Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Териберка — «маленький северный рай»

Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики

Максим
Максим – представитель из Териберки
В прошлом — Богом забытый поселок, а теперь популярное место.

Я познакомлю вас с его удивительными природными памятниками и покажу, где можно сделать инстаграмные снимки — от огромных качелей и заброшенной школы до водопада и пляжа с яйцами дракона.

Вы услышите о промыслах саамов, о непростой судьбе поселка, а еще сможете попробовать северное пиво и морепродукты.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 11 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»

Что вас ожидает

Хроники Териберки
По пути вас ждет рассказ о природе нашего края, об особенностях природных зон. Вы сделаете снимки на границе тундры и лесотундры и услышите об удивительных здешних растениях и животных.

Ближе к Териберке я начну знакомить вас с ее историей: не всегда село было таким заброшенным — вы узнаете о саамах, населявших эти места в древности, об их промыслах и быте. Услышите о тех временах, когда жизнь териберчан кипела, о том, почему она стала затухать. Вспомним и о фильме 🎥 Звягинцева «Левиафан», после которого к поселку пришла слава. А поймать его атмосферу вы сможете в заброшенной школе на въезде в Териберку — и здесь же полюбоваться «говорящими» граффити.

Неземные ландшафты
Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место! Другой топовый вид открывается с песчаного пляжа: зеркальная гладь Баренцева моря 🌊, атмосферный старый корабль на берегу и инстаграмные качели, к которым часто образуется очередь. А еще одно место для необычных снимков — кладбище кораблей!

По желанию мы также сможем посетить пивоварню и попробовать пиво по северным рецептам, заехать-прикупить дары Баренцева моря 🌊, а в летнее время организовать пикник на пляже.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭, дополнительно оплачивается питание 🍽️ в ресторане
  • Летом я могу за дополнительную плату организовать для вас пикник на пляже, меню и детали уточняйте в переписке
  • С собой возьмите теплые вещи, а я приготовлю для согрева теплый чай
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»
Териберка — «маленький северный рай»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим. Я родился и вырос в Мурманске. Очень люблю наш северный край и много путешествую по Кольскому полуострову. Работаю вместе с командой гидов. Будем рады и вас погрузить в волшебную атмосферу нашего региона. Экскурсии проводим легко и весело!
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