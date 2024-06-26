1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
5 июля в 09:00
13 июля в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
3 июля в 11:00
5 июля в 11:00
1 400₽ за человека
скидка
5%
Групповая
7 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
7 июля в 09:45
14 июля в 09:45
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
2 июля в 09:00
5 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу. Посетите Елизаветинский форт, маяк 19 века и музей «Старый люнет». Включены трансфер, билеты и гид
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
6 июля в 18:00
7 июля в 13:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июня 2024На Куршской косе побывала впервые с экскурсией 26.06. Для,меня оказалось идеально: хороший автобус, достойная организация, знающий и приятный гид (Любовь). Осталась довольна проведённым временем. Спасибо!
- ТТатьяна22 июня 2024Мы не увидели Балтийск как музей под открытым небом, только из окон автобуса, Часть маршрута напоминал туристический поход, так как
- ММария18 июня 2024Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
- ААнна16 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
- ААнна15 июня 2024Экскурсия оставила самые положительные эмоции. Невероятный красоты природа, чистый воздух, великолепное Балтийское море, Куршская коса- место, куда хочется вернуться. Отдельно
- ААлександра22 мая 2024Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
- ЕЕлена11 мая 2024Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
- ВВячеслав8 мая 2024Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
- ЕЕкатерина12 декабря 2022Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
- ААлена18 сентября 2022Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «От ж/д вокзала»
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