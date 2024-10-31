читать дальше передала эту любовь и нам. В восторге даже дети подростки, а их непросто увлечь). Дружелюбная атмосфера, красивая речь и глубокие знания экскурсовода-и город открылся нам во всей красе! Обязательно вернемся еще раз, и будем рекомендовать друзьям! Мы влюбились в Светлогорск! Ирина, спасибо Вам за этот волшебный день!

Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти два часа. Ирина прекрасный рассказчик, влюблена в свой город, и