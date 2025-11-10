Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта индивидуальная экскурсия проведет вас по знаковым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла.



Посетите Никольскую церковь с ракой мощей, подворье с кельей и «чудесной лавкой», а также старинный некрополь. Узнайте о жизни и наследии святого, его связи с городом и пророчествах.



Пешеходный маршрут с коротким переездом на трамвае или автобусе, подходит для всех, кто интересуется культурой и духовностью