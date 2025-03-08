Светлогорск, некогда известный как Раушен, приглашает вас на уникальную фото-прогулку.Пройдитесь по центральной площади и живописным улочкам, узнайте историю города и его связь с прусским королем.Вас ждут впечатляющие фотолокации: водолечебница с

водонапорной башней, старый курхаус, капелла «Мария - звезда моря» и городской парк. В течение 14 дней после прогулки вы получите около 80 профессиональных фотографий. Элегантная одежда и аксессуары помогут создать незабываемые образы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Юлия и Юрий Ваш гид в Светлогорске

Описание фото-прогулки

В нашем фотоприключении мы пройдём от башни водолечебницы до католической капеллы «Мария — Звезда моря», окружённой атмосферой исторического модерна и небольшим парком.

У «Курхауса Раушена» мы поснимаем вас в тех местах, где в своё время прогуливались и отдыхали нобелевский лауреат Томас Манн и одна из крупнейших художниц 20 века Кете Кёльвиц. С площадки курхауса открывается замечательный вид на море.

Мы заглянем в парк со скульптурой Германа Брахерта, известного мастера по янтарю.

И в завершении мы поснимаем вас на центральной площади с архитектурой, стилизованной под период 19 – начало 20 века.

Нашими основными фотолокациями станут:

изысканные виллы в стиле модерн среди соснового леса

символ города — водонапорная башня с грязелечебницей

знаменитый комплекс курхауса с видом на море

католическая капелла «Мария — звезда моря»

центральная площадь со стилизованными зданиями, в которых располагаются магазины, сувенирные лавочки и уютные кафе

Организационные детали