Познакомиться с историей и архитектурой города в увлекательной форме на групповой интерактивной экскурсии
Описание экскурсииЧто вас ждет? Представьте: мы откроем страницы романа "Огонь Блюстерорта", написанного прямо в Раушене в 1900 году! Вы станете героем этого литературного приключения и увидите город глазами литературного героя Георга фон Дюллинга: - Как рыбацкая деревня с мельницей превратилась в модный курорт? - Каким был Раушен на рубеже XIX-XX веков? - Как сложилась судьба города после войны, ставшего Светлогорском? Это не просто экскурсия – это погружение в прошлое через призму литературы. Важная информация: Для взрослых, родителей с детьми школьного возраста. Пешеходная экскурсия, продолжительность: 2 часа, используются радиогиды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнём от исторического здания вокзала Светлогорск 1, спустимся через лес к озеру, увидим самую старую липу в мире и познакомимся со светлоежиком Гильбертом. Где-то недалеко находится и бывшее здание мельницы 19 века, его мы тоже найдем
- А дальше поднимемся в верхний мир - Светлогорск - 2 и прогуляемся по городу - саду начала 20 века: осмотрим бывшие виллы богатых жителей Раушена, заглянем к Органному залу и к символу города - Водонапорной башне
- Закончим прогулку у Центрального спуска Светлогорска
Что включено
- Радиогиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Светлогорск 1, Железнодорожный вокзал, Калининградский проспект, 30
Завершение: Центральный спуск Светлогорска 2 к морю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Для взрослых, родителей с детьми школьного возраста
- Пешеходная экскурсия, продолжительность: 2 часа, используются радиогиды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
21 дек в 09:30
24 дек в 16:30
5900 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6555 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.