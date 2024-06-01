1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: В Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 202416мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
- ДДмитрий9 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
- ООксана19 февраля 2024Три дня прошли очень насыщенно! Нам повезло с погодой, снежная буря кратковременно утихла и мы прорвались в Териберку (после нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2024 год по теме «Самое главное», 28 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август