Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старое мемориальное кладбище (некрополь XVIII века - XX века)
Начало: Пер. Лагерный, 2Б
Завтра в 12:00
27 апр в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААбрамова14 апреля 2025Очень приятная экскурсовод Оксана. Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки. Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать. Благодарю за отличную экскурсию!
- ООльга20 июня 2023Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Греческая церковь Святой Троицы»
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