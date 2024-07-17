Рок-опера «Моцарт» в замке Шаакен

В основе сюжета рок-оперы - история молодого гения Моцарта, чья музыка стала известна на весь мир. Калининградская версия короче оригинала, но понятнее. На сцене средневекового замка Шаакен зазвучат скрипки и виолончели, а голоса артистов впечатлят каждого. В завершении вечера гостей ждёт фаер-шоу, фуршет с шампанским и фотосессия с актёрами. В стоимость включены трансфер, экскурсия по замку и театрально-музыкальная постановка

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Впервые наша команда провела мероприятие подобного масштаба в 2018 году. На сцене Шаакена мы показали проект «Пер Гюнт» под музыкальное сопровождение калининградского симфонического оркестра.

В этом году вы услышите вживую струнные инструменты, будут новые декорации — настоящий антиквариат — и много сюрпризов от организаторов. В завершении вечера — яркое фаер-шоу, а после — фуршет и фотосессия с актёрами и музыкантами.

Организационные детали

В стоимость включены:

— трансфер из Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Калининграда до замка Шаакен и обратно

— экскурсия по замку

— театрально-музыкальная постановка — рок-опера «Моцарт»

— фуршет с шампанским и сезонными ягодами

— пиротехническое огненное шоу