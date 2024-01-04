Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

В поездке на самый север Кольского полуострова вы увидите безграничные просторы тундры. В старой, увядающей части поселка поговорим о его прошлом быте, в новой вы увидите, как сейчас живут люди на берегу сурового океана. Также вы побываете на одном из кораблей-призраков, посетите пляж с «драконьими яйцами» и, при желании, проедете к малоизвестным уголкам Териберки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старая и новая Териберка

Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.

Кладбище кораблей

Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.

Другие достопримечательности

Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.

Организационные детали

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными.

Трансфер

Я встречу вас у места проживания и после экскурсии отвезу обратно

Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников

Дополнительные расходы

Посещение природного парка в Териберке — 440 ₽/чел. для граждан РФ, 880 ₽/чел. для иностранцев. Оплата по QR-коду

Аренда снегохода с санями (чтобы добраться до определённых локаций зимой) — 1500-2500 ₽/чел. за 1 час

Посещения фермы северных оленей и хаски — от 300 ₽/чел.

Если обед в ресторане займёт более 1 часа (вне зависимости от причин), доплата за ожидание составит 2000 ₽. Чтобы успеть пообедать в течение бесплатного времени ожидания, рекомендуем заранее бронировать столик. Без бронирования приготовление блюд в ресторанах составляет 1-1,5 часа

Особенности программы