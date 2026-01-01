Описание тура
По итогам 2025 г. это было самое крутое приключение! И нам не терпится его повторить!))))
Опытный гид, больше 25 групп, в данную локацию, за прошлый год.
Программа тура по дням
Самыйсамый Север
10.00 Встречаемся в городе Мурманск и отправляемся к самой северной материковой точке европейской части России. Наша первая остановка будет в Долине Славы, здесь провалилось наступление на Мурманск и здесь нашли свой последний приют более 7 тыс воинов. После мы отправимся на водопады к старой разрушенной мельнице. А по дороге заедем в кафе, где готовят совершенно умопомрачительные пирожки с треской, таких точно больше нигде не делают. Главное успеть до того, как их все расхватают.
Далее наш путь лежит вдоль побережья на полуостров Рыбачий по нереально красивым местам. Мы посетим мыс Немецкий, а после поставим лагерь на очень живописном мысе Кекурский и исследуем окрестности.
По дороге у нас будет остановка на перекус(обед)
Расписывать поминутно нет смысла, данный тур позволит посетить все ключевые точки полуострова Средний и Рыбачий. У нас нет тайминга, он заключается только в отъезде из Мурманска и приезде обратно. Вокруг столько красоты, что мы будем часто останавливаться, чтоб оставить себе на память несколько фотографий.
Полуостров Средний
Утром завтракаем, гуляем.
После обеда собираем лагерь и переезжаем на полуостров Средний.
Мы поставим лагерь у скал Два брата, какие там виды… с одной стороны отвесная скала, а с другой океан…
Исследуем окрестности, а вечером нас ждут посиделки у костра и отдых.
Чёрная гора
Утром завтракаем, собираем наш лагерь и отправляемся к хребту Мустатунтури.
У подножия скал расположился небольшой музей и часовня с колоколом, в который бьют в память о павших во время вов.
Оттуда по тропе мы поднимемся на сам хребет, вид там открывается потрясающий.
По дороге мы еще остановимся в разных живописных местах, и после отправимся в Мурманск.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Гид
- Трансфер
- Всё необходимое для проживания
Что не входит в цену
- Алкоголь
О чём нужно знать до поездки
Организаторы вправе поменять маршрут и график тура по погодным условиям, ограничениям, введенными местными властями, или по иным независящим от них причинам. Несмотря ни на что мы сделаем все возможное, чтобы этот тур стал для вас самым лучшим приключением.