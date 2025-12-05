Новогодние арктические каникулы под северным сиянием на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 83 500 ₽ за человека
Новогодний гастрономический тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
«После такой насыщенной программы мы возвращаемся в отель, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к праздничному Рождественскому ужину»
3 янв в 10:00
от 156 000 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров зимой
В туре на Кольский за 4 дня вы увидите самые впечатляющие места Заполярья
25 мар в 10:00
18 мар в 10:00
от 54 000 ₽ за человека
