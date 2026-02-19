Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам, четвергам и субботам
Готовы окунуться в мир северных просторов и суровой красоты Заполярья? Наш 4‑дневный тур на Кольский полуостров — это путешествие к краю земли, где вас ждут бескрайняя тундра, Баренцево море, величественные Хибины и неповторимая атмосфера Русского Севера. От этнодеревни до Кировска, от Териберки до Мурманска — каждый день подарит новые впечатления и яркие эмоции.
В нашем туре вас ждут:
комфортный формат: уютное проживание в отеле 4* и группа до 6 участников
знакомство с культурой коренных народов Севера и северными оленями
красивые фотолокации: здесь каждый момент — как кадр из фильма!
дыхание Арктики и бриз Баренцева моря
история Мурманска – крупнейшего города за полярным кругом
азарт в погоне за северным сиянием и поиск удачи, чтобы увидеть китов!
возможность добавить дополнительные активности
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску, вылет из Мурманск
Завтракаем, выселяемся из номеров до 12:00. Багаж можно будет оставить в отеле.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Прибытие в Мурманск, трансфер в отель
Прилёт в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14-15 часов по международным правилам. Также возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Cosmos Murmansk / Румс энд Брекфаст / Айтерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя / Самител, другие отели по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (доступность по сезону, бронь заранее): посещение этнопрограммы, айсфлоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Вы можете заказать блюда по меню или заранее заказать с нашей помощью сет-ужин:
• Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар.
• Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося. Арктическая уха. Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Стоимость – 5800 рублей/человека. Трансфер до ресторана не включен, но мы можем организовать его за доплату.
Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), доплата, включая трансфер в глемпинг и от него – от 10 тыс. с человека при двухместном размещении в номере! Точный размер доплаты зависит от сезона, запрашивайте.
*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Продолжительность поездки в среднем: 3-5 часов.
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Поездка в Териберку
Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», GREBESHKI, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в отель в Мурманске
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем в парк активных развлечений или на айсфлоатинг. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Этнодеревня Огни Имандры + Кировск / Хибины
Плотный завтрак в отеле.
Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.
В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями — такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.
Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает обед — он уже включён в программу.
После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:
1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.
Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия — 5 000–7 000 рублей с человека.
2) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября.
Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость — 5 000–6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.
3) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем.
Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр. Участие стоит 5 000–7 000 рублей с человека.
4) Поездку на экскурсионном Snowbus по живописным местам Хибинского массива: примерно с января по середину апреля.
За 40–45 минут пути вы сделаете 2–3 остановки для фотосессий, чтобы в полной мере ощутить величие окружающих гор и полюбоваться великолепием озера Малый Вудъявр. Билет обойдётся в сумму от 1 200 рублей для взрослого.
5) Удивительную Снежную Деревню, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека. Стоимость билета — от 1 000 рублей для взрослого.
6) Посещение музея камня, расположенного в самом сердце Кировска в узнаваемом здании с часовой башней: круглогодично, бесплатно, по графику работы музея.
Вас ждут 8 залов основной экспозиции корпоративного горно‑геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Вы увидите макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, а также современным мультимедийным оборудованием.
7) Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: по графику работы канатки и погодным условиям.
Вы подниметесь на гору «Айкуайвенчорр» (1 075 м) на подъёмнике и насладитесь панорамным видом на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы переводится как «Спящая красавица» — её очертания напоминают фигуру спящей женщины. Билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте.
В завершение насыщенного дня мы вернёмся в Мурманск, где вы сможете отдохнуть в отеле и самостоятельно поужинать в ресторанах города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска (возможен ж/д вокзал Мурманска): прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик 4* в Мурманске, с коррекцией цены возможны другие отели для размещения
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Питание - 3 завтрака, 1 обед
- Транспорт по маршруту
- Сопровождающий гид-экскурсовод в День 2-4, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Экскурсия в этнодеревне Огни Имандры, сборная группа
- Поездка в Кировск
- Экскурсия в Териберку
- Обзорная экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - от 9000 руб., зависит от тарифов отелей на одноместное размещение, подселения нет
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
- Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж / глемпинге комплекса Лапландская деревня / купольном отеле Резиденция Северное Сияние, доплата, включая трансфер до глемпинга и от него - от 10 тыс. с человека при двухместном размещении в номере! Точная доплата зависит от сезона, запрашивайте
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронирование билетов заранее - доплата 400 руб. за билет
- Маршрут на квадроциклах по Хибинам - доплата 5000-7000 руб. /чел
- Билет на канатную дорогу в Кировске
- Джип-тур по Хибинам - доплата 5000-6500 руб. /чел
- Тур на снегоходах по Хибинам - доплата 5000-7000 руб. /чел
- Поездка на экскурсионном Snowbus - доплата от 1200 руб./взр. чел
- Билет в Снежную деревню - от 1000 руб. /чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю - доплата 5500-6000 руб. /чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел, при наличии
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Дополнительные активности: снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках и др, - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Базовый отель: Ренессанс Бутик. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.