От ж/д вокзала – экскурсии в Светлогорске

Найдено 6 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Светлогорске, цены от 1 330 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
5 июля в 09:00
13 июля в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
3 июля в 11:00
5 июля в 11:00
1 400 за человека
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
7 часов
2 отзыва
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
7 июля в 09:45
14 июля в 09:45
14001 330 за человека
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
2 июля в 09:00
5 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу. Посетите Елизаветинский форт, маяк 19 века и музей «Старый люнет». Включены трансфер, билеты и гид
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
2 000 за человека
Прогулка по сказочному Светлогорску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
6 июля в 18:00
7 июля в 13:00
3 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
    На Куршской косе побывала впервые с экскурсией 26.06. Для,меня оказалось идеально: хороший автобус, достойная организация, знающий и приятный гид (Любовь). Осталась довольна проведённым временем. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
    Мы не увидели Балтийск как музей под открытым небом, только из окон автобуса, Часть маршрута напоминал туристический поход, так как
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    путь по Балтийской косе не благоустроен. Паром неудобен для пешеходов,нижняя палуба одна для машин и туристов. . Всю данную информацию необходимо указывать при описании маршрута. Большое спасибо гиду Юлии, профессионалу, знающего историю и спасавшую ситуацию.

  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
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    влюбила в него и нас! Очень впечатлила экскурсия по Форту #11. Сначала скептически отнеслись в этому музею, а оказалось очень интересно. Замечательный музей, однозначно рекомендую, если будет стоять выбор посещать или нет. На органный концерт не ходили, остались в Рыбацкой деревне. Послушали отзыв других туристов из группы, немного расстроились. Говорят, что тоже очень впечатляюще. Зато по совету Тамары Константиновны мы попали в кошерную столовую в синагоге, впечатлений масса! За 430 рублей отлично пообедали в интересном историческом месте. Калининград - очень красивый, чистый и зеленый. Однозначно нужно сначала ехать с экскурсией, и потом только самим. Особенно, если вы живете на побережье, не в самом городе. Увидите все основные достопримечательности и поймете как до них добраться. Большое спасибо организатору! Отлично спланированный, насыщенный маршрут! Без задержек и опазданий, на новом очень комфортном автобусе! Мы жили в Отрадном, а выезд был назначен из Светлогорска, турфирма организовала нам трансфер до места посадки и дополнительных денег за это не взяла. Очень приятно удивлены! Спасибо! Все было просто великолепно!

  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
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    вся экскурсия по Калининграду. Отдельное спасибо огромное гиду- Тамаре Константиновне, очень интересно и познавательно рассказывала, информация воспринималась легко. Спасибо большое менеджеру за организацию. Рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень
  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
    Экскурсия оставила самые положительные эмоции. Невероятный красоты природа, чистый воздух, великолепное Балтийское море, Куршская коса- место, куда хочется вернуться. Отдельно
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    хочется отметить гида Светлану, очень интересно и разнообразно рассказывала, информация воспринималась легко. Очень помогла советами, где лучше попробовать местную рыбу, выпечку. Отдельно спасибо за организацию менеджеру Вячеславу.

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  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
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    как стало, ответы на все вопросы. Прошли весь Светлогорск, городок замечательный, зеленый и уютный. Впитали всю атмосферу, всем советуем данную экскурсию

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
  • В
    Вячеслав
    8 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
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    время торопились, чтобы все успеть, это немного отвлекало, но всё равно было интересно) Ещё Наталья возит на другие экскурсии, в конце поездки она поделилась интересными фактами о янтаре, что его можно использовать, не только, как украшение, а как различные препараты (ещё и приобрести, если они есть в наличии).

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  • А
    Алена
    18 сентября 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
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    отлично! Наталья просто шикарно ладит с юными путешественниками! Дети были от неё в восторге! Очень образованная, многоплановая и всесторонне-развитая женщина, прекрасный гид! Огромное человеческое спасибо за отдых! Наталья, вы лучшая!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
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  1. Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
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  3. Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
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  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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