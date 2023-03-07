Мои заказы

В поисках северного сияния на Кольском полуострове

Атмосферное путешествие на Кольский полуостров, в котором вы погрузитесь в красоты северных природных ландшафтов, увидите таинственное Сейдозеро и легендарные просторы Териберки.

Вас ждёт встреча с хаски и оленями, выезды на «охоту» за северным сиянием, посещение Батарейского водопада и пляжа «Яйца дракона». Увлекательные экскурсии и незабываемые впечатления не дадут заскучать никому!
Программа тура по дням

1 день

Парк "Северное сияние". Ловозеро. "Охота" на северное сияние

Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.

Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и на автомобилях направляемся в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где мы увидим хаски и северных оленей, покатаемся на снегоходах.

Здесь же мы пообедаем.

После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»).

Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма».

Вдали от цивилизации нас накормят вкусным ужином. Ночевать мы будем в комнатах по 2-3 человека.

Ночью мы будем ждать северное сияние. В этих местах оно частый гость.

2 день

Сейдозеро. Ловозеро. «Охота» на северное сияние

Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов – Сейдозеро. Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».

Мы увидим Куйву – священное изображение на скале. Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.

Куйво (в переводе с саамского «старик») – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.

На озере нас также ждет горячий чай и легкий перекус.

После этого мы возвращаемся на турбазу.

Нас накормят вкусным обедом, и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск.

Время в пути займет около 2,5 часов.

Заселяемся в гостиницу «Космос» и ужинаем (не включен в стоимость).

Вечером мы будем снова ждать северное сияние – для «охоты» мы отправимся на авто за город.

3 день

Териберка. Возвращение в Мурманск

Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в поселок Териберка. Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.

Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск либо в аэропорт.

Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 22:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха (1 ночь) и в гостинице (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда:

  • для заездов 12.12.2025, 26.12.2025 – 88 000 руб.;
  • для заездов 05.01.2026, 09.01.2026 – 92 000 руб.;
  • для заезда 03.01.2026 – 93 500 руб.

Варианты проживания

Юлинская Салма

1 ночь

Туристский комплекс «Юлинская Салма» расположился в окрестностях поселка Ловозеро.

Номерной фонд состоит из 11 уютных номеров эконом-класса, которые оснащены удобной и эргономичной мебелью. Удобства оборудованы на этаже. Из окон открывается чудесный вид на озеро.

Рядом есть много интересного, в том числе горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта — 80 км.

Отель «Cosmos Murmansk Hotel»

1 ночь

Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск. Здесь к вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.

В ресторане каждый день для вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (за исключением ужина во второй день и обеда и ужина в третий день)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида
  • Плата за посещение ООПТ
  • Судно
  • Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники илимикроавтобусы "Хендай Старекс", "Мерседес")
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

К
Ксения
7 мар 2023
Всё супер 👍!!!! Огромное спасибо Наталье нашему гиду!!! Она великолепна!!!!
О
Ольга
10 мар 2022
Поездка на Кольский полуостров на мартовские праздники превзошла все наши ожидания, восторг просто не описать словами! Насколько прекрасна Русская земля! Северное сияние являлось к нам каждую ночь, даже не приходилось за ним охотиться! Пейзажи Териберки, Ловозера и Сейдозера миротворяюще прекрасны. Гиды очень профессиональны и влюблены в свой край. Всем советую данный тур)
О
Ольга
9 мар 2022
От поездки в полном восторге! Посетили потрясающие места, видели сияние каждую ночь! Гиды тоже очень профессиональные. Теперь мечтаем посетить Кольский полуостров летом)

