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понравилось. Это была настоящая зима, особенно в Териберке. Мурманск также произвел приятное впечатление. Сначала мы боялись полярных ночей, но оказалось, что там совсем не темнее, чем у нас в ноябре. Экскурсовод Руслан отлично вел экскурсию и интересно рассказывал. Буду советовать поездку друзьям и коллегам. Хочется уже снова вернуться в Мурманск. К тому же с погодой нам повезло. Может, кто-то и замерз, но нам всё было просто супер!