Вас ждёт встреча с хаски и оленями, выезды на «охоту» за северным сиянием, посещение Батарейского водопада и пляжа «Яйца дракона». Увлекательные экскурсии и незабываемые впечатления не дадут заскучать никому!
Программа тура по дням
Парк "Северное сияние". Ловозеро. "Охота" на северное сияние
Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.
Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и на автомобилях направляемся в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где мы увидим хаски и северных оленей, покатаемся на снегоходах.
Здесь же мы пообедаем.
После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»).
Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма».
Вдали от цивилизации нас накормят вкусным ужином. Ночевать мы будем в комнатах по 2-3 человека.
Ночью мы будем ждать северное сияние. В этих местах оно частый гость.
Сейдозеро. Ловозеро. «Охота» на северное сияние
Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов – Сейдозеро. Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».
Мы увидим Куйву – священное изображение на скале. Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.
Куйво (в переводе с саамского «старик») – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.
На озере нас также ждет горячий чай и легкий перекус.
После этого мы возвращаемся на турбазу.
Нас накормят вкусным обедом, и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск.
Время в пути займет около 2,5 часов.
Заселяемся в гостиницу «Космос» и ужинаем (не включен в стоимость).
Вечером мы будем снова ждать северное сияние – для «охоты» мы отправимся на авто за город.
Териберка. Возвращение в Мурманск
Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в поселок Териберка. Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!
В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).
Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.
Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск либо в аэропорт.
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (1 ночь) и в гостинице (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда:
- для заездов 12.12.2025, 26.12.2025 – 88 000 руб.;
- для заездов 05.01.2026, 09.01.2026 – 92 000 руб.;
- для заезда 03.01.2026 – 93 500 руб.
Варианты проживания
Юлинская Салма
Туристский комплекс «Юлинская Салма» расположился в окрестностях поселка Ловозеро.
Номерной фонд состоит из 11 уютных номеров эконом-класса, которые оснащены удобной и эргономичной мебелью. Удобства оборудованы на этаже. Из окон открывается чудесный вид на озеро.
Рядом есть много интересного, в том числе горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта — 80 км.
Отель «Cosmos Murmansk Hotel»
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск. Здесь к вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (за исключением ужина во второй день и обеда и ужина в третий день)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида
- Плата за посещение ООПТ
- Судно
- Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники илимикроавтобусы "Хендай Старекс", "Мерседес")
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.