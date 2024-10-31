Добро пожаловать в Светлогорск

Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Приглашаю исследовать единственный в России «медленный город»! Что это означает — я расскажу на экскурсии. А ещё помогу расшифровать местные архитектурные стили и вспомнить сказочных героев.

Познакомлю вас с милыми фигурками светлоёжиков, поделюсь спецификой отдыха 20 века, дам полезные практические рекомендации и отвечу на все ваши вопросы.
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Уникальный «медленный город»
  • 🏰 Историческая архитектура
  • 🌳 Прогулка по живописным местам
  • 🕰️ Водонапорная башня и часы «Зодиак»
  • 🦔 Фигурки светлоёжиков
    • Добро пожаловать в Светлогорск
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Тихое озеро
  • Балтийское море
  • Виллы в стиле модерн
  • Водонапорная башня
  • Часы «Зодиак»
  • Лиственничный парк
  • Памятники Гофману и героям сказок

    • Описание экскурсии

    За 2 часа вы:

    • узнаете о превращении бывшей рыбацкой деревушки в курорт Раушен
    • найдёте место, где стояла самая большая мельница в орденские времена
    • раскроете, почему раньше курорт делился на нижний мир и верхний
    • прогуляетесь от Тихого озера к Балтийскому морю
    • увидите красивые виллы в стиле модерн начала 20 века
    • полюбуетесь водонапорной башней и мозаичными часами «Зодиак»
    • рассмотрите главные архитектурные доминанты города
    • посетите живописный Лиственничный парк
    • оцените памятники Гофману и героям сказок
    • познакомитесь с улиткой — символом движения «медленные города»

    И многое другое!

    Организационные детали

    Все объекты мы осматриваем снаружи.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У озера Тихое
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    С
    31 окт 2024
    Спасибо за экскурсию, всё было познавательно и легко!
    До новых встреч!
    С
    22 сен 2024
    Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти два часа. Ирина прекрасный рассказчик, влюблена в свой город, и
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    передала эту любовь и нам. В восторге даже дети подростки, а их непросто увлечь). Дружелюбная атмосфера, красивая речь и глубокие знания экскурсовода-и город открылся нам во всей красе! Обязательно вернемся еще раз, и будем рекомендовать друзьям! Мы влюбились в Светлогорск! Ирина, спасибо Вам за этот волшебный день!

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