1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
««Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
«У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
«И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
«Вы посетите легендарный пляж камней «Яйца драконов», кладбище кораблей, водопад и песочный пляж»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
«А еще одно место для необычных снимков — кладбище кораблей»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ААлександр2 июня 2024Ребята большие молодцы, Антон разносторонний человек с чувством юмора, день прошел на одном дыхании.
- VValentin1 июня 2024Экскурсия в Териберку — это путешествие на край севера с выходом в Баренцево море. экскурсия была очень красивой и интересной.
- ААнна1 июня 202416мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
- ООлег21 мая 2024Комфортный транспорт, отличный гид, шикарные виды. Что еще надо? Териберка и Баренцево море однозначно нужно посетить хотя бы раз в
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
- ММарина21 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
- ДДмитрий9 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
- ММарина4 апреля 2024Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Кладбище кораблей»
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