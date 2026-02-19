4 день

Этнодеревня Огни Имандры + Кировск / Хибины

Плотный завтрак в отеле.

Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.

В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями — такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.

Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает обед — он уже включён в программу.

После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:

1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.

Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия — 5 000–7 000 рублей с человека.

2) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября.

Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость — 5 000–6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.

3) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем.

Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр. Участие стоит 5 000–7 000 рублей с человека.

4) Поездку на экскурсионном Snowbus по живописным местам Хибинского массива: примерно с января по середину апреля.

За 40–45 минут пути вы сделаете 2–3 остановки для фотосессий, чтобы в полной мере ощутить величие окружающих гор и полюбоваться великолепием озера Малый Вудъявр. Билет обойдётся в сумму от 1 200 рублей для взрослого.

5) Удивительную Снежную Деревню, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека. Стоимость билета — от 1 000 рублей для взрослого.

6) Посещение музея камня, расположенного в самом сердце Кировска в узнаваемом здании с часовой башней: круглогодично, бесплатно, по графику работы музея.

Вас ждут 8 залов основной экспозиции корпоративного горно‑геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Вы увидите макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, а также современным мультимедийным оборудованием.

7) Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: по графику работы канатки и погодным условиям.

Вы подниметесь на гору «Айкуайвенчорр» (1 075 м) на подъёмнике и насладитесь панорамным видом на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы переводится как «Спящая красавица» — её очертания напоминают фигуру спящей женщины. Билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте.

В завершение насыщенного дня мы вернёмся в Мурманск, где вы сможете отдохнуть в отеле и самостоятельно поужинать в ресторанах города.

