Большой Кольский: Мурманск, Териберка, Ловозеро, этнодеревня, Кировск
Насыщенный тур на Кольский полуостров на 5 дней
10 июн в 10:00
17 июн в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Большой Кольский с ночёвкой в Териберке, Ловозере, этнодеревне и Кировске
Фишка нашего тура - вы проведёте одну ночь в Териберке, которая находится на берегу Баренцева моря
от 74 900 ₽ за человека
Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
