Экскурсии в замок Шаакен из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шаакен» в Светлогорске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Призрак замка Шаакен + сыроварня
На автобусе
32 отзыва
5 часов
Групповая
Призрак замка Шаакен + сыроварня: экскурсия в Светлогорске
Погружение в Средние века: замок Шаакен, Музей инквизиции, лучный турнир и дегустация сыра и шоколада. Не упустите шанс окунуться в историю
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По субботам в 10:00
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 1 500 за человека
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
На автобусе
32 отзыва
4 часа
Групповая
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
30 сен в 14:30
7 окт в 14:30
1 700 за человека
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Светлогорска)
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Светлогорска)
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 сентября 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Когда уже везде были,то можно и на эту эксскурсию. Интересый музей инквизиции ну и сыроварьня тоже норм,попробовать сыр,конфеты и купить
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    их там же. Мне только большая толкучка и всего пара касс не понравилось на этой сыроварьне, как то не продуманно,народу много и они не справляются.

  • А
    Азамат
    9 сентября 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Замок Шаакен - интересное место: красиво, старинно, атмосферно. Рассказ экскурсовода даёт понять, как всё тут было. Экскурсию однозначно стоит посетить.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
    Прекрасная экскурсия и ее организация. Все четко, быстро по отправлению и регистрации. Сама экскурсия чудесная. Огромное спасибо Александру и прекрасной девушке, которая вела экскурсию по сыроварне, море эмоций! Рекомендую от души!
  • М
    Марина
    23 июня 2024
    Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
    В целом экскурсия понравилась. Немного монотонный, усталый, без эмоций гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Замок Шаакен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
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  3. Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Светлогорска)
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  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Замок Шаакен" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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