5 часов
Групповая
Призрак замка Шаакен + сыроварня: экскурсия в Светлогорске
Погружение в Средние века: замок Шаакен, Музей инквизиции, лучный турнир и дегустация сыра и шоколада. Не упустите шанс окунуться в историю
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По субботам в 10:00
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 1 500₽ за человека
4 часа
Групповая
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
30 сен в 14:30
7 окт в 14:30
1 700₽ за человека
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Светлогорска)
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 сентября 2024Когда уже везде были,то можно и на эту эксскурсию. Интересый музей инквизиции ну и сыроварьня тоже норм,попробовать сыр,конфеты и купить
- ААзамат9 сентября 2024Замок Шаакен - интересное место: красиво, старинно, атмосферно. Рассказ экскурсовода даёт понять, как всё тут было. Экскурсию однозначно стоит посетить.
- ЮЮлия24 июля 2024Прекрасная экскурсия и ее организация. Все четко, быстро по отправлению и регистрации. Сама экскурсия чудесная. Огромное спасибо Александру и прекрасной девушке, которая вела экскурсию по сыроварне, море эмоций! Рекомендую от души!
- ММарина23 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Немного монотонный, усталый, без эмоций гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Замок Шаакен»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Замок Шаакен" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Замок Шаакен», 64 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь