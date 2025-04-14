Греческая церковь Святой Троицы – экскурсии в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Греческая церковь Святой Троицы» в Таганроге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Старое мемориальное кладбище (некрополь XVIII века - XX века)
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Старое мемориальное кладбище (некрополь XVIII века - XX века)
Начало: Пер. Лагерный, 2Б
Завтра в 12:00
27 апр в 08:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абрамова
    14 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Очень приятная экскурсовод Оксана. Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки. Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать. Благодарю за отличную экскурсию!
  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Греческая церковь Святой Троицы»

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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Парк Горького
  4. Дворец Александра I
  5. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Греческая церковь Святой Троицы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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