Нас ждет необычная прогулка по старому мемориальному кладбищу Таганрога — она понравится всем, кто интересуется богатой историей города.
За время экскурсии мы увидим местные народные святыни, братскую могилу 105 юнкеров, а также места захоронений известных в Таганроге личностей — от писателей и художников до знаменитых греков.
Описание экскурсииВас ждет тематическая экскурсия, которая понравится всем, кто интересуетсся богатой историей города Таганрога. Мы отправимся на старое кладбище, известное по воспоминаниям и рассказу Антона Павловича Чехова «Ионыч». В нем Катенька назначает свидание доктору Старцеву в 11 ночи возле памятника оперной певицы Деметти. Мы посетим главные местночтимые народные святыни: могилы архиепископа Арсения, старца Даниила, блаженной Елены Таганрогской, известных священников XIX-XX века, а также 105 юнкеров, погибших во время большевистского восстания. Вы увидите места захоронения художников Серафимы Блонской и Александра Леонтовского, детского писателя советского периода Ивана Василенко, историка Павла Филевского, клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова, музыканта Валериано Молла, знаменитых греков: Алфераки, Депальдо, Иордановых, Комнено-Варваци, Скараманги. Также мы увидим старейшее из найденных захоронений на Старом кладбище — оно датируется 1796 годом. Можно будет помолиться и поставить свечи в часовне старца Павла Таганрогского и во Всехсвятской церкви.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Всех Святых
- Часовня Святого Павла Таганрогского
- Главные местночтимые народные святыни
- Братская могила 105 юнкеров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пер. Лагерный, 2Б
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
2 ноября мы посетили Старое мемориальное кладбище Таганрога с гидом Анатолием. Экскурсия продолжительностью 2 часа пролетела познавательно и незаметно, невероятные памятники архитектуры, по-другому эти старинные надгробия и назвать нельзя. Надгробия
К
Карина
8 окт 2025
Т
Татьяна
25 сен 2025
Е
Елена
8 июл 2025
Супер!!!! Были очень уставшие с другой экскурсии, но когда пришел Анатолий все забыли про усталость! Очень интересно, столько информации! Очень грамотный экскурсовод во всех отношениях! Знает как обращаться с туристами, где присесть, где попить святой водички! Мы еще были в старейшие церкви и часовне! Какие памятники с какой историей, но что еще приятно, из восстанавливают!
