Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска

Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Летописи калининградских земель более 770 лет, и период Тевтонского ордена в ней — один из самых загадочных. Вы погрузитесь в жизнь рыцарского братства и подробно изучите его с разных сторон. Я покажу сохранившиеся средневековые постройки и расскажу о них всё. Архитектура и традиции, религия и культура тевтонцев откроются вам на экскурсии.
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье

На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.

В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.

После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная кирха и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками в местном кафе. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.

Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.

Организационные детали

  • При желании дополнительно оплачивается: обед в семейном кафе на берегу Лавы, небольшой взнос на восстановление построек орденского периода
  • Возможно посещение действующих храмов, поэтому женщинам желательно соблюдать традиции православия в одежде и иметь при себе головные уборы
  • Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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