Тур на Кольский полуостров зимой

В туре на Кольский за 4 дня вы увидите самые впечатляющие места Заполярья
Описание тура

В туре на Кольский за 4 дня вы увидите самые впечатляющие места Заполярья:

  • Побываете в Териберке, Хибинах, Кировске, Таинственном лесу, Снежной деревне, на Батарейском водопаде, пляже драконьих яиц, в Мурманске с его набережной и памятником Алёше, и в других уникальных местах

  • Погрузитесь в атмосферу жизни саамов: покормите оленей с рук, поиграете с хаски, постреляете из лука и погреетесь у костра в самом большом чуме России

  • Подниметесь на гору Айкуайвенчорр по канатной дороге и увидите панораму древних Хибинских гор

  • Сможете выбрать активность на свой вкус — прогулка на снегоходе по заснеженному лесу и тундре или купание в тёплом бассейне с панорамными окнами на горы

  • Отправитесь на ночную охоту за северным сиянием. Мы знаем места, где его шансы увидеть самые высокие.

  • Познакомитесь с колоритом Мурманска, зайдёте на борт атомного ледокола Ленин и попробуете северные морские деликатесы

  • Жить будете в тёплых и уютных гостиницах: одну ночь в горах Кировска с видом на склоны, две ночи в центре Мурманска, без изматывающих переездов

  • С вами всё время будет внимательный и увлечённый гид, готовый поделиться интересными историями, раскрасить маршрут аутентичными деталями, помочь с фотографиями и создать в группе тёплую атмосферу, словно вы в компании друзей.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Олени - Таинственный лес

В 10 утра старт из аэропорта Мурманска. Если вы прилетели на день раньше, то мы заберем вас из города и отправимся в сердце Хибин - Кировск.

Первым делом, мы заедем в Этническую деревню, чтобы познакомиться с оленями, покормить их и поиграться с хаски. А в самом большом чуме России нам расскажут про местные племена саамов, их обычаи и быт. Затем мы сами попробуем пострелять из лука и погреемся у костра в северном чуме.

После мы отправимся в Кировск и поднимемся на канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда открываются панорамные виды на Кировск, окрестности и самые древние горы нашей планеты - Хибины. Спускаемся и едем заселяться в гостиницу. Чуть-чуть отдохнули, а значит пора отправиться в Таинственный лес. Это местный арт-парк - очень атмосферное и красивое место, которое нужно посещать именно ночью. Ощущение, что находишься где-то в другом измерении или в сказке!

На обратном пути в гостиницу при благоприятных условиях будет шанс увидеть Северное сияние!!! Если будут высокие шансы, мы сделаем отдельный выезд на охоту за сиянием.

2 день

Снежная деревня - Снегоходы - Бассейн

Утром после завтрака мы отправимся в Снежную деревню, как у Антона Птушкина в Швеции. Это уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Тема Снежной деревни всегда уникальна и никогда не повторяется! Каждый год - это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом. Все постройки из снега делаются руками человека: из обычных снежных кубов появляются стены будущей деревни, а предметы интерьера зимних залов получают видимые очертания.

После царства льда и снега у вас на выбор есть два варианта программы. Можно отравиться в санаторий, где находится бассейн с великолепным панорамным видом на Хибины. Что может быть лучше, чем после горячей баньки искупаться в бассейне с видом на горы.

А если вы любитель экстрима, то после снежной деревни можете прокатиться по северному лесу и Хибинам за рулем снегохода в рамках мини-тура. Снегоходы и бассейн оплачивается на месте, подробности о дополнительных развлечениях будут в Частых вопросах.

Если позволит время, то дополнительно мы сможем посетить местный музей камня. Но не стоит морщить нос - это современный интерактивный музей с различными экспозициями, так что будет интересно.

Оставляем в горах кусочек своего сердца и отправляемся в Мурманск на встречу новым приключениям.

3 день

Териберка

Сегодня на повестке дня Териберка, поселок на краю земли, где природа и стихии полноценные хозяйки. Дорога займет около 3 часов.

Начнем мы с кладбища заброшенных кораблей. Атмосфера Териберского кладбища кораблей притягивает фотолюбителей и блогеров со всего мира. Все стремятся сюда, чтобы сфотографировать корабли, которые в прошлом столетии бороздили северные моря. Прогуляемся к большим качелям, а затем отправимся дальше по берегу, посмотрим арт-хвосты китов и настоящие позвонки гигантских размеров.

После садимся в сани снегоходов и едем на Батарейский водопад, где снимался фильм Левиафан, после которого заскочим на пляж драконьих яиц. Если в заливе будут киты, то вместо прогулки на снегоходах мы сможем дополнительно забронировать катер и отправиться на поиск морских гигантов.

В конце дня возвращаемся в Мурманск и не забываем, что по дороге обратно будет уже темно, а это отличный шанс увидеть северное сияние.

4 день

Кировск - Прогулка по Мурманску - Аэропорт

В заключительный день мы прогуляемся по самому крупному городу полуострова - Мурманску. Мы сходим к Морскому вокзалу поесть морских деликатесов и посмотрим на Ледокол Ленин - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой (единственный в городе объект культурного наследия федерального значения). Ледокол провел во льдах Арктики тысячи судов, сам прошел при этом 654 400 морских миль, что в три с лишним раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. Ленин прослужил 30 лет, а в 1989 году был выведен из эксплуатации и превращён в музей, который мы также посетим на экскурсии.

После мы посетим памятник Алёша. Вообще-то, название памятника — мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Но в народе прижилось более короткое и емкое. Этот памятник стоит на одной из самых высоких сопок в Мурманске. Алеша смотрит на Кольский залив с высоты 200 метров и его тоже видно издалека. В конце прогулки закупимся сувенирами в дорогу и поедем в аэропорт.

Экскурсия по городу закончится в районе 15:00, так что билеты покупайте с вылетом после 17:30. Если у вас поздний отлет, то мы подготовили для вас варианты дополнительных развлечений, о которых вы можете узнатьв Частых вопросах.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный трансфер: мы будем передвигаться все вместе на комфортном микроавтобусе или кроссовере, в зависимости от количества человек в группе
  • Проживание в гостинице и завтрак 2-4 дни программы. Первая ночь в Кировске и две ночи в Мурманске
  • Северное сияние - если позволит погода у нас будет возможность увидеть северное сияние прямо на нашем маршруте + ночная охота
  • Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
  • Консультации до мероприятия
  • Проходные билеты (Все платные проходы и взносы на локации, кроме дополнительных развлечений)
Что не входит в цену
  • Дорога до Мурманска из дома и обратно
  • Питание по программе (обед и ужин)
  • Расходы на сувениры и дополнительные развлечения
  • На выбор снегоходы или бассейн в Кировске (подробности в Частых вопросах)
Пожелания к путешественнику

Почтение к местным жителям и остальным участникам тура. Уважать культуру и обычаи региона. Корректное поведение во время путешествия и пунктуальность. Выполнять рекомендации тур лидера или искать компромисс и оговаривать взаимоудобный вариант устраивающий обе стороны.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Два гида – ваши Влад и Катя. Много ходили пешком по горам и проехали десятки тысяч километров по России прежде, чем прийти к организации авторских туров. Мы со всей душой разрабатываем программы,
читать дальше

чтобы вы за 4−5 дней отдохнули по ощущениям, как за месяц. Мы подбираем комфортное жильё, удобный трансфер, продумываем адекватную логистику, наполнение путешествий, и, конечно же, гида, который передаст и создаст атмосферу в поездке. У нас нет людей с улицы, за каждого мы ручаемся лично, поэтому и направлений у нас не так много. Наша команда — это маленькая семья, поэтому мы не прячемся за громкими названиями клуба.

