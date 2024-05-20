Т Татьяна Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу читать дальше ни спросили - он знает ответ: от историй жизни Чехова (естественно, потому что экскурсия тематическая) до корневой системы тополей)) Гуляли почти три часа, в итоге - полный и яркий рассказ не только об Антон Палыче, но и о Таганроге и истории России в целом. Горячо рекомендуем! Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы

И Ирина Были и небыли Таганрога Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)

И Илья Обзорная экскурсия по Таганрогу Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.

Е Елена Замечательный день в Таганроге Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.

С Сергей Были и небыли Таганрога Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная

Т Татьяна Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида Сергей подарил нам такой Таганрог, в который хочется вернуться! Прекрасный язык, доброжелательность, знание истории России. Учел наши пожелани, поэтому даже моим пожилым родителям было посильно посмотреть прекрасный Таганрог! Однозначно рекомендую!

С Светлана Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида Экскурсия великолепная! Сергей мастер слова и фактов высшего качества! Интересно, увлеченно, с любовью и гордостью рассказывает о Таганроге. Даже коренные таганрожцы будут удивлены наличием новой информации о городе и его знаменитостях. Спасибо огромное!

h hi+79281 Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу читать дальше о интересных фактах его семьи, о периоде жизни его в Таганроге и прототипах персонажей произведений АП. Дошли до каменной лестнице. . Заходили и смотрели старую парадную на Итальянском. Спасибо Юлии за познавательную экскурсию. Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали

Т Татьяна Были и небыли Таганрога Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!