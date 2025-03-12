Морская прогулка в Териберке

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Баренцеву морю и насладитесь живописными северными пейзажами. Возможно, увидите китов и тюленей
Путешествие по Баренцеву морю подарит незабываемые впечатления. С борта судна открываются потрясающие виды на арктические пейзажи. Капитан проведёт инструктаж по безопасности перед отправлением.

Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения, но опытные капитаны сделают всё возможное, чтобы вы увидели китов или тюленей. Судно подбирается в зависимости от погоды и количества участников. Прогулка будет комфортной и запомнится надолго
4.5
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные арктические пейзажи
  • 🐋 Возможность увидеть китов
  • 🛥️ Комфортное судно
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 👨‍✈️ Опытные капитаны
Морская прогулка в Териберке
Морская прогулка в Териберке
Морская прогулка в Териберке
Ближайшие даты:
15
мар16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар
Время начала: 11:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Баренцево море

Описание водной прогулки

Перед отправлением капитан проведёт для вас инструктаж по безопасности. Во время прогулки по Баренцеву морю вы насладитесь живописными северными пейзажами. Если улыбнётся удача, сможете увидеть китов. В любом случае морское приключение пройдёт душевно, красиво, комфортно и запомнится вам надолго!

Организационные детали

  • Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения
  • Одевайтесь по погоде, учитывая, что в море температура ощущается ниже
  • При необходимости возьмите с собой средства против укачивания
  • Мы подбираем судно в зависимости от погоды и количества участников. Накануне пришлём вам фото
  • На борту вас ждут тёплые каюты, удобства, горячий чай

Ваша безопасность — наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море — предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги.

ежедневно в 11:00 и 13:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одном из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
А
12 мар 2025
Отличная вышла прогулка, повезло с погодой, налюбовались морем) Летом вернемся уже на китов смотреть)Елена все очень подробно объяснила и помогла организовать поездку именно в то время, когда было удобно
Отличная вышла прогулка, повезло с погодой, налюбовались морем) Летом вернемся уже на китов смотреть)Елена все очень
Олег
28 ноя 2024
Все было доступно и понятно. Организация на высшем уровне! Еще и дали всю информацию не относящуюся к прогулке. Остался очень доволен поездкой.
Мария
23 ноя 2024
Это не услуги гида.
Человек просто как посредник между вами (туристом) и лодкой.
Вы приезжаете на пристань, садитесь на лодку к капитану и плывёте. Заранее вам присылают название кораблика и информацию по
читать дальше

документам и одежде.
Странно вышло, что мы покупали через этого посредника прогулку на 4х человек, а места одному из нас не хватило. Пришлось стоять.
Но ничего. Во время прогулки нам повезло с погодой - кто-то выходил на палубу, потом возвращался в каюту.
Совет гиду - чтобы хоть как-то оправдать ваши услуги, встречайте своих туристов, сопровождайте их, ну или хоть что-то делайте кроме сообщения в вотсапе)

Елена
Елена
Ответ организатора:
Мария, я не работаю гидом, а организую морские прогулки. Я арендую судно и привлекаю клиентов из разных источников, и даже
читать дальше

если группа не наберётся, прогулка всё равно состоится - в этом и есть моя услуга.
Вы сами отмечаете, что услуга была оказана в соответствии с обещаниями и условиями: информация о маршруте, условиях и организационных моментах была предоставлена, как и сопровождение капитаном.
Давайте обратимся к фактам:
• Вы выходи в море на одном из лучших катеров в Териберке (я могу подтвердить это фотографиями).
• Вам повезло с погодой.
• Катер рассчитан на 11 человек, и группе из 9 человек точно было комфортно.
• Экскурсия соответствовала описанию: вас встретил капитан, экскурсионного сопровождения не было.
• Я обеспечила безопасность от мошенничества и гарантию выхода.
• Цена соответствует рынку и даже ниже рыночной стоимости, с учётом скидки на ваши даты выхода.

В своём отзыве вы оцениваете услуги гида, которые я не предоставляла, и необъективно оцениваете количество мест на катере.

Мне жаль, что один из лучших катеров и низкая цена настолько вас расстроили, что вы поставили одну звезду.

Л
19 ноя 2024
Прогулка понравилась, хоть и не увидела китов, капитан молодец-смотрел во все глаза и возил на все места где ранее видел млекопитающих. Просто нам с погодой не повезло, было тепло для этого времени. На катере тепло, не обязательно мёрзнуть на палубе. Вообще всем спасибо!
Е
11 ноя 2024
Все прошло отлично, спасибо вам. Нужно будет обязательно вернуться летом чтоб взять прогулку больше по времени и шанс увидеть китов будет больше)
Впечатления крутые, буду советовать вас друзьям)Спасибо!!
А
7 ноя 2024
Все прошло на 100/10. Красота нереальная.
Даже несмотря на снег и погоду, нам очень понравилось.
Думали, что получится не очень, но когда увидели волны, по которым придется плыть, поняли что попали на клевый аттракцион. В общем, получилось круто провести время, хоть не встретили ни китов, ни тюленей)
Здорово, что на катере был чай!
Все прошло на 100/10. Красота нереальная.Все прошло на 100/10. Красота нереальная.
А
6 ноя 2024
Просто потрясающие впечатления от морской прогулки с капитаном Кириллом на корабле Град. Новое, красивое, надёжное судно. Капитан - настоящий профессионал. Не передать мощнейшее ощущение от стихии и при этом комфорт и надёжность на борту. После завершения прогулки хочется в море еще и еще!
Просто потрясающие впечатления от морской прогулки с капитаном Кириллом на корабле Град. Новое, красивое, надёжное судно.Просто потрясающие впечатления от морской прогулки с капитаном Кириллом на корабле Град. Новое, красивое, надёжное судно.
М
5 ноя 2024
Выходили в море на катере «Град» и это было потрясающе! Стихия, солнце, волны! Катер новый, красивый и комфортный.
Качало меньше, чем я ожидала.
Во время прогулки я пристала с вопросами к капитану,
читать дальше

и он рассказал мне много интересного. Оказывается, благодаря современному оснащению катера и наличию гидролифта, который компенсирует качку, даже при меньших размерах (катер 12 метров в длину) мы чувствовали себя комфортно и уверенно. На более крупных железных судах длиной 20 метров такой технологии нет, поэтому там качка ощущается сильнее.

Я осталась в восторге от этой прогулки. Всем рекомендую!

Похожие экскурсии из Териберки

Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
2 часа
-
10%
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Откройте для себя Териберку с моря: уникальные виды, морские обитатели и незабываемые впечатления
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5400 ₽6000 ₽ за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
2 часа
40 отзывов
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4500 ₽ за человека