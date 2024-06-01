Увидеть самое главное в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Териберка - край земли, начало океана
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: В Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Море впечатлений в Баренцевом море
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
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    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
  • О
    Оксана
    19 февраля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Три дня прошли очень насыщенно! Нам повезло с погодой, снежная буря кратковременно утихла и мы прорвались в Териберку (после нашей
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    поездки Териберку закрыли на 4 дня). Гид Кирилл - профессионал своего дела, водит микроавтобус как ас и прекрасный рассказчик! От поездки масса положительных эмоций, виды потрясающие! Разочаровал только ресторан "Полярный кит", в лице администратора Светланы, которое портит всё это заведение. Надменная, высокомерная, рассадила нашу компанию (7 человек) за два стола, когда можно было объединить столы и обед не был бы испорчен. Локация хорошая, но подача холодная. Экскурсия по городу Мурманск прошла на одном дыхании. Гид Александр показал и рассказал про все достопримечательности и дополнительно показал г. Кола (за это отдельная ему благодарность и за волшебный, ароматный чай!). Край прекрасный - основное богатство это люди! Лидия, Илья, Кирилл, Александр - спасибо за любовь к своему делу, душевность и отзывчивость! Ребята, вы отличная команда, с радостью будем рекомендовать друзьям, знакомым! Благодаря вам хотим ещё раз вернуться в этот суровый и щедрый край! Один минус от поездки - не посчастливилось увидеть северное сияние. Это знак вернуться и «поймать» северное сияние!)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка - ворота потрясающей Арктики
  2. Териберка - край земли, начало океана
  3. Море впечатлений в Баренцевом море
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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