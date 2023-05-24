Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку — «Куршская коса», внесенному в список наследия ЮНЕСКО.
Вы понаблюдаете за красотой песчаных дюн и моря со смотровых площадок «Высота Эфа», посетите частную семейную сыроварню «Шаакен Дорф» (за доп. плату).
Вы понаблюдаете за красотой песчаных дюн и моря со смотровых площадок «Высота Эфа», посетите частную семейную сыроварню «Шаакен Дорф» (за доп. плату).
Ближайшие даты:
24
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
31
мая
мая
2
июн
июн
3
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительное творение ветра и волнКуршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.
Свежекопченая рыбка и сыроварня Шаакен ДорфНаша экскурсия на Куршскую косу порадует вас возможностью приобрести свежекопчёную рыбку, которая продается тут же, рядом с домиками рыбаков. Окунь, налим, лещ и, конечно, «король» Куршского залива — угорь. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулки к морю, фото и перекуса. Это предусмотрено программой.
На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
ср, пт, сб. в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
- Экологические сборы на Куршской косе
- Что не входит
- Обед не входит (по желанию за доп. плату).
- Сыроварня "Шаакен Дорф" (по желанию за доп. плату 500/400 р)
- Место начала и завершения?
- г. Светлогорск, ул. Ленина, 33
- Когда и сколько длится?
- Когда: ср, пт, сб. в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска
Групповые
На автобусе
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Выездные
Водные развлечения
Сыроварни
Похожие туры из Светлогорска
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Озеро Тихое. Лодочная станция
Сегодня
Завтра
23 мая
24 мая
95507 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Светлогорск
Завтра
23 мая
24 мая
25 мая
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Светлогорск
Завтра
23 мая
25 мая
27 мая
9 500₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании