Шаакен зазвучат скрипки и виолончели, а голоса артистов впечатлят каждого. В завершении вечера гостей ждёт фаер-шоу, фуршет с шампанским и фотосессия с актёрами. В стоимость включены трансфер, экскурсия по замку и театрально-музыкальная постановка
5 причин купить эту экскурсию
- 🎻 Живое исполнение струнных инструментов
- 🏰 Экскурсия по средневековому замку
- 🔥 Впечатляющее фаер-шоу
- 🍾 Фуршет с шампанским и ягодами
- 🚍 Удобный трансфер из нескольких городов
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Что можно увидеть
- Замок Шаакен
Описание экскурсии
Впервые наша команда провела мероприятие подобного масштаба в 2018 году. На сцене Шаакена мы показали проект «Пер Гюнт» под музыкальное сопровождение калининградского симфонического оркестра.
В этом году вы услышите вживую струнные инструменты, будут новые декорации — настоящий антиквариат — и много сюрпризов от организаторов. В завершении вечера — яркое фаер-шоу, а после — фуршет и фотосессия с актёрами и музыкантами.
Организационные детали
В стоимость включены:
— трансфер из Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Калининграда до замка Шаакен и обратно
— экскурсия по замку
— театрально-музыкальная постановка — рок-опера «Моцарт»
— фуршет с шампанским и сезонными ягодами
— пиротехническое огненное шоу
- Доплата за трансфер из Янтарного — 500 рублей с человека
- Скидки для детей на заказы без трансфера — уточните цену в сообщении
- Приветствуются дамы в вечерних нарядах, но стоит позаботиться об удобной обуви
- На мероприятии свободная посадка
- Возрастных ограничений нет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|Дети до 12 лет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 31 туриста
Мы ведём свою деятельность с 2003 года. И всё это время мы предлагаем экскурсии и туры по Калининградской области с выездами из городов побережья с профессиональными экскурсоводами и транспортом туристического класса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
17 июля 2024
Уникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости друг другу не мешают. Трансфер организован идеально.
Всё мероприятие направлено на отдых и Релакс.
Я получила огромное удовольствие. С детьми тоже можно: во время представления можно ходить.
Если Вы любите нескучные мероприятия в отпуске - то сюда рекомендую вам съездить обязательно.
Всё мероприятие направлено на отдых и Релакс.
Я получила огромное удовольствие. С детьми тоже можно: во время представления можно ходить.
Если Вы любите нескучные мероприятия в отпуске - то сюда рекомендую вам съездить обязательно.
Входит в следующие категории Светлогорска
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