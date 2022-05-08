Конная прогулка в замке Георгенбург

Когда зажгутся звезды и на Землю опустится зимний вечер, мы отправимся с вами

Индивидуальная
Когда зажгутся звезды и на Землю опустится зимний вечер, мы отправимся с вами в Город золотой с прозрачными воротами, украшенными причудливыми гирляндами огней, с хрустальными оленьими упряжками и трубящими в светящиеся трубы ангелами.

Мы увидим причудливые фантастические деревья, их загадочных обитателей и много-много чего еще.
Конная прогулка в замке Георгенбург
Конная прогулка в замке Георгенбург
Конная прогулка в замке Георгенбург
Конная прогулка в замке Георгенбург

Что вас ожидает 🤩

  • Черняховск
  • Памятник Барклаю де Толли
  • Замок Инстербург
  • Исторические виллы
  • Площадь Штадтхалле
  • Замок Георгенбург
  • Конезавод и ипподром
А не отправиться ли нам в Замок Георгенбург покататься на лошадях? И не на каких-то там коньках-горбунках, а на породистых тракененских жеребцах, выведенных путем скрещивания низкорослых прусских «швайке» с английскими лошадьми. Порода эта признана одной из лучших, выведенных на Европейском континенте.
А история этой лошадки тянется с 1814 года, когда замок приобрел кенигсбергский купец Гейне, который позже продал его Симпсонам, являвшимся потомками шотландских переселенцев. В 1828 году Симпсоны основали в Георгенбурге конный завод, который вскоре стал знаменит далеко за пределами Пруссии.
Но история замка тянется аж с 14 века, когда в 1337 году по приказу магистра Тевтонского ордена Винриха фон Книпроде был построен деревянный замок, названный в честь святого Георгия Георгенбургом.
Замок неоднократно подвергался разграблению. Особенно сильно он пострадал при польском князе Гоншевском. Несмотря на это, поместье было восстановлено, и вплоть до 1525 года замок использовался как резиденция Замландского епископа.
В первой половине 18 столетия отец и сын фон Койделль основали в Георгенбурге ферму, где стали разводить лошадей.
С 1740 года в замке впервые на территории Германии стал проводиться конный турнир по скачкам на пересеченной местности, который был известен под названием Охотничьи скачки.
И по сей день жива легенда о жеребце Бахусе, который в 1872 году был продан за баснословную сумму в 32 000 марок.
По окончании войны в 1919 году на базе Георгенбурга организовали Государственную заводскую конюшню. Там разбили красивый парк с фонтаном и конюшнями, огородив его двухметровым кирпичным забором. На конезаводе занимались разведением лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород, предназначенных для участия в соревнованиях по олимпийским видам конного спорта.
Новейшая история конного завода в городе Черняховске Калининградской области началась в 2002 году, когда заводу было возвращено его знаменитое имя, завоевавшее мировую славу, — «Георгенбург». Всего за несколько лет были восстановлены все постройки на территории завода, уничтоженные пожаром в 1997 году. Здания были восстановлены в соответствии с их историческим обликом, однако «начинка» соответствует современным стандартам, принятым в конезаводстве.
Современный конный завод «Георгенбург» занимает площадь более 2,5 га. Здесь расположены: комплекс коннозаводских построек, рассчитанных на 310 голов; шпрингартен (открытое поле для спортивной подготовки лошадей); конкурное поле, которое без преувеличения можно назвать лучшим в России; два крытых манежа — тренировочный и выставочный, оборудованные для проведения аукционов и соревнований по выездке; ряд вспомогательных построек.
Экскурсия в замок и конезавод «Георгенбург» подарит вам незабываемые впечатления и радость общения с лошадьми, которых можно не только погладить и покормить. Вы сможете ощутить себя смелым наездником, оседлав прыткую, но послушную лошадку. Ну что, поскакали!
По дороге мы осмотрим еще один замечательный замок Инстербург.
Вы узнаете историю о том, как будущий английский король Генрих 4 совершал из этого замка набеги на литовские земли, о страстной и коварной любви шведской королевы к прусскому офицеру, случившейся в стенах этой крепости.
Мы прогуляемся по современному городу Черняховску (бывшему Инстербургу) увидим старинные вилы, комплекс казарм начала 20 века, памятник Барклаю де Толли, дом, где останавливался Наполеон и другие исторические объекты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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