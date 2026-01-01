Тур в Мурманск на Новый год и Рождество
Новогодние праздники в Териберке: северное сияние, киты, снегоходы, крабы
Что может быть экзотичнее и интереснее, чем встреча Нового года на краю света?
Полуостров Рыбачий: красота Севера без рюкзаков и длинных переходов
По итогам 2025 года это было самое крутое приключение
от 45 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 83 500 ₽ за человека
