Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет необычная прогулка по старому мемориальному кладбищу Таганрога — она понравится всем, кто интересуется богатой историей города.



За время экскурсии мы увидим местные народные святыни, братскую могилу 105 юнкеров, а также места захоронений известных в Таганроге личностей — от писателей и художников до знаменитых греков. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Вас ждет тематическая экскурсия, которая понравится всем, кто интересуетсся богатой историей города Таганрога. Мы отправимся на старое кладбище, известное по воспоминаниям и рассказу Антона Павловича Чехова «Ионыч». В нем Катенька назначает свидание доктору Старцеву в 11 ночи возле памятника оперной певицы Деметти. Мы посетим главные местночтимые народные святыни: могилы архиепископа Арсения, старца Даниила, блаженной Елены Таганрогской, известных священников XIX-XX века, а также 105 юнкеров, погибших во время большевистского восстания. Вы увидите места захоронения художников Серафимы Блонской и Александра Леонтовского, детского писателя советского периода Ивана Василенко, историка Павла Филевского, клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова, музыканта Валериано Молла, знаменитых греков: Алфераки, Депальдо, Иордановых, Комнено-Варваци, Скараманги. Также мы увидим старейшее из найденных захоронений на Старом кладбище — оно датируется 1796 годом. Можно будет помолиться и поставить свечи в часовне старца Павла Таганрогского и во Всехсвятской церкви.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Всех Святых

Часовня Святого Павла Таганрогского

Главные местночтимые народные святыни

