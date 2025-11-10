Мои заказы

По культовым местам праведного Павла Таганрогского

Путешествие по значимым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла. Узнайте о его влиянии на город и его духовном наследии
Эта индивидуальная экскурсия проведет вас по знаковым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла.

Посетите Никольскую церковь с ракой мощей, подворье с кельей и «чудесной лавкой», а также старинный некрополь. Узнайте о жизни и наследии святого, его связи с городом и пророчествах.

Пешеходный маршрут с коротким переездом на трамвае или автобусе, подходит для всех, кто интересуется культурой и духовностью

Что можно увидеть

  • Никольская церковь
  • Подворье общины
  • Часовня Павла Таганрогского
  • Храм Всех Святых
  • Старинный некрополь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Раку с мощами святого Павла Таганрогского в Никольском храме
  • Подворье общины святого, его дом и келью
  • Редкие иконы и предметы быта того времени
  • Часовню Павла Таганрогского с хранящимися артефактами
  • Храм Всех Святых с уникальным иконостасом
  • Могилы последователей и ближайших учеников святого

Вы услышите:

  • Откуда родом святой Павел
  • Почему молодой дворянин отказался от титула ради «монашества в миру»
  • Что связывало его с Таганрогом и почему он выбрал именно этот город
  • За что его любил народ и как он заслужил уважение даже у влиятельных современников
  • Какие пророчества и наставления оставил старец для Таганрога
  • Что произошло после его кончины и как складывалась история его почитания
  • Когда и каким образом он был канонизирован
  • Какие чудеса приписываются ему — как при жизни, так и после смерти

Экскурсия проводится в двух форматах: с паломническим и культурно-информационным содержанием.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с коротким переездом на трамвае или автобусе (входит в стоимость)
  • В келье время ограничено из-за малой площади комнатки
  • В высокий туристический сезон на объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте готовы дождаться своей очереди к месту

Андрей
Андрей — ваш гид в Таганроге
Провёл экскурсии для 361 туриста
Более 30 лет опыта работы за рубежом и в России. Автор интересных экскурсий. Исследователь культурно-исторического наследия и феномена «гений места» в Таганроге и области. Рассказчик увлекательно-познавательных «больших историй малого города»
читать дальше

для взрослых и подростков. Человек, который расширяет горизонты мировоззрения, наполняет ум новыми знаниями, учит полезному. А также — не только «смотреть», но и «видеть» важные детали, которые забыли показать в школе.

