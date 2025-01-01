1 день

Мурманск - Олени - Таинственный лес

В 10 утра старт из аэропорта Мурманска. Если вы прилетели на день раньше, то мы заберем вас из города и отправимся в сердце Хибин - Кировск.

Первым делом, мы заедем в Этническую деревню, чтобы познакомиться с оленями, покормить их и поиграться с хаски. А в самом большом чуме России нам расскажут про местные племена саамов, их обычаи и быт. Затем мы сами попробуем пострелять из лука и погреемся у костра в северном чуме.

После мы отправимся в Кировск и поднимемся на канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда открываются панорамные виды на Кировск, окрестности и самые древние горы нашей планеты - Хибины. Спускаемся и едем заселяться в гостиницу. Чуть-чуть отдохнули, а значит пора отправиться в Таинственный лес. Это местный арт-парк - очень атмосферное и красивое место, которое нужно посещать именно ночью. Ощущение, что находишься где-то в другом измерении или в сказке!

На обратном пути в гостиницу при благоприятных условиях будет шанс увидеть Северное сияние!!! Если будут высокие шансы, мы сделаем отдельный выезд на охоту за сиянием.

