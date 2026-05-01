Описание тура
Групповые заезды: по средам и воскресеньям
Русский Север покорит вас с первого взгляда! Здесь — свежий воздух, от которого кружится голова, и просторы, заставляющие сердце биться чаще. Одну из ночей мы проведем в Териберке, где вы почувствуете, каково это — быть на самом краю земли!
В нашем туре вас ждут:
программа в этнодеревне: древние сказания саамов — словно эхо из глубины веков;
северная природа, которая каждый километр рисует новый пейзаж: то тундра, то скалы, то бескрайние водные глади Ловозеро;
Баренцево море — суровое, величественное, настоящее сердце Арктики!
истории Мурманска — самого крупного города мира за Полярным кругом.
Наш гид превратит путешествие в увлекательное приключение: ответит на любые вопросы и откроет тайные уголки Севера. А формат мини‑группы (до 6 человек) гарантирует комфорт и внимание к каждому путешественнику.
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску, вылет из Мурманск
Завтракаем, выселяемся из номеров.
Возвращаемся в Мурманск. Обед – самостоятельно.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Прибытие в Мурманск, трансфер в отель
Прибытие в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14-15 часов по международным правилам. Также возможна встреча на ж/д вокзале.
Трансфер в отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Номера и Завтрак (Румс энд Брекфаст) / Айтерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя / Самител / другие отели по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
Если вы прибываете ранним рейсом или поездом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (бронь заранее): айсфлоатинг, квадроциклы, запрашивайте.
Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Вы можете заказать блюда по меню или заранее заказать с нашей помощью сет-ужин:
Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар.
Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося. Арктическая уха. Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Стоимость – 5800 рублей/человека. Трансфер до ресторана не включен, но мы можем организовать его за доплату.
Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж или в купольном отеле Резиденция Северное Сияние, или в глемпинге Лапландская деревня, доплата – от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, трансфер включен! Точный размер доплаты зависит от сезона.
*В сентябре возможен выезд на охоту за северным сиянием! Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Выезд может пройти и в другой день. Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов.
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Поездка в Териберку, ночевка в Териберке
Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
Териберка – это место, где океан встречается с тундрой, а история рыбацкого поселения переплетается с современными арктическими легендами.
Что нас сегодня ждет?
— «Кладбище кораблей» — молчаливые свидетели морской истории. Здесь время словно остановилось, оставляя пространство для размышлений о силе природы и человеческом упорстве.
— Каменный Пляж «Драконьи яйца» — природное чудо с гладкими валунами идеальной сферической формы. Эти каменные «яйца», отполированные веками прибоем, создают сюрреалистический ландшафт, будто сошедший со страниц фэнтези‑романа.
— Батарейский водопад — живописный каскад, ниспадающий прямо к морю. Особенно впечатляюще он выглядит в период паводков, когда мощные потоки воды сливаются с океанскими волнами в едином природном хоре.
— До каменного пляжа и водопада мы идем пешком: вся прогулка займет примерно 2,5 часа.
— Песчаный пляж и самые северные качели страны — культовая фотолокация. Покачайтесь над безбрежным морем, ощущая себя на краю света, а вокруг — только ветер, волны и бескрайняя даль.
— Старая Териберка – деревянные дома, покосившиеся причалы и ржавые лодки создают атмосферу ушедшей эпохи, когда жизнь текла в ритме приливов и рыбных промыслов.
Обед в Териберке – самостоятельно. Мы централизованно заказываем столик в одном из ресторанов: Гребешки, Моле, Териберский берег, Полярный кит, Финвал, Код Севера, других ресторанах.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать 2-3 часовая прогулка по Баренцеву морю! Доплата – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Морская прогулка из Териберки – это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome / Cedar Grass. Возможны другие отели для заселения. С коррекцией цены возможно заселение в отели: Финвал, Код Севера, Терь, Баренц, 45 причал, Териберский берег, Норд Лис, Arctic Brevery, другие отели по согласованию.
По запросу заранее, мы можем предложить вам сходить в баньку! Арендовать можно только всю баню, групповых сеансов нет. Вас ждёт удивительное сочетание: обжигающий жар русской бани и ледяное дыхание Баренцева моря. Представьте: после парной — шаг навстречу северному ветру и волнам…
Этнодеревня Огни Имандры + Кировск / Хибины
Плотный завтрак в отеле.
Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.
В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями — такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.
Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает обед — он уже включён в программу.
В Кировске на выбор (по запросу, бронь строго заранее!)
1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.
Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия — 5 000–7 000 рублей с человека.
2) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Туристы НЕ за рулем, а пассажиры!
Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость — 5 000–6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.
3) Посещение музея камня: он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. По графику работы музея.
Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”. Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.
4) Если будет работать канатная дорога, по согласованию с гидом, посетим Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно. Поднимемся на гору «Айкуайвенчорр» на кресельном подъёмнике, абсолютная высота – 1075 метров. Оттуда открывается прекрасный вид на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы можно перевести как «Спящая красавица», потому что она напоминает по форме спящую женщину.
Возвращаемся в отель в Мурманске.
Ужин – самостоятельно.
Ловозеро / Сейдозеро
Утро начинается с завтрака в отеле — заряда сил для грядущих открытий.
Нас ждёт дорога в Ловозеро, где мы встретим местного гида — знатока этих заповедных мест.
В составе сборной группы мы разместимся на борту катеров, прослушаем о безопасности на водной глади и отправимся в путь — к живописной губе Мотка. Дорога займёт около 40–60 минут, и каждый миг будет наполнен ожиданием чуда.
Губа Мотка встречает нас тишиной и величием. Отсюда начинается пешая тропа к Сейдозеру — 2,4 км в одну сторону по северной земле, ведущей к «озеру горных духов». На фоне знаменитой скалы Куйвы вы остановитесь, чтобы запечатлеть мгновение и услышать древнюю легенду, что веками передаётся из уст в уста.
А затем — обед у костра: душистая уха из свежевыловленного сига или хариуса, горячий чай и аромат дыма. Или, если погода решит иначе, — тёплый обед уже по возвращении в Ловозеро.
Обратный путь возвращает нас в Ловозеро, а оттуда — в Мурманск, в уютный отель.
Вечер — время для отдыха, ужин — самостоятельно по вашему выбору.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт (также возможен ж/д вокзал): прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик 4* в Мурманске (3 ночи) + отель Teriberka by Ecohome или Cedar Grass в Териберке (1 ночь), с коррекцией цены возможны другие отели по согласованию
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Питание - 4 завтрака, 2 обеда
- Транспорт и перемещения по маршруту
- Сопровождающий гид-экскурсовод в День 2-4, в День 5 на обзорной экскурсии по Мурманску, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Прогулка на катере по Ловозеру и пешая экскурсия до Сейдозера (сборная группа из Ловозеро)
- Программа в этнодеревне (сборная группа)
- Поездка в Кировск
- Экскурсия по Териберке
- Обзорная экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
- Авиаперелет или ж/д переезд из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - цена по запросу, от 12000 руб, зависит от тарифов отелей на одноместное размещение, подселения нет
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
- Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге, доплата - от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронь билетов заранее - плюс 400 руб. /билет
- Маршрут на квадроциклах по Хибинам - доплата от 4000-6000 руб. /чел
- Джип-тур по Хибинам - доплата 5000-6000 руб. /чел
- Билеты на канатную дорогу в Кировске
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Плата за посещение природного комплексного заказника Сейдъяврь - 370 руб/чел (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» (в сентябре) - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Дополнительные активности в первый день: айсфлоатинг, квадроциклы - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Заселение в базовые отели – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет!
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
В сентябре возможен выезд на охоту за северным сиянием! Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов. Из Териберки выездов на сияние нет! Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.