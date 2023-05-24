Удивительное творение ветра и волнКуршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.

Свежекопченая рыбка и сыроварня Шаакен ДорфНаша экскурсия на Куршскую косу порадует вас возможностью приобрести свежекопчёную рыбку, которая продается тут же, рядом с домиками рыбаков. Окунь, налим, лещ и, конечно, «король» Куршского залива — угорь. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулки к морю, фото и перекуса. Это предусмотрено программой.

На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.