Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Старая и новая Териберка

Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы 🎥. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.

Кладбище кораблей

Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.

Другие достопримечательности 🏛️

Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.

Организационные детали