Морская прогулка в Териберке

Путешествие по Баренцеву морю подарит незабываемые впечатления. С борта судна открываются потрясающие виды на арктические пейзажи. Капитан проведёт инструктаж по безопасности перед отправлением. Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения, но опытные капитаны сделают всё возможное, чтобы вы увидели китов или тюленей. Судно подбирается в зависимости от погоды и количества участников. Прогулка будет комфортной и запомнится надолго

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Перед отправлением капитан проведёт для вас инструктаж по безопасности. Во время прогулки по Баренцеву морю вы насладитесь живописными северными пейзажами. Если улыбнётся удача, сможете увидеть китов. В любом случае морское приключение пройдёт душевно, красиво, комфортно и запомнится вам надолго!

Организационные детали

Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения

Одевайтесь по погоде, учитывая, что в море температура ощущается ниже

При необходимости возьмите с собой средства против укачивания

Мы подбираем судно в зависимости от погоды и количества участников. Накануне пришлём вам фото

На борту вас ждут тёплые каюты, удобства, горячий чай

Ваша безопасность — наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море — предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги.