Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Териберка — фототур на край земли

Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки

Vsevolod
Vsevolod – представитель из Териберки
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Териберки: Батарейский водопад, пляж 🏖️ с гигантскими камнями, кладбище старинных кораблей и Северный Ледовитый океан.

Раскроете, когда поселок открылся для туристов, кем были его первые жители, с чем связан его расцвет в 60-е годы прошлого века и как здесь снимали Левиафан.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли

Что вас ожидает

Суровые и прекрасные пейзажи
По пути в Териберку мы сделаем несколько остановок в тундре: на Териберской развилке и перевале с каменными пирамидками. Вы увидите бескрайние просторы снежной пустыни и ощутите силу северного ветра. А также услышите о прошлом и настоящем этих мест: когда они были заселены, почему они так популярны у путешественников из Азии и с какими трудностями сталкиваются местные жители.

Колоритная Териберка
Вы посетите легендарный пляж 🏖️ камней «Яйца драконов», кладбище кораблей, водопад и песочный пляж 🏖️. Полюбуетесь Северным Ледовитым океаном и, если повезет, увидите морских котиков и горностаев. Пройдете вдоль обветшалых построек старой части поселка и вспомните эпизоды Левиафана. По желанию заедете в ресторан на берегу океана и попробуете местные деликатесы.

Организационные детали

  • Если вас больше 2 человек, доплата за каждого участника составит 4000 рублей
  • Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид из нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В течение недели после экскурсии 🧭 вы получите обработанные фото
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли
Териберка — фототур на край земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vsevolod
Vsevolod
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша команда проводит охоту на Северное сияние и другие экскурсии уже более пяти лет. За это время мы узнали множество секретов, усовершенствовали фототехнику и нашли лучшие места для наблюдения. Ждем вас в Мурманске!
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