Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Хроники Териберки

По пути вас ждет рассказ о природе нашего края, об особенностях природных зон. Вы сделаете снимки на границе тундры и лесотундры и услышите об удивительных здешних растениях и животных.

Ближе к Териберке я начну знакомить вас с ее историей: не всегда село было таким заброшенным — вы узнаете о саамах, населявших эти места в древности, об их промыслах и быте. Услышите о тех временах, когда жизнь териберчан кипела, о том, почему она стала затухать. Вспомним и о фильме 🎥 Звягинцева «Левиафан», после которого к поселку пришла слава. А поймать его атмосферу вы сможете в заброшенной школе на въезде в Териберку — и здесь же полюбоваться «говорящими» граффити.

Неземные ландшафты

Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место! Другой топовый вид открывается с песчаного пляжа: зеркальная гладь Баренцева моря 🌊, атмосферный старый корабль на берегу и инстаграмные качели, к которым часто образуется очередь. А еще одно место для необычных снимков — кладбище кораблей!

По желанию мы также сможем посетить пивоварню и попробовать пиво по северным рецептам, заехать-прикупить дары Баренцева моря 🌊, а в летнее время организовать пикник на пляже.

Организационные детали