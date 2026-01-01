1 день

Самыйсамый Север

10.00 Встречаемся в городе Мурманск и отправляемся к самой северной материковой точке европейской части России. Наша первая остановка будет в Долине Славы, здесь провалилось наступление на Мурманск и здесь нашли свой последний приют более 7 тыс воинов. После мы отправимся на водопады к старой разрушенной мельнице. А по дороге заедем в кафе, где готовят совершенно умопомрачительные пирожки с треской, таких точно больше нигде не делают. Главное успеть до того, как их все расхватают.

Далее наш путь лежит вдоль побережья на полуостров Рыбачий по нереально красивым местам. Мы посетим мыс Немецкий, а после поставим лагерь на очень живописном мысе Кекурский и исследуем окрестности.

По дороге у нас будет остановка на перекус(обед)

Расписывать поминутно нет смысла, данный тур позволит посетить все ключевые точки полуострова Средний и Рыбачий. У нас нет тайминга, он заключается только в отъезде из Мурманска и приезде обратно. Вокруг столько красоты, что мы будем часто останавливаться, чтоб оставить себе на память несколько фотографий.

