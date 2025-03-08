Светлогорск, некогда известный как Раушен, приглашает вас на уникальную фото-прогулку.
Пройдитесь по центральной площади и живописным улочкам, узнайте историю города и его связь с прусским королем.
Вас ждут впечатляющие фотолокации: водолечебница с
Пройдитесь по центральной площади и живописным улочкам, узнайте историю города и его связь с прусским королем.
Вас ждут впечатляющие фотолокации: водолечебница с
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🏰 Историческая атмосфера
- 👑 Знаменитые гости курорта
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 🌊 Балтийское море и янтарь
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Здание водолечебницы
- Водонапорная башня
- Старый курхаус
- Центральная площадь
- Капелла «Мария - звезда моря»
- Городской парк
Описание фото-прогулки
В нашем фотоприключении мы пройдём от башни водолечебницы до католической капеллы «Мария — Звезда моря», окружённой атмосферой исторического модерна и небольшим парком.
У «Курхауса Раушена» мы поснимаем вас в тех местах, где в своё время прогуливались и отдыхали нобелевский лауреат Томас Манн и одна из крупнейших художниц 20 века Кете Кёльвиц. С площадки курхауса открывается замечательный вид на море.
Мы заглянем в парк со скульптурой Германа Брахерта, известного мастера по янтарю.
И в завершении мы поснимаем вас на центральной площади с архитектурой, стилизованной под период 19 – начало 20 века.
Нашими основными фотолокациями станут:
- изысканные виллы в стиле модерн среди соснового леса
- символ города — водонапорная башня с грязелечебницей
- знаменитый комплекс курхауса с видом на море
- католическая капелла «Мария — звезда моря»
- центральная площадь со стилизованными зданиями, в которых располагаются магазины, сувенирные лавочки и уютные кафе
Организационные детали
- В течение 14 дней вы получите порядка 80 фото в формате jpg в двух размерах — 20×30 см и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
- Приветствуется элегантная одежда по погоде, а также аксессуары: шляпки, что-то развевающееся вроде платка или шарфика. Если есть макияж, то пусть он будет привычным — именно тем, который нравится вам
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Светлогорске
Провёл экскурсии для 306 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этотЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 мар 2025
Спасибо ребятам за проведённое время и полученные положительные эмоции! С чувством юмора, легко и не принуждено. Все что написано в описании, все полностью соответствует.
Борисова
19 фев 2025
Хотим еще раз поблагодарить замечательных Юлию и Юрия за прекрасное времяпрепровождение,интересные исторические справки и супер тёплую атмосферу! Творческих успехов вам от всей души🫶
Е
Елена
17 янв 2025
Я бывала в Светлогорске и ранее, так что представляла, куда направляюсь и чего хочу. Хотелось сказки, праздника и новых ощущений, поэтому подумала о формате фотосессии, хотя с камерами у меня
Похожие экскурсии из Светлогорска
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
22 мар в 12:00
24 мар в 11:15
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Кирха, капелла, виллы и скульптуры - все это вы увидите на экскурсии в Светлогорске. Узнайте, чем привлекал Раушен немецкую аристократию
Начало: У озера Тихое
16 мар в 10:00
17 мар в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу
Посетить главный национальный парк Прибалтики
Начало: На ул. Ленина 8а
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:45
16 мар в 09:45
1450 ₽ за человека