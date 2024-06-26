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влюбила в него и нас! Очень впечатлила экскурсия по Форту #11. Сначала скептически отнеслись в этому музею, а оказалось очень интересно. Замечательный музей, однозначно рекомендую, если будет стоять выбор посещать или нет. На органный концерт не ходили, остались в Рыбацкой деревне. Послушали отзыв других туристов из группы, немного расстроились. Говорят, что тоже очень впечатляюще. Зато по совету Тамары Константиновны мы попали в кошерную столовую в синагоге, впечатлений масса! За 430 рублей отлично пообедали в интересном историческом месте. Калининград - очень красивый, чистый и зеленый. Однозначно нужно сначала ехать с экскурсией, и потом только самим. Особенно, если вы живете на побережье, не в самом городе. Увидите все основные достопримечательности и поймете как до них добраться. Большое спасибо организатору! Отлично спланированный, насыщенный маршрут! Без задержек и опазданий, на новом очень комфортном автобусе! Мы жили в Отрадном, а выезд был назначен из Светлогорска, турфирма организовала нам трансфер до места посадки и дополнительных денег за это не взяла. Очень приятно удивлены! Спасибо! Все было просто великолепно!