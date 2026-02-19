Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням. В разные дни могут быть разные гиды.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

Транспорт

Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.

Размещение

Базовый отель: Ренессанс Бутик. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.

Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?

Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.

Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?

Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!

Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д

На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен организатором только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.