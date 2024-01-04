Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.
Кладбище кораблей
Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.
Другие достопримечательности
Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.
Организационные детали
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными.
Трансфер
Я встречу вас у места проживания и после экскурсии отвезу обратно
Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников
Дополнительные расходы
Посещение природного парка в Териберке — 440 ₽/чел. для граждан РФ, 880 ₽/чел. для иностранцев. Оплата по QR-коду
Аренда снегохода с санями (чтобы добраться до определённых локаций зимой) — 1500-2500 ₽/чел. за 1 час
Посещения фермы северных оленей и хаски — от 300 ₽/чел.
Если обед в ресторане займёт более 1 часа (вне зависимости от причин), доплата за ожидание составит 2000 ₽. Чтобы успеть пообедать в течение бесплатного времени ожидания, рекомендуем заранее бронировать столик. Без бронирования приготовление блюд в ресторанах составляет 1-1,5 часа
Особенности программы
Во время полярной ночи экскурсия проходит в темноте. С появлением светлого времени суток, чтобы застать его в интересных локациях, рекомендуем ранний выезд. Подробности в переписке с гидом
В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если вы хотите ожидать открытия в специальном пункте на пути, это оплачивается дополнительно — 5000 ₽.
Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
6900 ₽
Дети до 12 лет
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов.
Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках читать дальшеуменьшить
по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
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1
Алена
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую. Осуществили свою мечту и побывали на Териберке. Спасибо Владимиру, что сумел завлечь своими рассказами даже ребёнка 9 лет. Привезли с собой массу впечатлений, море фотографий и отличное позитивное настроение! Спасибо за чудесную экскурсию!
+2
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В
Виктория
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно. Показал красоты края. Рассказал много интересных вещей. С удовольствием приедем ещё!
+2
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В
Василий
Большое спасибо Владимиру за проведенное время и его профессионализм. Осталось большие количество положительных эмоций и желания приехать ещё. 10 из 10, тут без вариантов)
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borial
Незабываемые впечатления от севера! Природный парк Териберка просто восторг! Настоятельно рекомендую данное приключение с Романом!
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Марина
Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу видно, что он очень любит свой край и хочет поделиться читать дальшеуменьшить
с другими). Все продумано и с большой заботой к путешественникам Комфортная машина, термос с вкуснейшим чаем из местных трав, лучшие локации и ракурсы для фото, нестандартные тропы и маршруты. На протяжении всей поездки нашим девизом было «Мы не как все»! Потрясающие пейзажи, завораживающая красота сурового, но великолепного каря. Все прошло весело и вкусно. Захотелось вернуться еще раз (летом). Новые экскурсии обязательно с Романом)
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С
Сергей
Экскурсия была настолько замечательной, что сложно выделить какие-нибудь значимые моменты - все было превосходно!!! ну, попробую по порядку: теплый удобный внедорожник (брали индивидуальную для двух человек); снега на трассе много читать дальшеуменьшить
было, но мы не заметили; по трассе, где красивые виды Роман сам останавливался и рекомендовал ракурс сьемки; местность он знает хорошо, поэтому еще проводил в бухту рядом с основной, где виды даже лучше; угостил чаем с собственным сбором трав (хотя у нас был свой чай мы оценили вкус) - в общем экскурсия на одном дыхании прошла. Спасибо, Роман!!!