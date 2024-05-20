1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 862₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таганрог - родина А.П. Чехова: индивидуальная экскурсия
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Таганрог Православный
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Таганрог: индивидуальная экскурсия по историческим местам города
Пешеходная экскурсия по Таганрогу с профессиональным гидом. Окунитесь в атмосферу 19 века и узнайте больше о жизни купцов и морской торговле
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Неожиданный Таганрог
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Старое мемориальное кладбище
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
- ИИрина19 мая 2024Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ССергей11 мая 2024Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
- ТТатьяна9 мая 2024Сергей подарил нам такой Таганрог, в который хочется вернуться! Прекрасный язык, доброжелательность, знание истории России. Учел наши пожелани, поэтому даже моим пожилым родителям было посильно посмотреть прекрасный Таганрог! Однозначно рекомендую!
- ССветлана8 мая 2024Экскурсия великолепная! Сергей мастер слова и фактов высшего качества! Интересно, увлеченно, с любовью и гордостью рассказывает о Таганроге. Даже коренные таганрожцы будут удивлены наличием новой информации о городе и его знаменитостях. Спасибо огромное!
- hhi+7928130 апреля 2024Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
- ТТатьяна28 апреля 2024Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
- ВВета11 апреля 2024От экскурсии с Сергеем Д остались самые наилучшие впечатления. Мы с подругой провели,действительно,замечательный день в Таганроге. Наш гид не просто профессионал в своем деле, но и человек, который любит и гордится своим городом. Спасибо ему за увлекательную и познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Индивидуальные»
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