Тур в Мурманск на Новый год и Рождество
Северное сияние, киты, хаски, дегустации, встреча Нового года и Рождества
«Что может быть экзотичней и интересней, чем встреча Нового года на Краю света»
2 янв в 10:00
30 дек в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 83 500 ₽ за человека
