Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Алексей – представитель из Териберки

Териберка словно магнит притягивает всех любителей природы и самобытного колорита Русского Севера.



Вы узнаете, в чем секрет ее популярности, как жили и живут местные и какие ремесла здесь развиты.



А также посетите загадочное кладбище кораблей, погуляете по пляжу Северного Ледовитого океана и оцените шикарный Батарейский водопад.

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