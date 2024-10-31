Приглашаю исследовать единственный в России «медленный город»! Что это означает — я расскажу на экскурсии. А ещё помогу расшифровать местные архитектурные стили и вспомнить сказочных героев.
Познакомлю вас с милыми фигурками светлоёжиков, поделюсь спецификой отдыха 20 века, дам полезные практические рекомендации и отвечу на все ваши вопросы.
Познакомлю вас с милыми фигурками светлоёжиков, поделюсь спецификой отдыха 20 века, дам полезные практические рекомендации и отвечу на все ваши вопросы.
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- узнаете о превращении бывшей рыбацкой деревушки в курорт Раушен
- найдёте место, где стояла самая большая мельница в орденские времена
- раскроете, почему раньше курорт делился на нижний мир и верхний
- прогуляетесь от Тихого озера к Балтийскому морю
- увидите красивые виллы в стиле модерн начала 20 века
- полюбуетесь водонапорной башней и мозаичными часами «Зодиак»
- рассмотрите главные архитектурные доминанты города
- посетите живописный Лиственничный парк
- оцените памятники Гофману и героям сказок
- познакомитесь с улиткой — символом движения «медленные города»
И многое другое!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Светлогорске
Меня зовут Ирина, я дипломированный гид по Калининградской области и человек, влюблённый в свою профессию. Буду рада поделиться своими знаниями. Время на экскурсии пролетит незаметно, но вспоминать её вы будете долго и с удовольствием. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Синюшин
31 окт 2024
Спасибо за экскурсию, всё было познавательно и легко!
До новых встреч!
До новых встреч!
С
Светлана
22 сен 2024
Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти два часа. Ирина прекрасный рассказчик, влюблена в свой город, и
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