Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Невероятная Териберка Вы увидите все самые интересные и живописные достопримечательности 🏛️ Териберки и ее окрестностей. В программе экскурсии:
130 км красивой дороги — вы проедете на комфортной машине через тундру и лесотундру, сделаете остановки на лучших видовых площадках и увидите в пути пирамидки из камней и арт-объект, посвященный полицейскому.
Кладбище брошенных кораблей — вы рассмотрите останки старинных деревянных кораблей и услышите историю 📖 этого необычного места.
Батарейский водопад — настоящее чудо природы. Вы спуститесь к подножию водопада, оцените окружающие его красные скалы и насладитесь приятным шумом воды.
Каменный пляж 🏖️ — вы впечатлитесь мощью и суровой красотой Северного Ледовитого океана, увидите таинственные каменные валуны на берегу и узнаете, почему их называют «яйца динозавров».
Организационные детали
Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 4000 рублей
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
В межсезонье к водопаду мы идем 3 км пешком. Дорога несложная и очень красивая. Зимой дополнительно оплачивается снегоход до пляжа и водопада — 1000 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Наша команда гидов проводит экскурсии по Мурманской области уже 5 лет. Мы умеем создавать дружескую атмосферу и очень любим показывать гостям северную природу и дальние уголки нашего прекрасного края. С нетерпением ждем встречи с вами.