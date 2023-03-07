1 день

Парк "Северное сияние". Ловозеро. "Охота" на северное сияние

Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.

Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и на автомобилях направляемся в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где мы увидим хаски и северных оленей, покатаемся на снегоходах.

Здесь же мы пообедаем.

После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»).

Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма».

Вдали от цивилизации нас накормят вкусным ужином. Ночевать мы будем в комнатах по 2-3 человека.

Ночью мы будем ждать северное сияние. В этих местах оно частый гость.

