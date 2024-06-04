Кладбище кораблей – экскурсии в Териберке

Найдено 11 экскурсий в категории «Кладбище кораблей» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
««Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
«У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
«И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
28 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
«Вы посетите легендарный пляж камней «Яйца драконов», кладбище кораблей, водопад и песочный пляж»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
«А еще одно место для необычных снимков — кладбище кораблей»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 5 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Ребята большие молодцы, Антон разносторонний человек с чувством юмора, день прошел на одном дыхании.
  • V
    Valentin
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Экскурсия в Териберку — это путешествие на край севера с выходом в Баренцево море. экскурсия была очень красивой и интересной.
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    мы посетили кладбище затонувших кораблей, Териберский заповедник, где находится Батарейский водопад и пляж „Яйца драконов“. Закончили вкусным обедом в отличном ресторане. Гид Сергей хорошо рассказывал об истории Териберки и о каждой из достопримечательностей. Рекомендую!

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
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    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Комфортный транспорт, отличный гид, шикарные виды. Что еще надо? Териберка и Баренцево море однозначно нужно посетить хотя бы раз в
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    жизни. Но не за забывайте внимательно следовать рекомендациям гида и одеваться с учетом того, что побережье арктики это вам не Сочи - ледяной ветер и резкие смены погоды будут вас преследовать все время путешествия. Кто оделся с умом - тот получил максимальное удовольствие как от «наземной» части, так и от морской, а остальные отогревались в машине

  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
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    одевайтесь теплее. Все три ресторана, который порекомендовал Сергей оказались хорошими, т. к. была перекрыта дорога и нам пришлось побывать везде, о чем не жалеем

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
  • М
    Марина
    4 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Кладбище кораблей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
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  1. Териберка - в копилку лучших дней
  2. Териберка - ворота потрясающей Арктики
  3. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
  4. Териберка - фототур на край земли
  5. Териберка, или российский Йотунхейм
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
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