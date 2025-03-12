Морская прогулка в Териберке

Путешествие по Баренцеву морю подарит незабываемые впечатления. С борта судна открываются потрясающие виды на арктические пейзажи. Капитан проведёт инструктаж по безопасности перед отправлением.
Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения, но опытные капитаны сделают всё возможное, чтобы вы увидели китов или тюленей. Судно подбирается в зависимости от погоды и количества участников. Прогулка будет комфортной и запомнится надолго
Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения, но опытные капитаны сделают всё возможное, чтобы вы увидели китов или тюленей. Судно подбирается в зависимости от погоды и количества участников. Прогулка будет комфортной и запомнится надолго
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные арктические пейзажи
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🛥️ Комфортное судно
- 📸 Отличные фото возможности
- 👨✈️ Опытные капитаны
Что можно увидеть
- Баренцево море
Описание водной прогулки
Перед отправлением капитан проведёт для вас инструктаж по безопасности. Во время прогулки по Баренцеву морю вы насладитесь живописными северными пейзажами. Если улыбнётся удача, сможете увидеть китов. В любом случае морское приключение пройдёт душевно, красиво, комфортно и запомнится вам надолго!
Организационные детали
- Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения
- Одевайтесь по погоде, учитывая, что в море температура ощущается ниже
- При необходимости возьмите с собой средства против укачивания
- Мы подбираем судно в зависимости от погоды и количества участников. Накануне пришлём вам фото
- На борту вас ждут тёплые каюты, удобства, горячий чай
Ваша безопасность — наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море — предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги.
ежедневно в 11:00 и 13:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 87 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Териберке! Мы все влюблены в северные широты. Наша цель — организовать для вас яркие морские приключения и раскрыть вам красоту нашего региона.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
12 мар 2025
Отличная вышла прогулка, повезло с погодой, налюбовались морем) Летом вернемся уже на китов смотреть)Елена все очень подробно объяснила и помогла организовать поездку именно в то время, когда было удобно
Олег
28 ноя 2024
Все было доступно и понятно. Организация на высшем уровне! Еще и дали всю информацию не относящуюся к прогулке. Остался очень доволен поездкой.
Мария
23 ноя 2024
Это не услуги гида.
Человек просто как посредник между вами (туристом) и лодкой.
Вы приезжаете на пристань, садитесь на лодку к капитану и плывёте. Заранее вам присылают название кораблика и информацию по
Человек просто как посредник между вами (туристом) и лодкой.
Вы приезжаете на пристань, садитесь на лодку к капитану и плывёте. Заранее вам присылают название кораблика и информацию по
Елена
Ответ организатора:
Мария, я не работаю гидом, а организую морские прогулки. Я арендую судно и привлекаю клиентов из разных источников, и даже
Л
Любовь
19 ноя 2024
Прогулка понравилась, хоть и не увидела китов, капитан молодец-смотрел во все глаза и возил на все места где ранее видел млекопитающих. Просто нам с погодой не повезло, было тепло для этого времени. На катере тепло, не обязательно мёрзнуть на палубе. Вообще всем спасибо!
Е
Екатерина
11 ноя 2024
Все прошло отлично, спасибо вам. Нужно будет обязательно вернуться летом чтоб взять прогулку больше по времени и шанс увидеть китов будет больше)
Впечатления крутые, буду советовать вас друзьям)Спасибо!!
Впечатления крутые, буду советовать вас друзьям)Спасибо!!
А
Александра
7 ноя 2024
Все прошло на 100/10. Красота нереальная.
Даже несмотря на снег и погоду, нам очень понравилось.
Думали, что получится не очень, но когда увидели волны, по которым придется плыть, поняли что попали на клевый аттракцион. В общем, получилось круто провести время, хоть не встретили ни китов, ни тюленей)
Здорово, что на катере был чай!
Даже несмотря на снег и погоду, нам очень понравилось.
Думали, что получится не очень, но когда увидели волны, по которым придется плыть, поняли что попали на клевый аттракцион. В общем, получилось круто провести время, хоть не встретили ни китов, ни тюленей)
Здорово, что на катере был чай!
А
Анна
6 ноя 2024
Просто потрясающие впечатления от морской прогулки с капитаном Кириллом на корабле Град. Новое, красивое, надёжное судно. Капитан - настоящий профессионал. Не передать мощнейшее ощущение от стихии и при этом комфорт и надёжность на борту. После завершения прогулки хочется в море еще и еще!
М
Мария
5 ноя 2024
Выходили в море на катере «Град» и это было потрясающе! Стихия, солнце, волны! Катер новый, красивый и комфортный.
Качало меньше, чем я ожидала.
Во время прогулки я пристала с вопросами к капитану,
Качало меньше, чем я ожидала.
Во время прогулки я пристала с вопросами к капитану,
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