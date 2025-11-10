Эта индивидуальная экскурсия проведет вас по знаковым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла.
Посетите Никольскую церковь с ракой мощей, подворье с кельей и «чудесной лавкой», а также старинный некрополь. Узнайте о жизни и наследии святого, его связи с городом и пророчествах.
Пешеходный маршрут с коротким переездом на трамвае или автобусе, подходит для всех, кто интересуется культурой и духовностью
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная духовная атмосфера
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📜 Узнать о жизни святого Павла
- 🕊 Погружение в культурное наследие
- 🚌 Удобный формат передвижения
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Никольская церковь
- Подворье общины
- Часовня Павла Таганрогского
- Храм Всех Святых
- Старинный некрополь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Раку с мощами святого Павла Таганрогского в Никольском храме
- Подворье общины святого, его дом и келью
- Редкие иконы и предметы быта того времени
- Часовню Павла Таганрогского с хранящимися артефактами
- Храм Всех Святых с уникальным иконостасом
- Могилы последователей и ближайших учеников святого
Вы услышите:
- Откуда родом святой Павел
- Почему молодой дворянин отказался от титула ради «монашества в миру»
- Что связывало его с Таганрогом и почему он выбрал именно этот город
- За что его любил народ и как он заслужил уважение даже у влиятельных современников
- Какие пророчества и наставления оставил старец для Таганрога
- Что произошло после его кончины и как складывалась история его почитания
- Когда и каким образом он был канонизирован
- Какие чудеса приписываются ему — как при жизни, так и после смерти
Экскурсия проводится в двух форматах: с паломническим и культурно-информационным содержанием.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с коротким переездом на трамвае или автобусе (входит в стоимость)
- В келье время ограничено из-за малой площади комнатки
- В высокий туристический сезон на объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте готовы дождаться своей очереди к месту
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Таганроге
Провёл экскурсии для 361 туриста
Более 30 лет опыта работы за рубежом и в России. Автор интересных экскурсий. Исследователь культурно-исторического наследия и феномена «гений места» в Таганроге и области. Рассказчик увлекательно-познавательных «больших историй малого города»Задать вопрос
Входит в следующие категории Таганрога
