Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском
Вы самостоятельно прибываете в Мурманск авиа- или железнодорожным транспортом.
Рекомендуем приехать до 13:00, чтобы у вас было достаточно времени добраться до места сбора группы, заселиться в отель и отдохнуть.
Заселение в отель начинается в 14:00.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.
Сбор группы состоится в 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время встречи укажет гид накануне).
Мы отправимся на пешую обзорную экскурсию по Мурманску. Начнем от центральной площади «Пять углов».
Вы узнаете о происхождении названия города и познакомитесь с атомным ледоколом «Ленин».
Наша остановка экскурсии – Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин», первое в мире судно с ядерной установкой.
Места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае будет внешний осмотр.
После экскурсии будет организован ужин в одном из ресторанов арктической кухни. Стоимость ужина оплачивается самостоятельно.
После ужина у вас будет свободное время для отдыха или прогулки по вечернему Мурманску и покупки сувениров.
Териберка и морское путешествие по Баренцеву морю
Сбор группы в Териберку.
Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 08:00 (время может измениться).
Мы встречаемся в холле отеля «Меридиан» на площади Пять углов, ул. Воровского, 5/23 в Мурманске.
Путешествие через тундру к океану.
Поездка до Териберки займет около 2,5 часов в одну сторону.
По дороге вы увидите изумительные просторы северной тундры.
Мы сделаем несколько остановок для фотосъёмки, чтобы запечатлеть красоту северных ландшафтов. Гид расскажет интересные факты об этом удивительном регионе.
Кладбище заброшенных кораблей.
Териберка — старинный рыболовецкий поселок, основанный на рыбном промысле. Кладбище кораблей служит красноречивым свидетелем прошлого, где каркасы судов навечно покоятся на отмели Териберской губы.
Природный парк «Териберка».
На территории в несколько тысяч гектар раскинулся природный парк «Териберка», где охраняются ценные природные объекты.
Вы посетите водопад Батарейский, где вода ниспадает из Малого Батарейского озера и пляж драконьих яиц, идеальное место для атмосферных фотографий.
Обед с видом на красоты Териберки (входит в стоимость тура).
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Самое долгожданное: отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.
Вас ожидает увлекательное морское путешествие по Баренцеву морю. Во время поездки мы сможем наблюдать за шумными птичьими базарами и насладиться захватывающими видами отвесных скал, уходящих в глубины морского дна, а также бескрайними просторами Баренцева моря.
Главной изюминкой прогулки будет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Появление этих животных зависит от множества факторов, включая погоду, но мы рассчитываем на удачу и успех!
Если из-за погодных условий выход в море окажется невозможным, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Песчаный пляж и единение с природой.
Вас ждет возможность покататься на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на Баренцево море.
Прощание с Териберкой.
После насыщенного дня в Териберке мы возвращаемся в Мурманск.
Гид сообщит время прибытия накануне, предположительно это будет 21:00.
Величественные Хибины
Выселение из отеля и сбор группы в Кировск.
Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 08:00 (время может измениться). Мы встречаемся в холле отеля «Меридиан» на площади Пять углов, ул. Воровского, 5/23 в Мурманске.
Переезд в Кировск, сердце Хибин.
Пейзажи на перевалах и у горных озер захватывают дух и оставляют яркие эмоции от суровой северной красоты.
Хибины — крупнейший горный массив Кольского полуострова и один из самых примечательных с точки зрения минералогии в мире.
Прогулка по бездорожью. Отправляемся в Хибины.
Мы пересаживаемся на лучший вариант транспорта для горных дорог Хибин — «буханку», она же УАЗ.
Это великолепный авто-пеший маршрут специально для тех, кто хочет насладиться красотами Хибин, не утомляясь долгими переходами.
Вы посетите главные достопримечательности, включая базу «Куэльпорр», где отправитесь в пешее путешествие к красивому водопаду на реке Рисйок (примерная высота — 20 м), подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамными видами.
Обед в одном из ресторанов города (входит в стоимость тура).
Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней – архитектурная доминанта заполярного города Кировска.
Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
Вечерний переезд в Кандалакшу.
Размещение в гостинице, ужин и отдых.
Кандалакша. Прогулка вдоль побережья
Сбор группы.
Гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 09:00 (время может измениться). Мы встречаемся в холле отеля.
Прогулка вдоль побережья.
Прогулка вдоль побережья Белого моря.
Мы познакомимся с побережьем Белого моря. Насладимся красотой северной природы, а также сделаем красивые фотографии на память!
Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|Комфорт (завтраки «континенталь»)
Данный тариф доступен под запрос, отели для проживания в Мурманске (отели комфорт, номера категории стандарт): iTerra, Тундра, Хвоя, Гларус
В Кандалакше проживание в отеле, номера категории стандарт
75 000
|10 500
|Комфорт+ (завтраки «шведский стол»)
Отели для проживания в Мурманске (отель 4*, номера категории стандарт): Меридиан, Azimut, Космос
В Кандалакше проживание в отеле, номера категории стандарт
79 000
|13 300
|Супер комфорт (завтраки «шведский стол»)
Отели для проживания в Мурманске (отель 4*, номера категории стандарт): Меридиан, Azimut, Космос
В Кандалакше проживание в отеле «11 причал», дом с видом на Белое море.
86 900
|18 600
Обратите внимание! Тариф «Супер комфорт» подтверждается при наличии свободных мест и возможности организовать данные услуги.
Размещение в отеле в г. Кандалакши зависит от месяца:
- в июле и августе размещение в гостинице «Беломорье» — расположена в центре города Кандалакши;
- в сентябре размещение в гостинице «Гора Крестовая» — бревенчатый коттедж расположен в тихом районе на склоне горы Крестовая в Кандалакше.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
Отель «Меридиан» 4* — основной отель тура.
«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Отель Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к Вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий.
Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.
Из окон открывается красивый вид.
Отель «Iterra hotel»
Iterra hotel — современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области!
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых, конечно же, не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями.
От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — всё самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и всё это ваше на весь срок проживания в АйТерра Хотел!
Отель «TUNDRA hotel»
Tundra Hotel — приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.
- Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi;
- Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды;
- Обеденная зона и сервируется континентальный завтрак;
- Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования;
Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:
- Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км;
- Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут;
- Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.
Отель «Хвоя»
Hvoya Hotel — мини-отель расположен в центре города Мурманск.
Для гостей предлагает 8 комфортабельных номеров в скандинавском стиле.
В отеле поддерживают атмосферу спокойствия, уединения и радушия, чтобы вы могли полностью расслабиться после насыщенного дня.
Скрасить ваше пребывание поможет согревающий авторский чай и настольные игры в лобби отеля или захватывающий фильм из подписки Кинопоиска.
Гостиница «Гларус»
«Гларус» — это уютный оазис в тихой парковой зоне, в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от авто, ж/д вокзалов и центральной площади.
Авторский дизайн, 13 просторных номеров от эконом до люкс класса, высокие потолки.
В номерах есть душ, сейф, холодильник, фен, ТВ и интернет.
Вкусные завтраки включены в стоимость.
Гостиница «Беломорье»
Гостиница «Беломорье» расположена в центре города Кандалакши.
Инфраструктура гостиницы «Беломорье» включает 78 номеров различной категории (сан. узел в каждом номере), магазинчик с сувенирной продукцией.
К услугам гостей также камера хранения багажа и Wi-Fi на всей территории гостиницы.
Гостиница «Гора Крестовая»
Гостиница «Гора Крестовая» — бревенчатый коттедж расположен в тихом районе на склоне горы Крестовая в Кандалакше.
К услугам гостей бесплатным Wi-Fi.
Номера гостиницы с видом на горы располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Отель «11 причал»
Отель находится по адресу г. Кандалакша, ул. Речная, 11 в Мурманской области.
При выборе тарифа «Супер комфорт» проживание в этом отеле в доме с видом на Белое море.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное размещение в отелях в г. Мурманске и г. Кандалакше
- Экскурсионное обслуживание:
- Экскурсии: пешая экскурсия по городу МурманскуТериберкаморская прогулка по Баренцеву морютреккинг по побережью Белого моряподъем на машине в Хибины
- Пешая экскурсия по городу Мурманску
- Териберка
- Морская прогулка по Баренцеву морю
- Треккинг по побережью Белого моря
- Подъем на машине в Хибины
- Входные билеты: ледокол "Ленин" (места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае будет внешний осмотр) природный парк "Териберка"
- Ледокол «Ленин» (места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае будет внешний осмотр)
- Природный парк «Териберка»
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины, помимо включенных в стоимость тура
- Доплата за одноместное размещение в отеле: тариф "Комфорт" - 10 500 руб. /чел. тариф "Комфорт+" - 13 300 руб. /чел. тариф "Супер комфорт" - 18 600 руб. /чел
- Тариф «Комфорт» - 10 500 руб. /чел
- Тариф «Комфорт+» - 13 300 руб. /чел
- Тариф «Супер комфорт» - 18 600 руб. /чел
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб/чел (сутки)
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки;
- головной убор;
- комплект термобелья и кофта из флиса;
- удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и другое:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить трансфер за доп. плату у менеджера.
Стоимость трансферов:
- аэропорт — отель — аэропорт — 1 800 руб. (в одну сторону);
- ж/д вокзал — отель — ж/д вокзал — 500 руб. (в одну сторону).
Возможны ли изменения в программе тура?
По независящим от компании причинам обед во второй день тура может быть отменен.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.
Если из-за погодных условий выход в море во второй день тура окажется невозможным, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Где находится место встречи?
Сбор группы в первый день тура в 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время укажет гид накануне).
Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.
Сбор группы в 4 день тура в холле отеля г. Кандалакша.
Есть ли ограничения по возрасту?
Тур не подходит детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья, так как сход на катер очень сложный. Для участия в айс-флоатинге необходим рост не менее 140 см.
Почему в 3 день тура мы будем передвигаться на УАЗ-452?
В Хибинах часто используют УАЗ-452 («буханки») для поездок по нескольким причинам:
- Проходимость. Они обладают высокой проходимостью, что позволяет справляться с труднопроходимыми участками, характерными для горной местности Хибин.
- Вместительность. Они могут перевозить достаточно большое количество пассажиров, что делает их удобными для туристических групп и перевозки снаряжения.
- Универсальность. Они могут использоваться в различных условиях и для разных целей, будь то туристические поездки, экспедиции.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.