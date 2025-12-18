Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомиться с историей и архитектурой города в увлекательной форме на групповой интерактивной экскурсии

Наталья Ваш гид в Светлогорске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком 15% Скидка на заказ 1200 выгода 180 ₽ 1020 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Что вас ждет? Представьте: мы откроем страницы романа "Огонь Блюстерорта", написанного прямо в Раушене в 1900 году! Вы станете героем этого литературного приключения и увидите город глазами литературного героя Георга фон Дюллинга: - Как рыбацкая деревня с мельницей превратилась в модный курорт? - Каким был Раушен на рубеже XIX-XX веков? - Как сложилась судьба города после войны, ставшего Светлогорском? Это не просто экскурсия – это погружение в прошлое через призму литературы. Важная информация: Для взрослых, родителей с детьми школьного возраста. Пешеходная экскурсия, продолжительность: 2 часа, используются радиогиды.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату