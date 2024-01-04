Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Незабываемая Териберка

Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
В поездке на самый север Кольского полуострова вы увидите безграничные просторы тундры.

В старой, увядающей части поселка поговорим о его прошлом быте, в новой вы увидите, как сейчас живут люди на берегу сурового океана.

Также вы побываете на одном из кораблей-призраков, посетите пляж с «драконьими яйцами» и, при желании, проедете к малоизвестным уголкам Териберки.
4.8
18 отзывов
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка

Описание экскурсии

Старая и новая Териберка

Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.

Кладбище кораблей

Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.

Другие достопримечательности

Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.

Организационные детали

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными.

Трансфер

  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии отвезу обратно
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка в Териберке — 440 ₽/чел. для граждан РФ, 880 ₽/чел. для иностранцев. Оплата по QR-коду
  • Аренда снегохода с санями (чтобы добраться до определённых локаций зимой) — 1500-2500 ₽/чел. за 1 час
  • Посещения фермы северных оленей и хаски — от 300 ₽/чел.
  • Если обед в ресторане займёт более 1 часа (вне зависимости от причин), доплата за ожидание составит 2000 ₽. Чтобы успеть пообедать в течение бесплатного времени ожидания, рекомендуем заранее бронировать столик. Без бронирования приготовление блюд в ресторанах составляет 1-1,5 часа

Особенности программы

  • Во время полярной ночи экскурсия проходит в темноте. С появлением светлого времени суток, чтобы застать его в интересных локациях, рекомендуем ранний выезд. Подробности в переписке с гидом
  • В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если вы хотите ожидать открытия в специальном пункте на пути, это оплачивается дополнительно — 5000 ₽.
  • Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный6900 ₽
Дети до 12 лет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках
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по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
1
Алена
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую. Осуществили свою мечту и побывали на Териберке. Спасибо Владимиру, что сумел завлечь своими рассказами даже ребёнка 9 лет. Привезли с собой массу впечатлений, море фотографий и отличное позитивное настроение! Спасибо за чудесную экскурсию!
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото+2
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
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В
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно. Показал красоты края. Рассказал много интересных вещей. С удовольствием приедем ещё!
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.+2
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
Незабываемая поездка! Спасибо Роману! Провел тропами свободными от толп туристов, что для нас было очень ценно.
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В
Большое спасибо Владимиру за проведенное время и его профессионализм. Осталось большие количество положительных эмоций и желания приехать ещё. 10 из 10, тут без вариантов)
Большое спасибо Владимиру за проведенное время и его профессионализм. Осталось большие количество положительных эмоций и желания
Большое спасибо Владимиру за проведенное время и его профессионализм. Осталось большие количество положительных эмоций и желания
Большое спасибо Владимиру за проведенное время и его профессионализм. Осталось большие количество положительных эмоций и желания
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borial
Незабываемые впечатления от севера! Природный парк Териберка просто восторг! Настоятельно рекомендую данное приключение с Романом!
Незабываемые впечатления от севера! Природный парк Териберка просто восторг! Настоятельно рекомендую данное приключение с Романом!
Незабываемые впечатления от севера! Природный парк Териберка просто восторг! Настоятельно рекомендую данное приключение с Романом!
Незабываемые впечатления от севера! Природный парк Териберка просто восторг! Настоятельно рекомендую данное приключение с Романом!
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Марина
Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу видно, что он очень любит свой край и хочет поделиться
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с другими). Все продумано и с большой заботой к путешественникам Комфортная машина, термос с вкуснейшим чаем из местных трав, лучшие локации и ракурсы для фото, нестандартные тропы и маршруты. На протяжении всей поездки нашим девизом было «Мы не как все»! Потрясающие пейзажи, завораживающая красота сурового, но великолепного каря. Все прошло весело и вкусно. Захотелось вернуться еще раз (летом). Новые экскурсии обязательно с Романом)

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С
Экскурсия была настолько замечательной, что сложно выделить какие-нибудь значимые моменты - все было превосходно!!! ну, попробую по порядку: теплый удобный внедорожник (брали индивидуальную для двух человек); снега на трассе много
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было, но мы не заметили; по трассе, где красивые виды Роман сам останавливался и рекомендовал ракурс сьемки; местность он знает хорошо, поэтому еще проводил в бухту рядом с основной, где виды даже лучше; угостил чаем с собственным сбором трав (хотя у нас был свой чай мы оценили вкус) - в общем экскурсия на одном дыхании прошла. Спасибо, Роман!!!

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