Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Незабываемая Териберка

Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики

Роман
Роман – представитель из Териберки
В поездке на самый север Кольского полуострова вы увидите безграничные просторы тундры.

В старой, увядающей части поселка поговорим о его прошлом быте, в новой вы увидите, как сейчас живут люди на берегу сурового океана.

Также вы побываете на одном из кораблей-призраков, посетите пляж 🏖️ с «драконьими яйцами» и, при желании, проедете к малоизвестным уголкам Териберки.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка

Что вас ожидает

Старая и новая Териберка
Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы 🎥. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.

Кладбище кораблей
Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.

Другие достопримечательности 🏛️
Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии 🧭 отвезу обратно
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле 🚘, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников.
  • Дополнительные расходы: катание на снегоходе в Териберке — 5000 за группу до 5 человек
Начало и место завершения
🚩 в Мурманске по договоренности
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Нас зовут Роман и Юлия. Живем на Кольском полуострове, в Мурманске. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, катаемся на сноубордах, а также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках по региону открываем и такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
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