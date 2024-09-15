читать дальше их там же. Мне только большая толкучка и всего пара касс не понравилось на этой сыроварьне, как то не продуманно,народу много и они не справляются.

Когда уже везде были,то можно и на эту эксскурсию. Интересый музей инквизиции ну и сыроварьня тоже норм,попробовать сыр,конфеты и купить