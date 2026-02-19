Описание тура
Групповые заезды: по средам и субботам
Откройте для себя магию Русского Севера: 5‑дневный тур на Кольский полуостров — путешествие к краю земли, где вас встретят величественные Хибины, таинственное Сейдозеро, суровая красота Баренцева моря и подлинный дух Арктики.
Вас ждут:
величественные горные массивы Хибин, устремлённые к небесам;
суровые прибрежные скалы Териберки, омываемые холодными волнами Баренцева моря;
таинственное Сейдозеро — зеркало древних легенд, хранящее секреты веков;
живая культура коренных народов Севера, оживающая в уютной этнодеревне;
Мурманск — город за полярным кругом, гордый и величественный, словно страж северных земель.
Мы позаботились о комфорте: проживание в уютном отеле в центре Мурманска, экскурсии в мини‑группе до 6 человек и гид, который раскроет все секреты Заполярья.
Готовы к приключению на краю света? Забронируйте место в туре — и пусть северная сказка начнётся!
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням. В разные дни могут быть разные гиды.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску, вылет из Мурманск
Завтракаем, выселяемся из номеров до 12:00. Багаж можно будет оставить в отеле.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Прибытие в Мурманск, трансфер в отель
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
--
Прибытие в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14-15 часов по международным правилам. Также возможна встреча на ж/д вокзале.
Трансфер в отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Номера и Завтрак (Румс энд Брекфаст) / Айтерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя / Самител / другие отели по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Если вы прибываете ранним рейсом или поездом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (бронь заранее): айсфлоатинг, квадроциклы, запрашивайте.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Вы можете заказать блюда по меню или заранее заказать с нашей помощью сет-ужин:
Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар.
Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося. Арктическая уха. Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Стоимость – 5800 рублей/человека. Трансфер до ресторана не включен, но мы можем организовать его за доплату.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж или в купольном отеле Резиденция Северное Сияние, или в глемпинге Лапландская деревня, доплата – от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, трансфер включен! Точный размер доплаты зависит от сезона.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*В сентябре возможен выезд на охоту за северным сиянием! Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Выезд может пройти и в другой день. Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов.
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Поездка в Териберку
Завтракаем в отеле.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
Териберка – это место, где океан встречается с тундрой, а история рыбацкого поселения переплетается с современными арктическими легендами.
Что нас сегодня ждет?
«Кладбище кораблей» — молчаливые свидетели морской истории. Здесь время словно остановилось, оставляя пространство для размышлений о силе природы и человеческом упорстве.
Каменный Пляж «Драконьи яйца» — природное чудо с гладкими валунами идеальной сферической формы. Эти каменные «яйца», отполированные веками прибоем, создают сюрреалистический ландшафт, будто сошедший со страниц фэнтези‑романа.
Батарейский водопад — живописный каскад, ниспадающий прямо к морю. Особенно впечатляюще он выглядит в период паводков, когда мощные потоки воды сливаются с океанскими волнами в едином природном хоре.
До каменного пляжа и водопада мы идем пешком: вся прогулка займет примерно 2,5 часа.
Песчаный пляж и самые северные качели страны — культовая фотолокация. Покачайтесь над безбрежным морем, ощущая себя на краю света, а вокруг — только ветер, волны и бескрайняя даль.
Старая Териберка – деревянные дома, покосившиеся причалы и ржавые лодки создают атмосферу ушедшей эпохи, когда жизнь текла в ритме приливов и рыбных промыслов.
Обед в Териберке – самостоятельно. Мы централизованно заказываем столик в одном из ресторанов: Гребешки, Моле, Териберский берег, Полярный кит, Финвал, Код Севера, других ресторанах.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать 2-3 часовая прогулка по Баренцеву морю! Доплата – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Морская прогулка из Териберки – это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Возвращаемся в Мурманск.
Этнодеревня Огни Имандры + Кировск / Хибины
Плотный завтрак в отеле.
Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.
В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями — такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.
Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает обед — он уже включён в программу.
В Кировске на выбор (по запросу, бронь строго заранее!)
1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.
Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия — 5 000–7 000 рублей с человека.
2) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Туристы НЕ за рулем, а пассажиры!
Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость — 5 000–6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.
3) Посещение музея камня: он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. По графику работы музея.
Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”. Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.
4) Если будет работать канатная дорога, по согласованию с гидом, посетим Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно. Поднимемся на гору «Айкуайвенчорр» на кресельном подъёмнике, абсолютная высота – 1075 метров. Оттуда открывается прекрасный вид на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы можно перевести как «Спящая красавица», потому что она напоминает по форме спящую женщину.
Возвращаемся в отель в Мурманске.
Ужин – самостоятельно.
Ловозеро / Сейдозеро
Утро начинается с завтрака в отеле — заряда сил для грядущих открытий.
Нас ждёт дорога в Ловозеро, где мы встретим местного гида — знатока этих заповедных мест.
В составе сборной группы мы разместимся на борту катеров, прослушаем о безопасности на водной глади и отправимся в путь — к живописной губе Мотка. Дорога займёт около 40–60 минут, и каждый миг будет наполнен ожиданием чуда.
Губа Мотка встречает нас тишиной и величием. Отсюда начинается пешая тропа к Сейдозеру — 2,4 км в одну сторону по северной земле, ведущей к «озеру горных духов». На фоне знаменитой скалы Куйвы вы остановитесь, чтобы запечатлеть мгновение и услышать древнюю легенду, что веками передаётся из уст в уста.
А затем — обед у костра: душистая уха из свежевыловленного сига или хариуса, горячий чай и аромат дыма. Или, если погода решит иначе, — тёплый обед уже по возвращении в Ловозеро.
Обратный путь возвращает нас в Ловозеро, а оттуда — в Мурманск, в уютный отель.
Вечер — время для отдыха, ужин — самостоятельно по вашему выбору.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска (или ж/д вокзал): прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик 4* в Мурманске, с коррекцией цены возможны отели: Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Номера и Завтрак (Rooms & amp; Breakfast) / АйТерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя / другие отели по согласованию
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Питание - 4 завтрака, 2 обеда
- Транспорт и перемещения по маршруту
- Сопровождающий гид-экскурсовод в День 2-4, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Поездка в Ловозеро, тур на катере в сборной группе
- Программа в этнодеревне в сборной группе
- Экскурсия в Кировск
- Экскурсия в Териберку
- Обзорная экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - цена по запросу, от 10000 руб, зависит от тарифов отелей на одноместное размещение, подселения нет
- Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге, доплата - от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронь билета заранее - плюс 400 руб. за билет
- Маршрут на квадроциклах по Хибинам - доплата от 4000-6000 руб. /чел
- Канатная дорога в Кировске
- Джип-тур по Хибинам - доплата 4000-6000 руб. /чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Плата за посещение природного комплексного заказника Сейдъяврь - 370 руб/чел (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» (в сентябре, по погоде) - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Дополнительные активности в первый день: айсфлоатинг, квадроциклы - стоимость запрашивайте
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням. В разные дни могут быть разные гиды.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Размещение
Базовый отель: Ренессанс Бутик. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен организатором только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.