Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске

Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Светлогорск, некогда известный как Раушен, приглашает вас на уникальную фото-прогулку.

Пройдитесь по центральной площади и живописным улочкам, узнайте историю города и его связь с прусским королем.

Вас ждут впечатляющие фотолокации: водолечебница с
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водонапорной башней, старый курхаус, капелла «Мария - звезда моря» и городской парк. В течение 14 дней после прогулки вы получите около 80 профессиональных фотографий. Элегантная одежда и аксессуары помогут создать незабываемые образы

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🏰 Историческая атмосфера
  • 👑 Знаменитые гости курорта
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 🌊 Балтийское море и янтарь
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Здание водолечебницы
  • Водонапорная башня
  • Старый курхаус
  • Центральная площадь
  • Капелла «Мария - звезда моря»
  • Городской парк

Описание фото-прогулки

В нашем фотоприключении мы пройдём от башни водолечебницы до католической капеллы «Мария — Звезда моря», окружённой атмосферой исторического модерна и небольшим парком.

У «Курхауса Раушена» мы поснимаем вас в тех местах, где в своё время прогуливались и отдыхали нобелевский лауреат Томас Манн и одна из крупнейших художниц 20 века Кете Кёльвиц. С площадки курхауса открывается замечательный вид на море.

Мы заглянем в парк со скульптурой Германа Брахерта, известного мастера по янтарю.

И в завершении мы поснимаем вас на центральной площади с архитектурой, стилизованной под период 19 – начало 20 века.

Нашими основными фотолокациями станут:

  • изысканные виллы в стиле модерн среди соснового леса
  • символ города — водонапорная башня с грязелечебницей
  • знаменитый комплекс курхауса с видом на море
  • католическая капелла «Мария — звезда моря»
  • центральная площадь со стилизованными зданиями, в которых располагаются магазины, сувенирные лавочки и уютные кафе

Организационные детали

  • В течение 14 дней вы получите порядка 80 фото в формате jpg в двух размерах — 20×30 см и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
  • Приветствуется элегантная одежда по погоде, а также аксессуары: шляпки, что-то развевающееся вроде платка или шарфика. Если есть макияж, то пусть он будет привычным — именно тем, который нравится вам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
8 мар 2025
Спасибо ребятам за проведённое время и полученные положительные эмоции! С чувством юмора, легко и не принуждено. Все что написано в описании, все полностью соответствует.
Борисова
19 фев 2025
Хотим еще раз поблагодарить замечательных Юлию и Юрия за прекрасное времяпрепровождение,интересные исторические справки и супер тёплую атмосферу! Творческих успехов вам от всей души🫶
Е
17 янв 2025
Я бывала в Светлогорске и ранее, так что представляла, куда направляюсь и чего хочу. Хотелось сказки, праздника и новых ощущений, поэтому подумала о формате фотосессии, хотя с камерами у меня
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сложные дипломатические отношения, хорошие ыото получаются очень иногда, поэтому особено ценно.
Фотоприключение - точное название, и, да - это было чудесно! Сейчас мысленно возвращаюсь в тот день, пролистываю фото, любуюсь и наслаждаюсь работой Мастеров. Елена на фото прекрасна - счастливая, озорная и беззаботная, город в новогодних огнях- настоящая сказка, волшебный замок - подарок крестного Дроссельмейера.
Общение с Юлей и Юрой увлекательно, легко и непринужденно, это творческие люди удивительные и интересные на всю голову. Если без шуток - встреча с людьми действительно любящими то, что они делают - очень ценный опыт. И, как прелестно выразилась Юля, у меня к тому же теперь есть фоточки, которыми я с удовольствием похвастаюсь в свои 90! С бесконечной благодарностью и пожеланиями процветания и вдохновения Юрию и Юлии! Елена.

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