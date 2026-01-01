Мои заказы

Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходов

По итогам 2025 года это было самое крутое приключение
Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

По итогам 2025 г. это было самое крутое приключение! И нам не терпится его повторить!))))

Опытный гид, больше 25 групп, в данную локацию, за прошлый год.

Программа тура по дням

1 день

Самыйсамый Север

10.00 Встречаемся в городе Мурманск и отправляемся к самой северной материковой точке европейской части России. Наша первая остановка будет в Долине Славы, здесь провалилось наступление на Мурманск и здесь нашли свой последний приют более 7 тыс воинов. После мы отправимся на водопады к старой разрушенной мельнице. А по дороге заедем в кафе, где готовят совершенно умопомрачительные пирожки с треской, таких точно больше нигде не делают. Главное успеть до того, как их все расхватают.

Далее наш путь лежит вдоль побережья на полуостров Рыбачий по нереально красивым местам. Мы посетим мыс Немецкий, а после поставим лагерь на очень живописном мысе Кекурский и исследуем окрестности.

По дороге у нас будет остановка на перекус(обед)

Расписывать поминутно нет смысла, данный тур позволит посетить все ключевые точки полуострова Средний и Рыбачий. У нас нет тайминга, он заключается только в отъезде из Мурманска и приезде обратно. Вокруг столько красоты, что мы будем часто останавливаться, чтоб оставить себе на память несколько фотографий.

Самыйсамый СеверСамыйсамый Север
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Полуостров Средний

Утром завтракаем, гуляем.
После обеда собираем лагерь и переезжаем на полуостров Средний.
Мы поставим лагерь у скал Два брата, какие там виды… с одной стороны отвесная скала, а с другой океан…
Исследуем окрестности, а вечером нас ждут посиделки у костра и отдых.

Полуостров Средний
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Чёрная гора

Утром завтракаем, собираем наш лагерь и отправляемся к хребту Мустатунтури.
У подножия скал расположился небольшой музей и часовня с колоколом, в который бьют в память о павших во время вов.
Оттуда по тропе мы поднимемся на сам хребет, вид там открывается потрясающий.
По дороге мы еще остановимся в разных живописных местах, и после отправимся в Мурманск.
До новых встреч!

Чёрная гораЧёрная гора
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Гид
  • Трансфер
  • Всё необходимое для проживания
Что не входит в цену
  • Алкоголь
О чём нужно знать до поездки

Организаторы вправе поменять маршрут и график тура по погодным условиям, ограничениям, введенными местными властями, или по иным независящим от них причинам. Несмотря ни на что мы сделаем все возможное, чтобы этот тур стал для вас самым лучшим приключением.

Визы
Только граждане рф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита
Никита — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Зовут меня Никита. 4 года занимаюсь организацией активностей на Кольском полуострове, Кавказе и Алтае. Увлекаюсь SUP и пешими походами. В команде опытные гиды и экскурсоводы. Я местный житель Кольского полуострова, люблю его и постараюсь чтоб вы полюбили его так же как я.

Тур входит в следующие категории Териберки

Похожие туры на «Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходов»

Три зимних дня на Кольском полуострове
Пешая
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три зимних дня на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Сияние Севера на Кольском полуострове. Сокращённая осенне-зимняя программа
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Сияние Севера на Кольском полуострове. Сокращённая осенне-зимняя программа
Начало: Мурманск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 41 600 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Пешая
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
2 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 81 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Териберке
Все туры из Териберки
-5%
45 000 ₽
от 42 750 ₽ за человека