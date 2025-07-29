1 день

Знакомство с Мурманском

Вы самостоятельно прибываете в Мурманск авиа- или железнодорожным транспортом.

Рекомендуем приехать до 13:00, чтобы у вас было достаточно времени добраться до места сбора группы, заселиться в отель и отдохнуть.

Заселение в отель начинается в 14:00.

Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.

Сбор группы состоится в 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время встречи укажет гид накануне).

Мы отправимся на пешую обзорную экскурсию по Мурманску. Начнем от центральной площади «Пять углов».

Вы узнаете о происхождении названия города и познакомитесь с атомным ледоколом «Ленин».

Наша остановка экскурсии – Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин», первое в мире судно с ядерной установкой.

Места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае будет внешний осмотр.

После экскурсии будет организован ужин в одном из ресторанов арктической кухни. Стоимость ужина оплачивается самостоятельно.

После ужина у вас будет свободное время для отдыха или прогулки по вечернему Мурманску и покупки сувениров.

